ЦСКА нанес поражение «Сибири»

Хоккеисты ЦСКА
КХЛ
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
В составе победителей точные броски нанесли Антон Слепышев, Клас Дальбек и Константин Окулов, оформивший дубль.
За проигравших отличились Дмитрий Саюстов и Владимир Пешехонов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Саюстов — 4 (Казаков, Михайлов), 11:42 — 0:1. Слепышев — 4 (Телегин, Светлаков), 29:28 — 1:1. Дальбек — 1 (Вей, Капризов), 29:53 — 2:1. Окулов — 6, 44:54 — 3:1. Окулов — 7 (Карнаухов, Попов), 58:46 — 4:1. Пешехонов — 2 (Комаров), 59:15 — 4:2Вратари: Сорокин — КрасиковШтраф: 2 — 6Броски: 28 (10+9+9) — 12 (5+5+2)
ЦСКА лидирует в Западной конференции (38 очков), «Сибирь» идет 13-й на Востоке (12 очков). 0