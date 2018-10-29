Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд

Минскоепотерпело домашнее поражение от хабаровского(3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хабаровской команды дубль оформил Павел Дедунов, еще по шайбе забросили Игорь Руденков, Валентин Пьянов, Данил Файзуллин и Александр Кузнецов.

В составе «Динамо» отличились Теэму Пулккинен, Евгений Ковыршин и Андрей Степанов.

Минское «Динамо» занимает последнее, 12-е место, в Западной конференции. «Амур» на Востоке идет на 11-й строчке.

Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд, тем самым обновив антирекорд белорусской команды.

