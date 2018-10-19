ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз Колорадо Эвеланш Торонто Мэйпл Лифс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз Виннипег Джетс Ванкувер Кэнакс Чикаго Блэкхоукс Аризона Койотс Эдмонтон Ойлерз Бостон Брюинз Лос-Анджелес Кингз Нью-Йорк Айлендерс Сан-Хосе Шаркс Баффало Сэйбрз
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида Арсен ВенгерКуда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»? Дэниэль СтарриджДесять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
  • 09:35
    • Агент Смолова три раза контактировал с «Манчестер Юнайтед»
  • 08:31
    • 26 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в Портленде
  • 08:18
    • Футбольный агент сообщил о введении нового лимита в 2020 году
  • 00:15
    • Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека
  • 22:51
    • Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЮОИ
  • 22:26
    • «Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»
  • 22:11
    • СКА взял верх над московским «Динамо»
    Все новости спорта
    «Торонто» — «Питтсбург»
    «Торонто» — «Питтсбург»
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Коламбус» — «Филадельфия» 6:3

    «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

    У победителей дубль оформил Кэм Аткинсон, по шайбе забросили Энтони Дюклер, Ник Фолиньо, Джош Андерсон и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился Артемий Панарин.

    У гостей по голу на счету Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье и Оскара Линдблома. Иван Проворов выполнил один ассист.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Филадельфия» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
    Голы: Конекны — 1 (Хегг, Жиру), 10:06 — 0:1. Дюклер — 2 (Мюррей, Нутиваара), 17:53 — 1:1. Кутюрье — 3 (Проворов, Жиру), 19:10 — 1:2. Аткинсон — 3 (Панарин), 21:34 — 2:2. Аткинсон — 4 (Панарин), 24:42 — 3:2. Фолиньо — 3 (Савар, Веренски), 28:34 — 4:2. Линдблум — 2 (Конекны), 41:07 — 4:3. Андерсон — 4, 55:12 — 5:3. Милано — 1 (Бьоркстранд), 57:48 — 6:3Вратари: Бобровский — ПикарШтраф: 4 — 4Броски: 28 (12+10+6) — 35 (15+12+8)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (8 очков), а «Филадельфия» — 13-е (6 очков).

    «Коламбус» — «Филадельфия» 6:3

    «Нью-Джерси» — «Колорадо» 3:5

    «Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 1:3).

    В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског. По голу на счету Свена Андигетто и Микки Рантанена.

    У «дьяволов» отличились Нико Хишир, Тейлор Холл и Брайан Бойл.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
    Голы: Хишир — 1 (бол., Зэйджак, Холл), 17:42 — 1:0. Андригетто — 1 (Керфут, Коул), 21:17 — 1:1. Ландескуг — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 27:08 — 1:2. Холл — 1 (Грин, Хишир), 35:42 — 2:2. Бойл — 2 (бол., Палмиери, Холл), 46:22 — 3:2. Ландескуг — 4 (Коул, Рантанен), 48:08 — 3:3. Ландескуг — 5 (Рантанен, Маккиннон), 56:38 — 3:4. Рантанен — 2 (п.в., Маккиннон, Джонсон), 59:47 — 3:5Вратари: Кинкейд (35:38 — 35:42, 58:40 — 57:47) — ГрубауэрШтраф: 19 — 15Броски: 30 (6+9+15) — 34 (12+10+12)

    «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции (10 очков), «Нью-Джерси» идет пятым на Востоке (8 очков).

    «Нью-Джерси» — «Колорадо» 3:5

    «Торонто» — «Питтсбург» 0:3

    «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

    Счет в середине первого периода в большинстве открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин.

    В концовке встречи он увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. В заключительной голевой атаке Малкин выступил ассистентом Криса Летанга.

    Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 38 бросков и заработал две штрафные минуты.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Питтсбург» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: 0:1 — Малкин (Летанг, Кросби) — 11:42 (5x4), 0:2 — Малкин — 57:53, 0:3 — Летанг (Малкин, Раст) — 58:52Вратари: Андерсен — МюррейШтраф: 4 — 2Броски: 38 (9+13+16) — 38 (17+11+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (12 очков), а «Питтсбург» — восьмое (8 очков).

    «Торонто» — «Питтсбург» 0:3

    «Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

    Первую шайбу на 8-й минуте забросил нападающий хозяев Брейден Пойнт. На 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперед после передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.

    В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Ред Уингз».

    Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 29 сейвов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Пойнт — 4 (Гурд, Палат), 7:33 — 1:0. Гленденинг — 1 (Дэйли, Абделькадер), 26:20 — 1:1. Стэмкос — 1 (Кучеров, Сергачев), 35:19 — 2:1. Киллорн — 2 (п.в., Макдона), 58:53 — 3:1Вратари: Василевский — Ховард (57:59 — 58:53, 59:21)Штраф: 12 — 10Броски: 31 (13+6+12) — 30 (8+16+6)

    «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции (8 очков), а «Детройт» — 16-е (2 очка).

    «Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

    «Виннипег» — «Ванкувер» 4:1

    «Виннипег Джетс» дома прервал трехматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», победив со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин.

    Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Лайне — 3 (бол., Уилер, Бафлин), 18:56 — 1:0. Хорват — 4 (Пулио), 32:54 — 1:1. Литтл — 2 (бол., Элерс, Бафлин), 44:58 — 2:1. Копп — 1 (Лаури), 52:46 — 3:1. Бафлин — 1 (Литтл, Элерс), 54:43 — 4:1Вратари: Хеллебайк — НильссонШтраф: 26 — 26Броски: 32 (11+9+12) — 27 (8+12+7)

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (9 очков), а «Ванкувер» — седьмое (8 очков).

