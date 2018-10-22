«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур»

Игроки «Торпедо»
ХК «Торпедо»
Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
В первом периоде команды обменялись шайбами Антона Шенфельда и Владислава Ушенина, который реализовал большинство. Во втором периоде Павел Дедунов и Александр Кузнецов огорчили гостей, но нижегородцы отыгрались — незадолго до сирены на второй перерыв отличился Дамир Жафяров, а в конце третьего периода в овертайм встречу перевел Дмитрий Семин.
В дополнительное время победу гостям принес Шенфельд.
«Торпедо» удалось прервать серию из шести поражений подряд. Набрав 24 очка, клуб из Нижнего Новгорода идет на Востоке шестым. «Амур», у которого 12 очков — одиннадцатый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Шенфельд — 2 (Ильин, Жафяров), 1:55 — 0:1. Вл. Ушенин — 3 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 5:44 — 1:1. Дедунов — 5 (Руденков), 23:04 — 2:1. Кузнецов — 1 (Атюшов, Потехин), 35:53 — 3:1. Жафяров — 3 (Шенфельд, Ильин), 38:59 — 3:2. Семин — 3 (Волченков, Коробов), 58:00 — 3:3. Шенфельд — 3 (Боди), 62:17 — 3:4Вратари: Аликин — ГалимовШтраф: 4 — 4Броски: 35 (14+14+6+1) — 32 (5+16+10+1).