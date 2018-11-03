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    Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев Торпедо
    Нижегородский «Торпедо» обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    За победителей дубль оформил Денис Паршин, еще один гол на счету Михаила Варнакова. В составе уфимской команды отличился Владимир Жарков.

    После этой победы «Торпедо» набрало 32 очка и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 31 балл, расположился на седьмом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Варнаков — 7 (Хольм, Ильин), 8:39 — 1:0. Паршин — 9 (бол., Варнаков, Миле), 9:38 — 2:0. Жарков — 3 (Кадейкин, Сергеев), 15:26 — 2:1. Паршин — 10 (Коробов), 53:53 — 3:1Вратари: Галимов (Тихомиров, 26:39) — МетсолаБроски: 24 (6+7+11) — 25 (10+13+2)Штраф: 16 — 30
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