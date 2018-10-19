НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида

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«Коламбус» — «Филадельфия» 6:3

«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

У победителей дубль оформил Кэм Аткинсон, по шайбе забросили Энтони Дюклер, Ник Фолиньо, Джош Андерсон и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился Артемий Панарин.

У гостей по голу на счету Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье и Оскара Линдблома. Иван Проворов выполнил один ассист.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Филадельфия» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) Голы: Конекны — 1 (Хегг, Жиру), 10:06 — 0:1. Дюклер — 2 (Мюррей, Нутиваара), 17:53 — 1:1. Кутюрье — 3 (Проворов, Жиру), 19:10 — 1:2. Аткинсон — 3 (Панарин), 21:34 — 2:2. Аткинсон — 4 (Панарин), 24:42 — 3:2. Фолиньо — 3 (Савар, Веренски), 28:34 — 4:2. Линдблум — 2 (Конекны), 41:07 — 4:3. Андерсон — 4, 55:12 — 5:3. Милано — 1 (Бьоркстранд), 57:48 — 6:3Вратари: Бобровский — ПикарШтраф: 4 — 4Броски: 28 (12+10+6) — 35 (15+12+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (8 очков), а «Филадельфия» — 13-е (6 очков).

«Коламбус» — «Филадельфия» 6:3

«Нью-Джерси» — «Колорадо» 3:5

«Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 1:3).

В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског. По голу на счету Свена Андигетто и Микки Рантанена.

У «дьяволов» отличились Нико Хишир, Тейлор Холл и Брайан Бойл.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3) Голы: Хишир — 1 (бол., Зэйджак, Холл), 17:42 — 1:0. Андригетто — 1 (Керфут, Коул), 21:17 — 1:1. Ландескуг — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 27:08 — 1:2. Холл — 1 (Грин, Хишир), 35:42 — 2:2. Бойл — 2 (бол., Палмиери, Холл), 46:22 — 3:2. Ландескуг — 4 (Коул, Рантанен), 48:08 — 3:3. Ландескуг — 5 (Рантанен, Маккиннон), 56:38 — 3:4. Рантанен — 2 (п.в., Маккиннон, Джонсон), 59:47 — 3:5Вратари: Кинкейд (35:38 — 35:42, 58:40 — 57:47) — ГрубауэрШтраф: 19 — 15Броски: 30 (6+9+15) — 34 (12+10+12)

«Колорадо» занимает третье место в Западной конференции (10 очков), «Нью-Джерси» идет пятым на Востоке (8 очков).

«Нью-Джерси» — «Колорадо» 3:5

«Торонто» — «Питтсбург» 0:3

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Счет в середине первого периода в большинстве открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин.

В концовке встречи он увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. В заключительной голевой атаке Малкин выступил ассистентом Криса Летанга.

Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 38 бросков и заработал две штрафные минуты.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: 0:1 — Малкин (Летанг, Кросби) — 11:42 (5x4), 0:2 — Малкин — 57:53, 0:3 — Летанг (Малкин, Раст) — 58:52Вратари: Андерсен — МюррейШтраф: 4 — 2Броски: 38 (9+13+16) — 38 (17+11+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (12 очков), а «Питтсбург» — восьмое (8 очков).

«Торонто» — «Питтсбург» 0:3

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Первую шайбу на 8-й минуте забросил нападающий хозяев Брейден Пойнт. На 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперед после передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.

В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Ред Уингз».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 29 сейвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Пойнт — 4 (Гурд, Палат), 7:33 — 1:0. Гленденинг — 1 (Дэйли, Абделькадер), 26:20 — 1:1. Стэмкос — 1 (Кучеров, Сергачев), 35:19 — 2:1. Киллорн — 2 (п.в., Макдона), 58:53 — 3:1Вратари: Василевский — Ховард (57:59 — 58:53, 59:21)Штраф: 12 — 10Броски: 31 (13+6+12) — 30 (8+16+6)

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции (8 очков), а «Детройт» — 16-е (2 очка).

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

«Виннипег» — «Ванкувер» 4:1

«Виннипег Джетс» дома прервал трехматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», победив со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин.

Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Лайне — 3 (бол., Уилер, Бафлин), 18:56 — 1:0. Хорват — 4 (Пулио), 32:54 — 1:1. Литтл — 2 (бол., Элерс, Бафлин), 44:58 — 2:1. Копп — 1 (Лаури), 52:46 — 3:1. Бафлин — 1 (Литтл, Элерс), 54:43 — 4:1Вратари: Хеллебайк — НильссонШтраф: 26 — 26Броски: 32 (11+9+12) — 27 (8+12+7)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (9 очков), а «Ванкувер» — седьмое (8 очков).

