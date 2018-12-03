НХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезоне

«Вашингтон» — «Анахайм» 5:6
«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3).
К 34-й минуте хозяева вели 5:1, но проиграли, пропустив сразу пять шайб.
В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, еще по голу на счету Райана Гецлафа, Эндрю Кольяно, Рикарда Ракелля и Хампуса Линдхольма.
У «Кэпиталз» отличились Никлас Бекстрем, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.
Также на счету Кузнецова одна результативная передача, один ассист в активе Александра Овечкина.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (33 очка). «Анахайм» идет пятым на Западе (33 очка).
«Рейнджерс» — «Виннипег» 3:4 Б
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1).
Хозяева провели три результативные атаки к 39-й минуте — отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер.
В третьем периоде гости отыгрались усилиями Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла.
Овертайм прошел без голов, а в серии послематчевых буллитов победным стал бросок Шайфли.
«Рейнджерс» занимают девятое место в Восточной конференции (29 очков). «Виннипег» расположился на третьей строчке на Западе (34 очка).
«Детройт» — «Колорадо» 0:2
«Колорадо Эвеланш» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
На 25-й минуте счет открыл Натан Маккиннон, реализовав большинство. Точку поставил Габриэль Ландеског, поразив пустые ворота.
Семен Варламов оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 24 броска.
«Колорадо» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции (37 очков). «Детройт» — 12-й на Востоке (27 очков).
«Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:3
«Монреаль Канадиенс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).
Голами в составе победителей отметились Джастин Браун, Брент Бернс и Джо Павелски.
Единственный точный бросок в составе канадской команды нанес Джефф Питри.
«Монреаль» — восьмой на Востоке (29 очков), «Сан-Хосе» — седьмой на Западе (31 очко).
«Чикаго» — «Калгари» 2:3
«Калгари Флэймз» на выезде взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Голами в составе «Флэймз» отметились Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Дерек Райан.
У «Блэкхоукс» отличились Джонатан Тэйвз и новичок команды Дилан Строум.
В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает четвертое место (34 очка), а «Чикаго» — 13-е (23 очка).
«Лос-Анджелес» — «Каролина» 2:0
«Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Первую шайбу на 58-й минуте забросил Алек Мартинес. Еще через две минуты Кайл Клиффорд поразил пустые ворота, поставив победную точку.
Голкипер хозяев Джонатан Куик отыграл на ноль, записав на свой счет 34 сейва.
«Лос-Анджелес» занимает 15-е место в Западной конференции (21 очко). «Каролина» идет десятой на Востоке (29 очков). 0