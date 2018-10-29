ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичТрансферный дайджест 23-29 октября
  • 20:28
    • «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»
  • 19:58
    • Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
  • 19:48
    • Глушаков и Еременко — в запасе «Спартака» на матч с «Рубином»
  • 18:58
    • AS: Конте не может прийти к согласию с «Реалом»
  • 18:37
    • «Наполи» хочет вернуть Кавани
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд

    КХЛ Динамо Минск Амур
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от хабаровского «Амура» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе хабаровской команды дубль оформил Павел Дедунов, еще по шайбе забросили Игорь Руденков, Валентин Пьянов, Данил Файзуллин и Александр Кузнецов.

    В составе «Динамо» отличились Теэму Пулккинен, Евгений Ковыршин и Андрей Степанов.

    Минское «Динамо» занимает последнее, 12-е место, в Западной конференции. «Амур» на Востоке идет на 11-й строчке.

    Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд, тем самым обновив антирекорд белорусской команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
    Голы: Руденков — 6 (Дедунов), 2:35 — 0:1. Пьянов — 3 (бол., Горшков, Файзуллин), 11:46 — 0:2. Дедунов — 7 (Файзуллин), 27:21 — 0:3. Пулккинен — 7 (бол., Казионов, Хауден), 32:33 — 1:3. Дедунов — 8 (Рассказов, Руденков), 34:48 — 1:4. Файзуллин — 4 (Горшков, Пьянов), 35:07 — 1:5. Ковыршин — 2 (Китаров, Знахаренко), 35:54 — 2:5. Кузнецов — 2 (Филиппи), 48:45 — 2:6. Степанов — 1 (Хенкель, Ковыршин), 50:29 — 3:6Вратари: Энрот (Карнаухов, 34:48) — АликинБроски: 26 (7+9+10) — 24 (5+10+9)Штраф: 8 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Кунь Лунь»
  • 2.18
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лацио» подвинуть «Интер» из топ-3 Серии А?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Ждем грамотный анализ от Почеттино
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Торонто» и «Калгари» должны выдать напряженный поединок
  • «Торонто» — «Калгари». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Илья Ковальчук Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, победный дубль ТакаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 октября 09:090
  • 16:33
    • СМИ: Ибрагимович выберет «Милан», а не «Реал»
  • 15:08
    • Ходдл — в тяжелом состоянии после сердечного приступа
  • 14:55
    • Хачанов с победы стартовал на турнире в Париже
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол «Быки» наказали ЦСКА за трусостьГостевая победа «Краснодара» над армейцами — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранит ли «Зенит» прежний отрыв?
  • 3.94
    •
  • 22:05
    • Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд
  • 21:51
    • «Локомотив» уступил «Сочи» в Ярославле
  • 21:35
    • Анюков: «Крылья» играли лучше, «Зенит» играл плохо
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 02:090
  • 13:18
    • СМИ: «Реал» объявит о назначении Конте не раньше 30 октября
  • 11:13
    • Лопетеги попрощался с игроками «Реала»
  • 21:12
    • ЦСКА разгромил «Парму», Антонов набрал 18 очков
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие