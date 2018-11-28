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    «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в Казани

    КХЛ Ак Барс Торпедо
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей дубли оформили Джастин Азеведу (18-я секунда и 26-я минута) и Артем Лукоянов (10-я и 28-я минуты), еще шайбу забросил Роб Клинкхаммер (31).

    Единственную шайбу гостей забросил Дамир Жафяров (44).

    «Ак Барс» одержал шестую победу кряду и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 40 очков.

    В следующем матче казанцы 30 ноября примут «Локомотив», а нижегородцы на следующий день дома сыграют с московским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Азеведо — 6 (Секач), 0:18 — 1:0. Лукоянов — 7, 10:43 — 2:0. Азеведо — 7 (Ткачев), 26:29 — 3:0. Лукоянов — 8 (Абросимов, Потапов), 28:01 — 4:0. Клинкхаммер — 12 (Ткачев, Свитов), 31:58 — 5:0. Жафяров — 8 (Паршин, Миле), 44:39 — 5:1Вратари: Гарипов — Тихомиров (Костин, 28:01)Броски: 29 (9+14+6) — 19 (5+7+7)Штраф: 4 — 4
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