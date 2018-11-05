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    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

    КХЛ Ак Барс Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Торпедо». Поединок, который проходил в Нижнем Новгороде, завершился победой казанцев в овертайме — 4:3.

    Игроки «Ак Барса»
    Игроки «Ак Барса»
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    В первом периоде соперники обменялись голами: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором игровом отрезке хозяева оторвались в счете (шайбы на счету Дениса Баранцева и Даниила Ильина), однако в третьем периоде «Ак Барс» отыгрался (отличились Андрей Марков и Александр Бурмистров).

    Победу гостям в овертайме принес Артем Лукоянов.

    «Ак Барс» набрал 37 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Торпедо» (33 очка) — на седьмом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Сетдиков — 2 (Боди), 13:57 — 1:0. Потапов — 5 (Лукоянов, Батыршин), 18:50 — 1:1. Баранцев — 3 (Жафяров, Паршин), 24:28 — 2:1. Ильин — 4 (бол., Хольм), 32:30 — 3:1. Марков — 2 (Ткачев), 44:00 — 3:2. Бурмистров — 3 (Глухов), 53:14 — 3:3. Лукоянов — 4, 60:51 — 3:4Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 57:39 (мимо)Вратари: Тихомиров — ГариповШтраф: 8 — 10Броски: 33 (17+11+5+0) — 42 (11+16+13+2)
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