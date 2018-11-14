«Сибирь» — «Куньлунь»
«Сибирь»
Гости одержали победу со счетом 4:2.
В первом периоде команды обменялись шайбами Максима Казакова и Майкла Латта. Во втором периоде хозяева вышли вперед усилиями Жильбера Брюле, который отличился в большинстве. Однако в третьем игровом отрезки гости забросили три шайбы — отличились Оскар Бартулис, Джастин Фортейн и Юзан Сундстрем.
«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд и остается на последнем месте в Восточной конференции. «Куньлунь» идет восьмым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» — «Куньлунь» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: 1:0 Казаков (Саюстов), 1.05, 1:1 Латта (Мертл, Виклунд), 15.24, ГБ, 2:1 Брюле, 37.00, ГБ, 2:2 Бартулис (Ип), 50.30, 2:3 Фонтэйн (Мертл), 51.47, 2:4 Латта, 60.00, ПВВратари: Тейлор — БрастБроски: 52-54 (35-29)Штраф: 6-12