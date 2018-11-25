НХЛ. Очки Радулова, Малкина и Голдобина, «Баффало» продолжает побеждать

«Флорида» — «Чикаго» — 4:3

Победная шайба на счету Эрика Густафссона.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич сделали по результативной передаче. Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов не набрал очков в этой игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Голы: Хоффман — 11 (бол., Яндл, Юбердо), 5:48 — 1:0. Маккэн — 3 (Сивиур, Киселевич), 13:40 — 2:0. Кемпф — 3 (Кахун, Форслинг), 20:49 — 2:1. Кейн — 13 (Саад, Форслинг), 25:34 — 2:2. Экблад — 4 (Хоффман, Дадонов), 28:08 — 3:2. Ватрано — 7 (Юбердо, Бьюгстад), 31:30 — 4:2. Фортин — 3 (мен.), 49:52 — 4:3. Дебринкэт — 10 (Саад, Кейн), 59:58 — 4:4. Густафссон — 3 (Шмолц , Кемпф), 62:32 — 4:5Вратари: Раймер — Уорд (58:09 — 59:58)Штраф: 9 — 11Броски: 38 (16+18+4+0) — 41 (9+10+18+4)

«Питтсбург» — «Коламбус» — 4:2

Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Джейк Гюнтцель.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу за 17 минут 43 секунды на площадке. Нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин отыграл 18 минут 56 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Голы: Харрингтон — 1 (Дженнер, Фолиньо), 5:14 — 0:1. Пирсон — 3 (Кессел, Малкин), 5:59 — 1:1. Гюнтцель — 9 (Кросби, Летанг), 7:27 — 2:1. Гюнтцель — 10 (Кросби, Летанг), 16:31 — 3:1. Аткинсон — 15 (Дубински), 33:04 — 3:2. Гюнтцель — 11 (Симон, Летанг), 35:54 — 4:2Вратари: Десмит — Корписало (57:48)Штраф: 2 — 2Броски: 36 (14+14+8) — 39 (11+13+15)

«Торонто» — «Филадельфия» — 6:0

Хет-трик в этой игре на свой счет записал форвард Андреас Юнссон. Швед забросил 3 шайбы за 7 минут 35 секунд первого периода.

Защитник «Мэйпл Ливз» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу, отыграв 22 минуты. Никита Зайцев за 19 минут набрал «+3». Защитник «Флайерз» Иван Проворов за 21 минуту заработал «-3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Филадельфия» — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) Голы: Юнссон — 3 (Браун, Ожиганов), 4:45 — 1:0. Юнссон — 4, 6:19 — 2:0. Марло — 5, 7:44 — 3:0. Юнссон — 5, 12:20 — 4:0. Лейво — 3 (Марнер), 31:07 — 5:0. Таварес — 15 (Марнер, Райлли), 37:10 — 6:0Вратари: Спаркс — Пикар (Столарз, 12:20)Броски: 41 (11+20+10) — 34 (8+12+14)

«Айлендерс» — «Каролина» — 4:1

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков в этой игре не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Каролина» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Филппула — 6 (Комаров, Мэйфилд), 3:39 — 1:0. Бовилье — 6 (Бэйли, Барзал), 9:01 — 2:0. Бэйли — 7 (Нельсон, Ли), 33:17 — 3:0. Пелеч — 2 (Ли, Нельсон), 48:52 — 4:0. Уильямс — 4 (бол., Валлмарк, Хэмилтон), 53:23 — 4:1Вратари: Грайсс — ДарлингШтраф: 11 — 7Броски: 19 (6+5+8) — 27 (5+11+11)

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 4:8

Пять шайб в этой игре забросил финский нападающий «Джетс» Патрик Лайне. Это позволило ему выйти в лидеры гонки снайперов с 19-ю голами.

