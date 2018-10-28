НХЛ. Победный гол Панарина, три очка Малкина и дубль Тарасенко

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«Нью-Джерси» — «Флорида» 3:2

«Нью-Джерси Дэвилз» на домашней арене обыграл «Флориду Пантерз» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

В состав победителей результативные броски нанесли Кайл Палмьери, Тейлор Холл и Блейк Коулман.

У гостей отличились Майк Мэтисон и Майк Хоффман, россиянин Евгений Дадонов сделал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» (Майами) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Голы: Палмиери — 8 (Сиверсон, Хишир), 19:50 — 1:0. Холл — 2 (Палмиери, Хишир), 23:05 — 2:0. Коулман — 3 (Мюллер, Зэйджак), 33:21 — 3:0. Матесон — 1 (Юбердо), 55:03 — 3:1. Хоффман — 5 (Яндл, Дадонов), 59:45 — 3:2Вратари: Кинкейд — Раймер (57:07)Штраф: 12 — 12Броски: 26 (9+14+3) — 37 (12+12+13)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает десятое место (11 очков), а «Флорида» — 14-е (7 очков).

«Нью-Джерси» — «Флорида» 3:2

«Филадельфия» — «Айлендерс» 1:6

«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

Дублем в составе победителей отметился Брок Нельсон, еще по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли.

У проигравшей команды автором результативного броска стал Йори Лехтеря.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) Голы: Комаров — 2 (Пелеч, Бойчак), 11:38 — 0:1. Бовилье — 1 (Эберле, Барзал), 13:20 — 0:2. Нельсон — 4 (Бэйли, Ли), 24:58 — 0:3. Лехтеря — 1, 26:28 — 1:3. Пелеч — 1 (Ли), 48:17 — 1:4. Нельсон — 5 (Ли), 48:58 — 1:5. Ли — 3 (бол., Бэйли, Барзал), 51:09 — 1:6Вратари: Нойвирт — ЛенерШтраф: 6 — 6Броски: 23 (8+7+8) — 22 (7+9+6)

«Филедальфия» — 13-я на Востоке (8 очков), «Айлендерс» — 11-е (9 очков).

«Филадельфия» — «Айлендерс» 1:6

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:5

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2).

Хет-триком в составе «Предаторз» отметился форвард Филип Форсберг.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Голы: Каджула — 1 (Нерс, Ридер), 11:41 — 0:1. Драйзайтль — 5 (бол., Лучич, Макдэвид), 24:14 — 0:2. Форсберг — 8 (бол., Джохансен, Суббан), 38:46 — 1:2. Макдэвид — 7 (Ньюджент-Хопкинс), 38:53 — 1:3. Драйзайтль — 6 (Ридер, Клефбом), 44:19 — 1:4. Форсберг — 9 (Джохансен, Арвидссон), 44:43 — 2:4. Форсберг — 10 (бол., Джохансен, Суббан), 55:54 — 3:4. Каджула — 2 (п.в.), 58:14 — 3:5Вратари: Сарос (54:33 — 55:54, 58:02 — 58:14, 58:21) — КоскиненШтраф: 14 — 12Броски: 27 (7+11+9) — 35 (11+15+9)

«Нэшвилл» лидирует в Западной конференции (16 очков), «Эдмонтон» — восьмой (11 очков).

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:5

«Калгари» — «Вашингтон» 3:4 Б

«Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче по буллитам одолел «Калгари Флэймз» — 4:3 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Автором победного буллита стал швед Никлас Бекстрем. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Якуб Врана, Ти Джей Оши и Мэтт Нисканен. На счету Евгения Кузнецова два ассиста.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вашингтон» — 3:4 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Врана — 3 (Кузнецов), 9:28 — 0:1. Оши — 6 (бол., Овечкин, Кузнецов), 14:27 — 0:2. Хэмоник — 1 (Монахэн, Годро), 14:42 — 1:2. Линдхольм — 7 (бол., Годро, Джиордано), 16:54 — 2:2. Нисканен — 2 (Коннолли, Яшкин), 37:03 — 2:3. Ткачак — 4 (Андерссон, Джиордано), 58:33 — 3:3Победный буллит: БэкстремВратари: Смит (57:29 — 58:33) — КоплиШтраф: 6 — 8Броски: 30 (9+6+11+4) — 27 (10+8+8+1)

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции (12 очков). «Калгари» — девятый на Западе (11 очков).