«Виннипег» — «Ванкувер» 4:1

«Чикаго» — «Аризона» 1:4

«Аризона Койотс» одержала вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Дубль у победителей оформил Винсент Хиностроза, по шайбе забросили Лоусон Круз и Клейтон Келлер.

У хозяев единственный точный бросок нанес Эрик Густаффсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Аризона» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Круз — 1 (Келлер, Истерли), 11:43 — 0:1. Густафссон — 1 (Тэйвз, Дебринкэт), 26:34 — 1:1. Хиностроза — 1 (Экман-Ларссон, Димерс), 28:37 — 1:2. Келлер — 1, 54:22 — 1:3. Хиностроза — 2 (п.в., Казинс, Коннотон), 57:40 — 1:4Вратари: Кроуфорд (54:49 — 57:40) — РаантаШтраф: 2 — 6Броски: 34 (13+9+12) — 31 (12+10+9)

«Чикаго» занимает шестое место в Западной конференции (8 очков), а «Аризона» — 14-е (4 очка).

«Чикаго» — «Аризона» 1:4

«Эдмонтон» — «Бостон» 3:2 ОТ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Счет на 32-й минуте открыл чешский форвард гостей Давид Крейчи. На 34-й минуте Кайлер Ямамото восстановил паритет, а на 48-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс принес хозяевам минимальный перевес.

Спустя еще четыре минуты Давид Пастрняк сравнял счет. В овертайме победную шайбу провели «нефтяники» — отличился Леон Драйзайтль.

Две результативные передачи на счету Коннора Макдэвида. В пяти матчах со старта сезона он набрал 11 (4+7) очков и стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Крейчи — 1 (Гржельчик, Хейнен), 31:17 — 0:1. Ямамото — 1 (Ларссон, Расселл), 33:24 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 2 (бол., Макдэвид, Клефбом), 47:33 — 2:1. Пастрняк — 8 (Маршан, Макэвой), 51:26 — 2:2. Драйзайтль — 2 (Макдэвид), 60:37 — 3:2Вратари: Тэлбот — ГалакШтраф: 10 — 8Броски: 22 (5+10+6+1) — 29 (12+7+10+0)

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и вышел на девятое место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков), «Бостон» — третий в Восточной конференции (9 очков).

«Эдмонтон» — «Бостон» 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» 2:7

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1).

В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно.

Форвард «королей» Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 26 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 2:7 (1:1, 0:2, 1:4) Голы: Сизикас — 3 (Мэйфилд), 4:55 — 0:1. Тоффоли — 2 (бол., Даути, Ковальчук), 14:56 — 1:1. Бэйли — 2 (бол., Эберле, Барзал), 23:43 — 1:2. Филппула — 3 (Комаров, Лэдд), 32:07 — 1:3. Картер — 2 (бол., Иафалло, Даути), 42:54 — 2:3. Филппула — 4 (мен., Лэдд), 43:40 — 2:4. Мартин — 2 (Сизикас, Клаттербак), 44:40 — 2:5. Комаров — 1 (Филппула, Мэйфилд), 49:20 — 2:6. Лэдд — 2 (Мэйфилд, Барзал), 51:34 — 2:7Вратари: Куик (Кэмпбелл, 49:20) — Ленер (49:06 — 49:20Грайсс, 52:56)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (9+15+11) — 32 (10+14+8)

«Лос-Анджелес» — 13-й в Западной конференции (5 очков), «Айлендерс» — 11-е в Восточной конференции (6 очков).

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» 2:7

«Сан-Хосе» — «Баффало» 5:1

«Сан-Хосе Шаркс» у себя дома крупно переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

Нападающий «акул» Логан Кутюр оформил хет-трик. Еще по разу отличились Йоонас Донской и Джо Павелски.

«Сан-Хосе» — «Баффало» 5:1

Шайба престижа в составе «клинков» на счету Джейка Маккейба.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Голы: Донской — 2 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 3:35 — 1:0. Кутюр — 2 (бол., Бернс), 4:02 — 2:0. Маккейб — 1 (Скиннер, Далин), 21:35 — 2:1. Кутюр — 3 (Кейн, Браун), 44:54 — 3:1. Павелски — 4 (бол., Лабанк, Бернс), 51:49 — 4:1. Кутюр — 4 (п.в., Хертл, Майер), 58:13 — 5:1Вратари: Джонс — Хаттон (56:57 — 58:13)Штраф: 15 — 21Броски: 39 (10+9+20) — 25 (9+7+9)

«Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (7 очков). «Баффало» идет 12-м на Востоке (6 очков). 0