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко забросил 1 шайбу. Он прервал свою безголевую серию, которая продлилась 10 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Виннипег» — 4:8 (2:2, 0:4, 2:2) Голы: Перрон — 6, 13:42 — 1:0. Уилер — 4 (Шайфли, Моррисси), 15:45 — 1:1. Лайне — 15 (Литтл, Коннор), 16:26 — 1:2. Тарасенко — 7, 17:50 — 2:2. Лайне — 16 (бол., Уилер, Бафлин), 21:41 — 2:3. Танев — 3 (Перро, Трауба), 30:50 — 2:4. Лайне — 17 (Коннор, Литтл), 32:53 — 2:5. Лайне — 18 (Коннор, Литтл), 36:02 — 2:6. Лайне — 19 (Литтл, Коннор), 41:16 — 2:7. О`Райлли — 12 (Сэнфорд), 47:42 — 3:7. Марун — 1 (бол., Перрон, Пьетранджело), 54:32 — 4:7. Лемье — 1 (Рословик, Петан), 59:20 — 4:8Вратари: Джонсон (Аллен, 36:02) — БроссуаШтраф: 17 — 13Броски: 27 (7+7+13) — 36 (14+11+11)

«Монреаль» — «Бостон» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Голы: Бэкес — 1, 13:01 — 0:1. Дебраск — 10 (Краг, Крейчи), 14:42 — 0:2. Друэн — 9 (Алзнер, Мете), 46:46 — 1:2. Татар — 10 (бол., Э. Шоу, Агостино), 50:09 — 2:2. Мур — 1 (бол., Бэкес, Крейчи), 57:03 — 2:3Вратари: Прайс (58:04) — РаскШтраф: 16 — 14Броски: 33 (12+9+12) — 35 (14+12+9)

«Детройт» — «Баффало» — 2:3 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Скиннер — 18 (бол., Айкел, Ристолайнен), 3:37 — 0:1. Ларкин — 9 (Манта, Абделькадер), 20:53 — 1:1. Томпсон — 3 (бол., Далин, Богосян), 47:40 — 1:2. Манта — 7 (Бертуцци, Грин), 53:52 — 2:2Победный буллит: РайнхартВратари: Ховард — УлльмаркШтраф: 8 — 8Броски: 37 (13+11+12+1) — 35 (17+5+10+3)

«Колорадо» — «Даллас» — 3:2

Форвард «Старз» Александр Радулов набрал в этой игре 2 (0+2) очка, отыграв 19 минут 8 секунд. Валерий Ничушкин провел на площадке 7 минут 32 секунды.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров за 14 минут 30 секунд набрал показатель «+2», форвард Владислав Каменев отыграл 9 минут 51 секунду.

В воротах «Колорадо» Семен Варламов отразил 29 бросков, голкипер «Далласа» Антон Худобин — 33 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Голы: Маккиннон — 15 (Рантанен, Ландескуг), 33:11 — 1:0. Факса — 4 (Радулов), 51:32 — 1:1. Бенн — 9 (Сегин, Радулов), 55:03 — 1:2. Комфер — 6 (Керфут, Жост), 57:18 — 2:2. Рантанен — 10 (Ландескуг, Джонсон), 58:04 — 3:2Вратари: Варламов — Худобин (58:31)Штраф: 4 — 8Броски: 36 (6+12+18) — 29 (6+8+15)

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 6:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) Голы: Карлссон — 6 (Макнэбб, Маршессо), 0:14 — 1:0. Миллер — 2 (Смит), 4:40 — 2:0. Пачоретти — 7 (бол., Смит, Миллер), 9:29 — 3:0. Пачоретти — 8 (Так), 16:28 — 4:0. Каррье — 4 (Ривз), 23:27 — 5:0. Так — 7 (Теодор), 45:58 — 6:0Вратари: Флери — ДеллШтраф: 20 — 44Броски: 36 (11+10+15) — 33 (11+14+8)

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:4

Николай Голдобин записал в свой актив одно очко за голевую передачу. У хозяев шайбы забрасывали Дрю Даути и Мэтт Лафф. Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.