«Калгари» — «Вашингтон» 3:4 Б

«Бостон» — «Монреаль» 0:3

«Бостон Брюинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Главным героем встречи стал голкипер гостей Кэри Прайс, который оформил шат-аут, отразив 33 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Галлахер — 6 (Пека, Улле), 9:18 — 0:1. Доми — 5 (Друэн, Лехконен), 10:39 — 0:2. Бенн — 1 (п.в., Лехконен), 59:31 — 0:3Вратари: Раск (57:01 — 59:31) — ПрайсШтраф: 8 — 8Броски: 33 (7+12+14) — 23 (9+10+4)

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (14 очков), а «Монреаль» — четвертое (14 очков).

«Бостон» — «Монреаль» 0:3

«Коламбус» — «Баффало» 5:4 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (2+1) за результативность в матче.

По три очка в составе победителей также набрали Кэм Аткинсон (2+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+2).

В составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Джейсон Поменвиль и Кейси Миттельштадт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Баффало» — 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) Голы: Окпосо — 3 (Томпсон, Нельсон), 1:38 — 0:1. Дюбуа — 3 (Панарин), 8:37 — 1:1. Скиннер — 6 (Маккейб, Айкел), 14:11 — 1:2. Панарин — 4 (Дюбуа, Аткинсон), 21:34 — 2:2. Аткинсон — 5 (Нэш, Веренски), 36:42 — 3:2. Аткинсон — 6 (Фолиньо, Харрингтон), 37:13 — 4:2. Поминвилль — 5 (Айкел, Маккейб), 42:32 — 4:3. Миттельштадт — 1 (бол., Поминвилль, Скиннер), 44:30 — 4:4. Панарин — 5 (Дюбуа), 60:31 — 5:4Вратари: Корписало — УлльмаркШтраф: 10 — 6Броски: 37 (12+16+8+1) — 38 (17+8+13+0)

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции (12 очков), а «Баффало» — седьмое (13 очков).

«Коламбус» — «Баффало» 5:4 ОТ

«Торонто» — «Виннипег» 3:2

«Торонто Мэйпл Лифс» при поддержке родных трибун победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей в третьем периоде отметились Назем Кадри, Джейк Гардинер и Каспери Капанен. Две результативные передачи в активе Митчелла Марнера.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) Голы: Коннор — 6 (бол., Уилер, Бафлин), 9:38 — 0:1. Шайфли — 6, 31:00 — 0:2. Кадри — 2 (Марнер, Хэйнси), 46:33 — 1:2. Гардинер — 1 (Марнер), 56:49 — 2:2. Капанен — 6 (Таварес, Хаймэн), 57:15 — 3:2Вратари: Андерсен — Хеллебайк (58:17 — 59:05, 59:30)Штраф: 6 — 8Броски: 31 (10+10+11) — 24 (10+7+7)

«Торонто» лидирует на Востоке (16 очков). «Виннипег» — третий на Западе (15 очков).

«Торонто» — «Виннипег» 3:2

«Аризона» — «Тампа-Бэй» 7:1

«Аризона Койотс» на домашней арене разгромила «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

Дублем в составе победителей отметился Михаэль Грабнер. По два балла за результативность также набрали Винсент Хиностроза (1+1), Алекс Голигоски (0+2) и Брэд Ричардсон (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Тампа-Бэй» — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) Голы: Истерли — 1 (Ричардсон, Хиностроза), 6:55 — 1:0. Келлер — 5 (Димерс, Гальченюк), 8:51 — 2:0. Степан — 1 (Перлини, Голигоски), 12:57 — 3:0. Хиностроза — 3 (Голигоски, Раанта), 28:26 — 4:0. Грабнер — 1 (мен., Ричардсон), 31:48 — 5:0. Грабнер — 2 (мен.), 48:59 — 6:0. Эрне — 1 (бол., Джонсон, Гурд), 49:27 — 6:1. Паник — 1, 52:50 — 7:1Вратари: Раанта — ДомингеШтраф: 10 — 8Броски: 31 (9+14+8) — 30 (13+7+10)

«Аризона» занимает 12-е место в Западной конференции (10 очков). «Тампа» — вторая на Востоке (15 очков).

