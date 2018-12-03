НХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезоне

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«Вашингтон» — «Анахайм» 5:6

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3).

К 34-й минуте хозяева вели 5:1, но проиграли, пропустив сразу пять шайб.

В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, еще по голу на счету Райана Гецлафа, Эндрю Кольяно, Рикарда Ракелля и Хампуса Линдхольма.

У «Кэпиталз» отличились Никлас Бекстрем, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.

Также на счету Кузнецова одна результативная передача, один ассист в активе Александра Овечкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Анахайм» — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3) Голы: Бэкстрем — 10 (Овечкин, Карлсон), 0:41 — 1:0. Стивенсон — 2 (Дауд, Яшкин), 6:08 — 2:0. Гецлаф — 8 (Ракелль, Оберг), 9:24 — 2:1. Уилсон — 8 (бол., Карлсон, Кузнецов), 13:19 — 3:1. Кузнецов — 7 (Коннолли), 24:59 — 4:1. Дауд — 4 (Стивенсон, Яшкин), 33:30 — 5:1. Кольяно — 2 (Ларссон, Гецлаф), 34:31 — 5:2. Ракелль — 5 (Хенрик), 35:26 — 5:3. Оберг — 8 (бол., Линдхольм, Каше), 47:16 — 5:4. Линдхольм — 3 (бол., Кеслер, Каше), 49:01 — 5:5. Оберг — 9 (Гецлаф, Шервуд), 54:55 — 5:6Вратари: Холтби (58:30 — 59:55) — Гибсон (Миллер, 13:19)Штраф: 6 — 10Броски: 32 (11+8+13) — 25 (9+9+7)

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (33 очка). «Анахайм» идет пятым на Западе (33 очка).

«Вашингтон» — «Анахайм» 5:6

«Рейнджерс» — «Виннипег» 3:4 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1).

Хозяева провели три результативные атаки к 39-й минуте — отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер.

В третьем периоде гости отыгрались усилиями Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла.

Овертайм прошел без голов, а в серии послематчевых буллитов победным стал бросок Шайфли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1) Голы: Фаст — 2 (Зибанежад, Стаал), 17:32 — 1:0. Стаал — 2 (Стром, Андерссон), 32:11 — 2:0. Крайдер — 14 (Зибанежад, Пионк), 38:54 — 3:0. Шайфли — 16 (бол., Уилер, Моррисси), 42:10 — 3:1. Рословик — 2 (Перро, Трауба), 44:36 — 3:2. Литтл — 5 (Элерс, Трауба), 57:30 — 3:3Победный буллит: ШайфлиВратари: Лундквист — ХеллебайкШтраф: 8 — 4Броски: 19 (4+7+6+2) — 42 (11+13+10+8)

«Рейнджерс» занимают девятое место в Восточной конференции (29 очков). «Виннипег» расположился на третьей строчке на Западе (34 очка).

«Рейнджерс» — «Виннипег» 3:4 Б

«Детройт» — «Колорадо» 0:2

«Колорадо Эвеланш» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 25-й минуте счет открыл Натан Маккиннон, реализовав большинство. Точку поставил Габриэль Ландеског, поразив пустые ворота.

Семен Варламов оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 24 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Маккиннон — 19 (бол., Рантанен, Ландескуг), 24:54 — 0:1. Ландескуг — 16 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:01 — 0:2Вратари: Бернье (58:20 — 59:01, 59:06) — ВарламовШтраф: 12 — 14Броски: 24 (13+6+5) — 29 (7+13+9)

«Колорадо» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции (37 очков). «Детройт» — 12-й на Востоке (27 очков).

«Детройт» — «Колорадо» 0:2

«Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:3

«Монреаль Канадиенс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).

Голами в составе победителей отметились Джастин Браун, Брент Бернс и Джо Павелски.

Единственный точный бросок в составе канадской команды нанес Джефф Питри.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Сан-Хосе» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Голы: Браун — 1, 2:55 — 0:1. Бернс — 4 (бол., Павелски, Э. Карлссон), 10:29 — 0:2. Питри — 3 (Друэн, Э. Шоу), 32:15 — 1:2. Павелски — 17 (Бернс, Кутюр), 35:51 — 1:3Вратари: Прайс (57:32) — ДжонсШтраф: 8 — 4Броски: 41 (9+10+22) — 29 (11+11+7)

«Монреаль» — восьмой на Востоке (29 очков), «Сан-Хосе» — седьмой на Западе (31 очко).

«Монреаль» — «Сан-Хосе» 1:3

«Чикаго» — «Калгари» 2:3

«Калгари Флэймз» на выезде взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Голами в составе «Флэймз» отметились Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Дерек Райан.

У «Блэкхоукс» отличились Джонатан Тэйвз и новичок команды Дилан Строум.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Калгари» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Монахэн — 15 (Линдхольм, Годро), 10:07 — 0:1. Тэйвз — 12, 11:33 — 1:1. Линдхольм — 12 (бол., Годро, Монахэн), 27:18 — 1:2. Райан — 4 (бол., Хэнифин, Нил), 28:44 — 1:3. Стром — 5 (бол., Дебринкэт, Кроуфорд), 35:45 — 2:3Вратари: Кроуфорд (57:59 — 58:42, 59:20) — СмитШтраф: 28 — 15Броски: 24 (6+10+8) — 41 (18+11+12)

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает четвертое место (34 очка), а «Чикаго» — 13-е (23 очка).

«Чикаго» — «Калгари» 2:3

«Лос-Анджелес» — «Каролина» 2:0

«Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первую шайбу на 58-й минуте забросил Алек Мартинес. Еще через две минуты Кайл Клиффорд поразил пустые ворота, поставив победную точку.

Голкипер хозяев Джонатан Куик отыграл на ноль, записав на свой счет 34 сейва.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Мартинес — 2 (Маззин, Браун), 57:47 — 1:0. Клиффорд — 4 (п.в., Картер), 59:07 — 2:0Вратари: Куик — Мразек (58:02 — 59:07)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (13+12+10) — 34 (12+8+14)

«Лос-Анджелес» занимает 15-е место в Западной конференции (21 очко). «Каролина» идет десятой на Востоке (29 очков). 0