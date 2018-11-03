Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»

Нижегородскийобыграл уфимский(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей дубль оформил Денис Паршин, еще один гол на счету Михаила Варнакова. В составе уфимской команды отличился Владимир Жарков.

После этой победы «Торпедо» набрало 32 очка и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 31 балл, расположился на седьмом месте.