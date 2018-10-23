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    НХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол Кузнецова

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Филадельфия Флайерз Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз
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    МарселоТрансферный дайджест. 16-22 октября Александр ОвечкинНХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол Кузнецова Массимо КаррераКаррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
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    «Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:5

    «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

    Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал в этой встрече 4 (2+2) очка. Он провел на площадке 17 минут 36 секунд. Евгений Кузнецов за 14 минут 56 секунд забросил 1 шайбу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту 18 секунд.

    Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 17 минут 41 секунду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
    Голы: Карлсон — 5 (Врана, Эллер), 2:20 — 0:1. Стэчер — 1, 27:30 — 1:1. Кузнецов — 5 (бол., Карлсон, Овечкин), 29:29 — 1:2. Овечкин — 7 (Оши, Бэкстрем), 39:34 — 1:3. Берчи — 3 (бол., Бозер, Хорват), 40:20 — 2:3. Овечкин — 8 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 45:35 — 2:4. Оши — 5 (п.в., Овечкин, Бэкстрем), 58:19 — 2:5Вратари: Нильссон (57:55 — 58:19) — ХолтбиШтраф: 12 — 8Броски: 24 (6+12+6) — 33 (13+13+7)

    «Филадельфия» — «Колорадо» — 1:4

    «Колорадо» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Дубль на свой счет записал нападающий Микко Рантанен. Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 37 бросков из 38.

    Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 18 минут, игрок «Филадельфии» Иван Проворов — 28 минут.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Рантанен — 3 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 3:23 — 0:1. Нието — 1 (Колверт, Седерберг), 34:54 — 0:2. Ландескуг — 8, 42:25 — 0:3. Патрик — 2 (Санхейм, Ворачек), 43:26 — 1:3. Рантанен — 4 (п.в.), 58:45 — 1:4Вратари: Эллиотт (58:09 — 58:45) — ВарламовШтраф: 4 — 6Броски: 38 (11+13+14) — 33 (14+9+10)

    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:4 ОТ

    «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Джейкоба Трубы. 4 (2+2) очка в этой встрече набрал форвад «Джетс» Марк Шайфли.

    В составе «Блюз» на площадку выходили нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
    Голы: О`Райлли — 2 (Перрон, Данн), 0:47 — 0:1. Парэйко — 2, 10:57 — 0:2. Шайфли — 3 (бол.), 12:07 — 1:2. Данн — 3 (бол., Марун, О`Райлли), 29:30 — 1:3. Чиаро — 2 (Шайфли), 41:00 — 2:3. Шайфли — 4 (Чиаро), 43:57 — 3:3. Перрон — 5 (Сэнфорд, О`Райлли), 45:11 — 3:4. Литтл — 3 (Бафлин, Уилер), 58:20 — 4:4. Трауба — 1 (Коннор, Шайфли), 62:54 — 5:4Вратари: Хеллебайк (57:50 — 58:20) — АлленШтраф: 21 — 12Броски: 36 (6+10+17+3) — 34 (18+7+5+4)

    «Детройт» — «Каролина» — 1:3

    «Каролина» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Нападающий «Харрикейнз» Валентин Зыков провел на площадке 11 минут, за которые сделал результативную передачу. Андрей Свечников отыграл 12 минут.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Фольк — 1 (бол., Уильямс), 18:25 — 0:1. Ферланд — 6 (бол., Зыков, Ахо), 28:05 — 0:2. Атанасиу — 3 (Ванек, Нильсен), 52:02 — 1:2. Мартинук — 3 (мен., п.в., Славин), 59:16 — 1:3Вратари: Ховард (58:16 — 59:16, 59:32) — МразекШтраф: 6 — 8Броски: 21 (6+6+9) — 39 (21+15+3)
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