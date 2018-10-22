«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛв Хабаровске принимал нижегородское

Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

В первом периоде команды обменялись шайбами Антона Шенфельда и Владислава Ушенина, который реализовал большинство. Во втором периоде Павел Дедунов и Александр Кузнецов огорчили гостей, но нижегородцы отыгрались — незадолго до сирены на второй перерыв отличился Дамир Жафяров, а в конце третьего периода в овертайм встречу перевел Дмитрий Семин.

В дополнительное время победу гостям принес Шенфельд.

«Торпедо» удалось прервать серию из шести поражений подряд. Набрав 24 очка, клуб из Нижнего Новгорода идет на Востоке шестым. «Амур», у которого 12 очков — одиннадцатый.