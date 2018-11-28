«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в Казани

Казанскийодержал домашнюю победу над нижегородским(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли оформили Джастин Азеведу (18-я секунда и 26-я минута) и Артем Лукоянов (10-я и 28-я минуты), еще шайбу забросил Роб Клинкхаммер (31).

Единственную шайбу гостей забросил Дамир Жафяров (44).

«Ак Барс» одержал шестую победу кряду и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче казанцы 30 ноября примут «Локомотив», а нижегородцы на следующий день дома сыграют с московским «Динамо».