В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимала

Гости одержали победу со счетом 4:2.

В первом периоде команды обменялись шайбами Максима Казакова и Майкла Латта. Во втором периоде хозяева вышли вперед усилиями Жильбера Брюле, который отличился в большинстве. Однако в третьем игровом отрезки гости забросили три шайбы — отличились Оскар Бартулис, Джастин Фортейн и Юзан Сундстрем.

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции. «Куньлунь» идет восьмым.