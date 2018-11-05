«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛобыграл. Поединок, который проходил в Нижнем Новгороде, завершился победой казанцев в овертайме — 4:3.

В первом периоде соперники обменялись голами: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором игровом отрезке хозяева оторвались в счете (шайбы на счету Дениса Баранцева и Даниила Ильина), однако в третьем периоде «Ак Барс» отыгрался (отличились Андрей Марков и Александр Бурмистров).

Победу гостям в овертайме принес Артем Лукоянов.

«Ак Барс» набрал 37 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Торпедо» (33 очка) — на седьмом месте.