    «Виннипег» — «Ванкувер» 4:1

    «Чикаго» — «Аризона» 1:4

    «Аризона Койотс» одержала вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

    Дубль у победителей оформил Винсент Хиностроза, по шайбе забросили Лоусон Круз и Клейтон Келлер.

    У хозяев единственный точный бросок нанес Эрик Густаффсон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Аризона» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Круз — 1 (Келлер, Истерли), 11:43 — 0:1. Густафссон — 1 (Тэйвз, Дебринкэт), 26:34 — 1:1. Хиностроза — 1 (Экман-Ларссон, Димерс), 28:37 — 1:2. Келлер — 1, 54:22 — 1:3. Хиностроза — 2 (п.в., Казинс, Коннотон), 57:40 — 1:4Вратари: Кроуфорд (54:49 — 57:40) — РаантаШтраф: 2 — 6Броски: 34 (13+9+12) — 31 (12+10+9)

    «Чикаго» занимает шестое место в Западной конференции (8 очков), а «Аризона» — 14-е (4 очка).

    «Чикаго» — «Аризона» 1:4

    «Эдмонтон» — «Бостон» 3:2 ОТ

    «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

    Счет на 32-й минуте открыл чешский форвард гостей Давид Крейчи. На 34-й минуте Кайлер Ямамото восстановил паритет, а на 48-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс принес хозяевам минимальный перевес.

    Спустя еще четыре минуты Давид Пастрняк сравнял счет. В овертайме победную шайбу провели «нефтяники» — отличился Леон Драйзайтль.

    Две результативные передачи на счету Коннора Макдэвида. В пяти матчах со старта сезона он набрал 11 (4+7) очков и стал лишь третьим игроком в истории «нефтяников», кто добивался такого результата на старте после Уэйна Гретцки и Яри Курри.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Крейчи — 1 (Гржельчик, Хейнен), 31:17 — 0:1. Ямамото — 1 (Ларссон, Расселл), 33:24 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 2 (бол., Макдэвид, Клефбом), 47:33 — 2:1. Пастрняк — 8 (Маршан, Макэвой), 51:26 — 2:2. Драйзайтль — 2 (Макдэвид), 60:37 — 3:2Вратари: Тэлбот — ГалакШтраф: 10 — 8Броски: 22 (5+10+6+1) — 29 (12+7+10+0)

    «Эдмонтон» одержал третью победу подряд и вышел на девятое место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков), «Бостон» — третий в Восточной конференции (9 очков).

    «Эдмонтон» — «Бостон» 3:2 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» 2:7

    «Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1).

    В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно.

    Форвард «королей» Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 26 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)
    Голы: Сизикас — 3 (Мэйфилд), 4:55 — 0:1. Тоффоли — 2 (бол., Даути, Ковальчук), 14:56 — 1:1. Бэйли — 2 (бол., Эберле, Барзал), 23:43 — 1:2. Филппула — 3 (Комаров, Лэдд), 32:07 — 1:3. Картер — 2 (бол., Иафалло, Даути), 42:54 — 2:3. Филппула — 4 (мен., Лэдд), 43:40 — 2:4. Мартин — 2 (Сизикас, Клаттербак), 44:40 — 2:5. Комаров — 1 (Филппула, Мэйфилд), 49:20 — 2:6. Лэдд — 2 (Мэйфилд, Барзал), 51:34 — 2:7Вратари: Куик (Кэмпбелл, 49:20) — Ленер (49:06 — 49:20Грайсс, 52:56)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (9+15+11) — 32 (10+14+8)

    «Лос-Анджелес» — 13-й в Западной конференции (5 очков), «Айлендерс» — 11-е в Восточной конференции (6 очков).

    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» 2:7

    «Сан-Хосе» — «Баффало» 5:1

    «Сан-Хосе Шаркс» у себя дома крупно переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

    Нападающий «акул» Логан Кутюр оформил хет-трик. Еще по разу отличились Йоонас Донской и Джо Павелски.

    «Сан-Хосе» — «Баффало» 5:1

    Шайба престижа в составе «клинков» на счету Джейка Маккейба.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Донской — 2 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 3:35 — 1:0. Кутюр — 2 (бол., Бернс), 4:02 — 2:0. Маккейб — 1 (Скиннер, Далин), 21:35 — 2:1. Кутюр — 3 (Кейн, Браун), 44:54 — 3:1. Павелски — 4 (бол., Лабанк, Бернс), 51:49 — 4:1. Кутюр — 4 (п.в., Хертл, Майер), 58:13 — 5:1Вратари: Джонс — Хаттон (56:57 — 58:13)Штраф: 15 — 21Броски: 39 (10+9+20) — 25 (9+7+9)

    «Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (7 очков). «Баффало» идет 12-м на Востоке (6 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Флорида»
  • 1.78
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матч Хорватия — Англия
  • Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
    • 18:59 13/10/2018     Нидерланды не оставили шансов Германии
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
    • 02:18 15/10/2018     Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
  • Топ-7 новых лиц для «Реала»
    • 03:34 16/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября«Красные» потеряли сразу четырех футболистов Вчера в 12:200
  • 09:52
    • Головин рассказал о нелюбви к русским за рубежом
  • 08:07
    • Акинфеев рассказал о причинах поступления в магистратуру РГУ нефти и газа
  • 21:54
    • Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября Вчера в 22:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?
  • 4.65
    •
  • 01:00
    • Игнатьев: Видно, что «Локомотив» постепенно прибавляет
  • 00:47
    • Павлюченкова: Касаткина играла лучше, стабильнее — это очевидный факт
  • 00:31
    • Касаткина: В какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на ЗападеОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 08:550
  • 19:33
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Шоу
  • 19:22
    • Глушаков: Хочу вернуться в основу, но никаких требований перед руководством не ставил
  • 19:19
    • Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие