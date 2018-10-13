«Спартак» обыграл на выезде «Торпедо»

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.
«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.
В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Косов — 2, 7:29 — 0:1. Макаренко — 1 (мен., Баранцев), 10:40 — 1:1. Григорьев — 1 (бол., Ганзл, Даугавиньш), 11:15 — 1:2. Даугавиньш — 4 (Ганзл, Филатов), 51:20 — 1:3Вратари: Костин (57:05) — ГудачекШтрафы: 6-10Броски: 37 (20+9+8) — 23 (10+7+6)