«Аризона» — «Тампа-Бэй» 7:1

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2

«Миннесота Уайлд» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Голами у победителей отметились Микаэль Гранлунд, Эрик Стаал и Юнас Бродин. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 25 бросков из 27.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Барберио — 1 (Каменев), 5:54 — 0:1. Гранлунд — 5 (Нидеррайтер, Стаал), 27:15 — 1:1. Стаал — 3 (бол., Гранлунд, Зукер), 50:16 — 2:1. Бродин — 2 (мен., п.в., Сперджен, Фер), 57:17 — 3:1. Ландескуг — 10 (Рантанен, Бэрри), 59:18 — 3:2Вратари: Дубник — Варламов (57:11 — 57:17, 57:32 — 59:18, 59:36)Штраф: 12 — 10Броски: 28 (4+13+11) — 32 (8+15+9)

В Западной конференции «Миннесота» занимает четвертое место (14 очков). «Колорадо» идет вторым (16 очков).

«Миннесота» — «Колорадо» 3:2

«Сент-Луис» — «Чикаго» 7:3

«Сент-Луис Блюз» у себя дома переиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 7:3 (2:2, 2:1, 3:0).

По три очка в составе победителей набрали Алекс Пьетранджело (1+2), Зак Сэнфорд (1+2) и Райан О'Райлли (1+2). Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко.

Самыми результативными игроками в составе гостей стали Патрик Кейн (2+1) и Артем Анисимов (1+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) Голы: О`Райлли — 3 (Сэнфорд, Парэйко), 0:18 — 1:0. Кейн — 10 (Анисимов, Саад), 3:47 — 1:1. Сэнфорд — 3 (Перрон, О`Райлли), 5:28 — 2:1. Анисимов — 2 (Кейн), 18:50 — 2:2. Тарасенко — 4 (бол., Данн, О`Райлли), 21:39 — 3:2. Бозак — 2 (Сундквист, Сэнфорд), 25:14 — 4:2. Кейн — 11 (Анисимов, Йокихарью), 36:59 — 4:3. Тарасенко — 5 (Пьетранджело, Шворц), 55:40 — 5:3. Пьетранджело — 1 (п.в., Боумистер, Шенн), 58:02 — 6:3. Стин — 4 (бол., Шенн, Пьетранджело), 59:44 — 7:3Вратари: Аллен (Джонсон, 38:59) — Кроуфорд (56:39 — 58:02)Штраф: 7 — 15Броски: 37 (17+6+14) — 24 (10+9+5)

«Чикаго» занимает пятое место в Западной конференции (14 очков), а «Сент-Луис» — 13-е (9 очков).

«Сент-Луис» — «Чикаго» 7:3

«Ванкувер» — «Питтсбург» 0:5

«Питтсбург Пингвинз» в гостях расправился с «Ванкувер Кэнакс» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

Главным героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отметился передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Питтсбург» — 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) Голы: Кессел — 7 (Мяяття, Малкин), 25:50 — 0:1. Кросби — 4 (Симон, Гюнтцель), 36:34 — 0:2. Малкин — 4 (Спронг), 54:15 — 0:3. Малкин — 5 (Кессел, Хагелин), 55:14 — 0:4. Кросби — 5 (Олексяк, Гюнтцель), 57:43 — 0:5Вратари: Маркстрем — ДесмитШтраф: 8 — 8Броски: 29 (11+9+9) — 35 (8+14+13)

Две шайбы также забросил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. По два балла за результативность набрали Фил Кессел (1+1) и Джейк Гюнцель (0+2).

«Ванкувер» — «Питтсбург» 0:5

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции (14 очков). «Ванкувер» — седьмой на Западе (12 очков). 0