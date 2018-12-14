НХЛ. 48 сейвов Василевского, дубли Панарина и Свечникова

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«Коламбус» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Коламбус» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

Российский форвард «Блю Джэкетс» Артемий Панарин оформил дубль, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов.

В турнирной таблице «Коламбус» с 36 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» (24 балла) — 15-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Голы: Браун — 9 (Иафалло), 3:54 — 0:1. Седлак — 1 (Бьоркстранд, Веннберг), 5:31 — 1:1. Панарин — 8 (Дюбуа, Аткинсон), 10:13 — 2:1. Панарин — 9 (бол., Джонс, Аткинсон), 36:25 — 3:1. Андерсон — 13 (Фолиньо, Савар), 36:45 — 4:1Вратари: Бобровский — КуикШтрафы: 6-6Броски: 41 (12+16+13) — 30 (8+11+11)

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Баффало» — «Аризона» 3:1

«Баффало» одержал победу над «Аризоной» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Для «Баффало» это вторая кряду победа после серии из пяти поражений и с 42 баллами он на третьей позиции на Востоке. «Аризона» (28 очков) проиграла четвертую встречу подряд и занимает 12-е место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Аризона» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Голы: Миттельштадт — 5 (Шири), 0:48 — 1:0. Скиннер — 22 (Айкел, Райнхарт), 6:54 — 2:0. Фишер — 7 (Паник), 7:19 — 2:1. Родригес — 2, 46:28 — 3:1Вратари: Хаттон — Кюмпер (56:41 — 57:37, 57:52 — 58:09, 58:20)Штрафы: 4-2Броски: 33 (7+15+11) — 26 (7+13+6)

«Баффало» — «Аризона» 3:1

«Монреаль» — «Каролина» 6:4

«Монреаль» на домашнем льду обыграл «Каролину» — 6:4 (0:0, 2:1, 4:3).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников​ оформил дубль и был признан второй звездой встречи.

«Монреаль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. Для «Каролины» это пятое поражение в шести матчах, она (30) — 12-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 6:4 (0:0, 2:1, 4:3) Голы: Свечников — 7 (Песке, Славин), 22:53 — 0:1. Пека — 2 (Шапу, Агостино), 33:51 — 1:1. Питри — 6 (Доми), 36:59 — 2:1. Свечников — 8 (Уильямс, Валлмарк), 40:23 — 2:2. Галлахер — 14 (Дано), 40:45 — 3:2. Лехконен — 6 (Дано, Агостино), 44:22 — 4:2. Славин — 3 (Ди Джузеппе), 50:51 — 4:3. Э. Шоу — 9 (Уэбер, Друэн), 52:24 — 5:3. Ахо — 9 (Терявяйнен, Песке), 55:38 — 5:4. Питри — 7 (п.в.), 58:01 — 6:4Вратари: Прайс — Мразек (57:47 — 58:01, 58:07)Штрафы: 6-14Броски: 40 (12+17+11) — 31 (4+11+16)

«Монреаль» — «Каролина» 6:4

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:1

«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отдал результативную передачу, набрав 2 очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 48 из 49 бросков. Форвард был признан третьей звездой встречи, а голкипер — первой.

«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, имея в своем активе 51 очко, «Торонто» с 43 баллами — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Голы: Капанен — 12, 5:26 — 0:1. Чирелли — 9 (мен., Кэллахэн), 8:20 — 1:1. Кучеров — 13 (бол., Хедман, Миллер), 25:31 — 2:1. Киллорн — 7 (Чирелли, Миллер), 39:24 — 3:1. Джонсон — 13 (Кучеров, Джирарди), 39:58 — 4:1Вратари: Василевский — АндерсенШтрафы: 14-8Броски: 21 (7+12+2) — 49 (10+23+16)

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 4:1

«Миннесота» — «Флорида» 5:1

«Миннесота» одержала уверенную домашнюю победу над «Флоридой» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

По три очка в составе победителей набрали Нино Нидеррайтер (2+1) и Райан Сутер (0+3). Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отыграл 13:31.

«Пантеры» потерпели четвертое поражение кряду и с 28 очками 15-е на Востоке, «Миннесота» (36 баллов) — девятая на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Флорида» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Мальгин — 2 (Уигар, Ватрано), 2:20 — 0:1. Нидеррайтер — 6 (Сутер, Дамба), 15:22 — 1:1. Нидеррайтер — 7 (Сутер), 31:54 — 2:1. Стаал — 12 (Гранлунд, Сперджен), 35:29 — 3:1. Паризе — 15 (Нидеррайтер, Сутер), 41:02 — 4:1. Бродин — 4 (Сперджен, Паризе), 43:51 — 5:1Вратари: Дубник — РаймерШтрафы: 6-2Броски: 26 (8+9+9) — 31 (13+11+7)

«Миннесота» — «Флорида» 5:1

«Виннипег» — «Эдмонтон» 5:4 ОТ

«Виннипег» в овертайме вырвал победу у «Эдмонтона» — 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0).

В составе победителей отличились Мэтью Перро, Николай Элерс, Патрик Лайне, Марк Шайфли и Джош Морисси. У «нефтяников» — Райан Спунер, Дарнелл Нурс, Джуджар Хайра и Алекс Чиассон. Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Виннипег» (42 очка) — второй на Западе, «Эдмонтон» (37) — седьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) Голы: Спунер (Драйзайтль), 10:12 — 0:1; Перро (Литтл, Моррисси), 15:43 — 1:1; Элерс (Шайфли, Бафлин), 16:51 — 2:1; Лайне (Бафлин, Литтл), 21:42 — 3:1; Нурс (Чиассон, Макдэвид), 26:04 — 3:2; Хайра (Пульюярви, Ньюджент-Хопкинс), 37:18 — 3:3; Чиассон (Макдэвид, Драйзайтль), 38:55 — 3:4; Шайфли (Уилер, Майерс), 49:58 — 4:4; Моррисси (Шайфли, Уилер), 60:41 — 5:4

«Виннипег» — «Эдмонтон» 5:4 ОТ

«Нэшвилл» — «Ванкувер» 4:3 ОТ

«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Ванкувера» со счетом 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился голевой передачей.

«Нэшвилл» возглавляет Западную конференцию, имея в своем активе 43 балла, «Ванкувер» (32 очка) — 11-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Хартман — 9 (Хэмьюс), 5:52 — 1:0. Бонино — 5 (Сиссонс, Йоси), 8:40 — 2:0. Бигл — 1 (мен., Гранлунд), 15:15 — 2:1. Ярнкрок — 7 (Террис, Вебер), 31:05 — 3:1. Бозер — 10 (бол., Эдлер, Петтерссон), 55:55 — 3:2. Хорват — 15 (мен., Голдобин, Хаттон), 59:16 — 3:3. Сиссонс — 7 (Бонино, Экхольм), 63:05 — 4:3Вратари: Ринне — Нильссон (58:18 — 59:16)Штрафы: 10-6Броски: 34 (8+9+15+2) — 22 (7+5+9+1)

«Нэшвилл» — «Ванкувер» 4:3 ОТ

«Сан-Хосе» — «Даллас» 3:2

«Сан-Хосе» на домашнем льду сломил сопротивление «Далласа» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрал, голкипер Антон Худобин отразил 19 бросков.

«Сан-Хосе» (39) — пятый на Западе, «Даллас» (35) — 10-й.