НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида

«Коламбус» — «Филадельфия» 6:3
«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).
У победителей дубль оформил Кэм Аткинсон, по шайбе забросили Энтони Дюклер, Ник Фолиньо, Джош Андерсон и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился Артемий Панарин.
У гостей по голу на счету Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье и Оскара Линдблома. Иван Проворов выполнил один ассист.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (8 очков), а «Филадельфия» — 13-е (6 очков).
«Нью-Джерси» — «Колорадо» 3:5
«Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 1:3).
В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског. По голу на счету Свена Андигетто и Микки Рантанена.
У «дьяволов» отличились Нико Хишир, Тейлор Холл и Брайан Бойл.
«Колорадо» занимает третье место в Западной конференции (10 очков), «Нью-Джерси» идет пятым на Востоке (8 очков).
«Торонто» — «Питтсбург» 0:3
«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Счет в середине первого периода в большинстве открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин.
В концовке встречи он увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. В заключительной голевой атаке Малкин выступил ассистентом Криса Летанга.
Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 38 бросков и заработал две штрафные минуты.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (12 очков), а «Питтсбург» — восьмое (8 очков).
«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Первую шайбу на 8-й минуте забросил нападающий хозяев Брейден Пойнт. На 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперед после передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.
В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Ред Уингз».
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 29 сейвов.
«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции (8 очков), а «Детройт» — 16-е (2 очка).
«Виннипег» — «Ванкувер» 4:1
«Виннипег Джетс» дома прервал трехматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», победив со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин.
Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (9 очков), а «Ванкувер» — седьмое (8 очков).
«Чикаго» — «Аризона» 1:4
«Аризона Койотс» одержала вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Дубль у победителей оформил Винсент Хиностроза, по шайбе забросили Лоусон Круз и Клейтон Келлер.
У хозяев единственный точный бросок нанес Эрик Густаффсон.
«Чикаго» занимает шестое место в Западной конференции (8 очков), а «Аризона» — 14-е (4 очка).
«Эдмонтон» — «Бостон» 3:2 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
Счет на 32-й минуте открыл чешский форвард гостей Давид Крейчи. На 34-й минуте Кайлер Ямамото восстановил паритет, а на 48-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс принес хозяевам минимальный перевес.
Спустя еще четыре минуты Давид Пастрняк сравнял счет. В овертайме победную шайбу провели «нефтяники» — отличился Леон Драйзайтль.
Две результативные передачи на счету Коннора Макдэвида. В пяти матчах со старта сезона он набрал 11 (4+7) очков и стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и вышел на девятое место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков), «Бостон» — третий в Восточной конференции (9 очков).
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» 2:7
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1).
В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно.
Форвард «королей» Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 26 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».
«Лос-Анджелес» — 13-й в Западной конференции (5 очков), «Айлендерс» — 11-е в Восточной конференции (6 очков).
«Сан-Хосе» — «Баффало» 5:1
«Сан-Хосе Шаркс» у себя дома крупно переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).
Нападающий «акул» Логан Кутюр оформил хет-трик. Еще по разу отличились Йоонас Донской и Джо Павелски.
Шайба престижа в составе «клинков» на счету Джейка Маккейба.
«Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (7 очков). «Баффало» идет 12-м на Востоке (6 очков). 0