НХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина

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В четверг, 22 ноября, состоялись 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» — «Даллас» 5:1

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

Автором победной шайбы стал российский нападающий Евгений Малкин. «Пингвинз» прервал четырехматчевую серию поражений.

В середине второго периода российский вратарь «Даллас» Антон Худобин​ был заменен на Ландон Боу. За почти 29 игровых минут россиянин пропустил 5 шайб и сделал 11 сэйвов.

«Питтсбург» (20 очков) — 14-й на Востоке, «Даллас» (24) — 7-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Даллас» — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Голы: Гюнтцель — 8 (Кросби, Олексяк), 3:58 — 1:0. Малкин — 8 (бол., Летанг, Кессел), 6:06 — 2:0. Кросби — 9 (Гюнтцель, Хернквист), 10:04 — 3:0. Хернквист — 9 (Мяяття, Кросби), 23:20 — 4:0. Пирсон — 2 (Грант), 28:52 — 5:0. Хинтс — 2 (Радулов, Янмарк), 47:55 — 5:1Вратари: Десмит — Худобин (Боу, 28:52)Штрафы: 4-6Броски: 30 (9+15+6) — 19 (3+7+9)

«Питтсбург» — «Даллас» 5:1

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 5:2

«Нью-Джерси» на своем льду выиграл у «Монреаля» со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев отметился голевой передачей.

«Нью-Джерси» (20 очков) — 13-й на Востоке, «Монреаль» (26) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) Голы: Палмиери — 12 (Грин, Коулман), 6:26 — 1:0. Друэн — 8 (Э. Шоу), 6:50 — 1:1. Хишир — 4 (Холл), 16:55 — 2:1. Холл — 6 (Яковлев, Юханссон), 28:59 — 3:1. Заха — 3 (Юханссон, Братт), 30:01 — 4:1. Заха — 4 (бол., Сиверсон, Сени), 33:47 — 5:1. Доми — 11 (Друэн, Э. Шоу), 50:52 — 5:2Вратари: Кинкейд — ПрайсШтрафы: 4-2Броски: 28 (11+11+6) — 26 (7+7+12)

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 5:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев оформил шат-аут, отразив 29 бросков. Этот шат-аут для Георгиева стал первым в карьере НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 26 очками седьмой на Востоке, «Нью-Йорк Айлендерс» (22 балла) — 10-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Голы: Хитил — 5 (Шаттенкирк, Крайдер), 0:29 — 1:0. Маклеод — 1 (Дианджело, Стром), 3:30 — 2:0. Пионк — 4 (бол., Наместников, Зибанежад), 8:04 — 3:0. Хэйс — 5 (Шаттенкирк), 37:17 — 4:0. Крайдер — 12 (Зибанежад), 56:19 — 5:0Вратари: Георгиев — ЛенерШтрафы: 9-13Броски: 27 (11+5+11) — 29 (11+5+13)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

«Вашингтон» — «Чикаго» 4:2

«Вашингтон» победил «Чикаго» со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, как и его соотечественник из команды соперника Артем Анисимов. Для Овечкина эта передача стала 9-й в нынешней «регулярке». Также на его счету 15 голов.

«Вашингтон» (25 очков) — восьмой на Востоке, «Чикаго» (21) — 10-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Уилсон — 2 (Овечкин, Бэкстрем), 0:54 — 1:0. Бураковски — 3 (бол., Врана, Нисканен), 6:36 — 2:0. Кемпны — 1 (Врана, Эллер), 29:28 — 3:0. Саад — 7 (Тэйвз, Кит), 31:37 — 3:1. Густафссон — 2 (Анисимов, Шмолц ), 45:23 — 3:2. Смит-Пелли — 4 (Бойд, Карлсон), 47:12 — 4:2Вратари: Холтби — Кроуфорд (57:11)Штрафы: 6-6Броски: 27 (12+9+6) — 39 (14+10+15)

«Вашингтон» — «Чикаго» 4:2

«Каролина» — «Торонто» 5:2

«Каролина» на своем льду одолела «Торонто» со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников поразил пустые ворота, забросив пятую шайбу в сезоне.

«Каролина» с 23 баллами идет девятой на Востоке, «Торонто» (30) — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Торонто» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Голы: ван Римсдайк — 1, 10:56 — 1:0. Уильямс — 3 (Де Хаан, Стаал), 11:18 — 2:0. Таварес — 14, 15:30 — 2:1. Ферланд — 11 (бол., Терявяйнен), 47:45 — 3:1. Капанен — 9 (Дермотт), 51:57 — 3:2. Ахо — 7 (п.в., Стаал, Макгинн), 58:42 — 4:2. Свечников — 5 (п.в., Валлмарк, Мартинук), 59:22 — 5:2Вратари: Макэлхинни — Андерсен (57:53 — 58:42, 59:09 — 59:22)Штрафы: 6-4Броски: 45 (29+2+14) — 32 (11+12+9)

«Каролина» — «Торонто» 5:2

«Баффало» — «Филадельфия» 5:2

«Баффало» переиграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0).

«Сэйбрз» выиграл седьмую встречу кряду и с 30 очками на третьем месте в Восточной конференции, а «Флайерз» потерпел четвертое подряд поражение и с 20 баллами — 15-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) Голы: Скиннер — 15 (Поминвилль), 3:38 — 1:0. Томпсон — 2 (Соботка, Окпосо), 5:20 — 2:0. Родригес — 1 (бол., Райнхарт, Далин), 8:55 — 3:0. Ларссон — 1 (Родригес, Ристолайнен), 19:52 — 4:0. Жиру — 8 (Кутюрье, Конекны), 25:26 — 4:1. Симмондс — 9 (Уил, Санхейм), 33:51 — 4:2. Райнхарт — 3 (п.в., Айкел), 58:22 — 5:2Вратари: Хаттон — Лион (Пикар, 20:00, 57:44 — 58:22)Штрафы: 7-11Броски: 21 (12+5+4) — 25 (7+9+9)

«Баффало» — «Филадельфия» 5:2

«Детройт» — «Бостон» 3:2 ОТ

«Детройт» на своем люду в одолел «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Автором победной шайбы в овертайме стал канадец Андреас Атанасиу.

«Детройт» (22 очка) — 11-й на Востоке, «Бостон» (26) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Форсбакка-Карлссон — 2, 24:08 — 0:1. Бертуцци — 6 (Дженсен, Декейсер), 29:48 — 1:1. Вагнер — 2 (Керали), 46:45 — 1:2. Атанасиу — 8 (Нюквист), 48:59 — 2:2. Атанасиу — 9 (Нильсен), 60:49 — 3:2Вратари: Ховард — РаскШтрафы: 2-0Броски: 27 (4+9+12+2) — 36 (12+13+10+1)

«Детройт» — «Бостон» 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 7:3

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» победила «Флориду» со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос с четырьмя (1+3) очками. По три балла набрали Никита Кучеров (1+2) и Джей Ти Миллер (0+3).

«Тампа-Бэй» с 31 баллом лидирует на Востоке, «Флорида» (19) — 16-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) Голы: Жозеф — 5, 0:59 — 1:0. Брауэр — 5 (Хэйли, Сивиур), 2:19 — 1:1. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Миллер), 9:22 — 2:1. Гурд — 9 (Стэмкос, Миллер), 22:37 — 3:1. Эрне — 3 (Кучеров, Макдона), 24:45 — 4:1. Барков — 7 (бол., Юбердо, Яндл), 38:25 — 4:2. Стэмкос — 7 (Кучеров, Макдона), 41:30 — 5:2. Макдона — 2 (Стэмкос, Миллер), 43:21 — 6:2. Джирарди — 1 (Хедман, Стэмкос), 54:25 — 7:2. Хоффман — 10 (бол., Яндл, Юбердо), 56:25 — 7:3Вратари: Доминге — Луонго (Раймер, 43:21)Штрафы: 8-8Броски: 33 (12+14+7) — 43 (17+14+12)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 7:3

«Миннесота» — «Оттава» 6:4

«Миннесота» в домашней встрече победила «Оттаву» со счетом 6:4 (2:0, 2:1, 2:3).

«Миннесота» с 28 очками вторая на Западе, «Оттава» (21) — 12-я на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Оттава» — 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) Голы: Гринуэй — 3 (Эрикссон Эк, Бродин), 16:10 — 1:0. Дамба — 9 (бол., Гранлунд, Сутер), 19:49 — 2:0. Стаал — 7 (бол., Гранлунд, Сутер), 26:00 — 3:0. Тирни — 3 (Бедкер, Ярош), 32:48 — 3:1. Дамба — 10 (Гринуэй, Койл), 36:03 — 4:1. Шабо — 6 (мен., Смит), 40:52 — 4:2. Ярош — 1 (Смит), 51:32 — 4:3. Уайт — 7 (Пайэтт), 52:55 — 4:4. Стаал — 8 (Зукер, Гранлунд), 54:02 — 5:4. Фер — 3 (п.в., Паризе, Койву), 59:22 — 6:4Вратари: Дубник (Стэлок, 52:55) — Андерсон (58:26 — 59:22, 59:50)Штрафы: 10-8Броски: 34 (15+11+8) — 27 (4+10+13)

«Миннесота» — «Оттава» 6:4

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 4:1

«Нэшвилл» дома разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

«Предаторз» (33 очка) одержал третью победу кряду и удерживает лидерство на Западе, а «Блюз» проиграл третью встречу подряд и с 17 баллами 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Годро — 1 (Битетто, Вебер), 6:14 — 1:0. Томас — 1 (Шенн), 12:39 — 1:1. Форсберг — 14 (мен.), 33:22 — 2:1. Уотсон — 1, 47:53 — 3:1. Эллис — 1 (мен., п.в.), 54:48 — 4:1Вратари: Ринне — Аллен (54:23 — 54:48, 55:09 — 56:21)Штрафы: 14-13Броски: 34 (7+14+13) — 29 (10+9+10)

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 4:1

«Аризона» — «Вегас» 2:3 ОТ

«Вегас» в овертайме обыграл «Аризону» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Победная шайба на счету Макса Пачиоретти.

«Аризона» (20 очков) — 13-я на Западе, «Вегас» (21 балл) -14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Степан — 5 (Чикран), 19:08 — 1:0. Носек — 2 (Смит, Макнэбб), 25:50 — 1:1. Пачоретти — 5 (Икин, Так), 35:51 — 1:2. Степан — 6 (бол., Гальченюк, Келлер), 53:11 — 2:2. Пачоретти — 6 (Теодор), 63:36 — 2:3Вратари: Кюмпер — ФлериШтрафы: 4-6Броски: 21 (12+3+6+0) — 25 (11+6+3+5)

«Аризона» — «Вегас» 2:3 ОТ

«Анахайм» — «Ванкувер» 4:3

В регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм» переиграл «Ванкувер» со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 14 (4+10) очков 24 матчах «регулярки».

«Анахайм» (23 очка) — восьмой на Западе, «Ванкувер» (22) — девятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Ванкувер» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) Голы: Гецлаф — 6, 10:13 — 1:0. Пулио — 2 (Ганье), 24:15 — 1:1. Каше — 2 (бол., Махура, Сильверберг), 27:14 — 2:1. Хенрик — 5 (Монтур, Гецлаф), 47:09 — 3:1. Голдобин — 4 (Виртанен), 48:07 — 3:2. Коссила — 1 (Гиббонс, Ритчи), 50:53 — 4:2. Хорват — 11 (бол., Голдобин, Хаттон), 55:16 — 4:3Вратари: Гибсон — Маркстрем (58:12)Штрафы: 4-8Броски: 37 (10+14+13) — 28 (10+11+7)

«Анахайм» — «Ванкувер» 4:3

«Калгари» — «Виннипег» 6:3

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил «Виннипег» со счетом 6:3 (5:1, 0:1, 1:1). Дубль в составе гостей оформил Патрик Лайне.

«Калгари» (27 очков) — третий на Западе, «Виннипег» (26) — четвертый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 6:3 (5:1, 0:1, 1:1) Голы: Танев — 2 (Копп, Лаури), 0:15 — 0:1. Дюбе — 1 (Янковски, Хэтэуэй), 2:07 — 1:1. Беннетт — 4 (Ткачак), 8:20 — 2:1. Ткачак — 12 (Броди, Беннетт), 11:35 — 3:1. Янковски — 2, 14:22 — 4:1. Годро — 8 (Монахэн, Хэнифин), 19:13 — 5:1. Лайне — 12 (Уилер, Бафлин), 39:46 — 5:2. Лайне — 13 (бол., Бафлин, Шайфли), 46:17 — 5:3. Райан — 3 (п.в., Годро, Линдхольм), 58:12 — 6:3Вратари: Риттих — Хеллебайк (Броссуа, 11:35, 56:54 — 58:12)Штрафы: 12-4Броски: 26 (14+3+9) — 40 (9+17+14)

«Калгари» — «Виннипег» 6:3

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 3:7

«Лос-Анджелес» на своем льду крупно проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7 (1:2, 0:2, 2:3).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Каменев, Натан Маккиннон, Патрик Немет, Колин Уилсон, Тайсон Барри, Никита Задоров и Мэтт Калверт. За «Кингз» отличились Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф и Остин Вагнер.

«Лос-Анджелес» с 15 очками на 15 месте в Западной конференции, «Колорадо» (26 баллов) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:7 (1:2, 0:2, 2:3) Голы: Каменев — 2 (бол., Седерберг, Керфут), 11:25 — 0:1. Клиффорд — 3 (Тоффоли, Мартинес), 15:26 — 1:1. Маккиннон — 14 (бол., Рантанен, Ландескуг), 16:16 — 1:2. Немет — 1 (Керфут, Жост), 31:33 — 1:3. Уилсон — 6 (бол., Рантанен, Маккиннон), 37:49 — 1:4. Бэрри — 2 (Керфут, Жост), 41:10 — 1:5. Задоров — 2 (Нието, Каменев), 42:47 — 1:6. Колверт — 3 (Бэрри, Седерберг), 48:24 — 1:7. Лафф — 2 (Вагнер, Даути), 53:14 — 2:7. Вагнер — 1 (Лафф, Форборт), 55:21 — 3:7Вратари: Петерсен (42:47) — Варламов, 42:47)Штрафы: 10-8Броски: 36 (6+14+16) — 34 (11+11+12)