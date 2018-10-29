Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд

Минское «Динамо»
«Динамо»
В составе хабаровской команды дубль оформил Павел Дедунов, еще по шайбе забросили Игорь Руденков, Валентин Пьянов, Данил Файзуллин и Александр Кузнецов.
В составе «Динамо» отличились Теэму Пулккинен, Евгений Ковыршин и Андрей Степанов.
Минское «Динамо» занимает последнее, 12-е место, в Западной конференции. «Амур» на Востоке идет на 11-й строчке.
Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд, тем самым обновив антирекорд белорусской команды.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Голы: Руденков — 6 (Дедунов), 2:35 — 0:1. Пьянов — 3 (бол., Горшков, Файзуллин), 11:46 — 0:2. Дедунов — 7 (Файзуллин), 27:21 — 0:3. Пулккинен — 7 (бол., Казионов, Хауден), 32:33 — 1:3. Дедунов — 8 (Рассказов, Руденков), 34:48 — 1:4. Файзуллин — 4 (Горшков, Пьянов), 35:07 — 1:5. Ковыршин — 2 (Китаров, Знахаренко), 35:54 — 2:5. Кузнецов — 2 (Филиппи), 48:45 — 2:6. Степанов — 1 (Хенкель, Ковыршин), 50:29 — 3:6Вратари: Энрот (Карнаухов, 34:48) — АликинБроски: 26 (7+9+10) — 24 (5+10+9)Штраф: 8 — 6