«Спартак» обыграл на выезде «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.

«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.

В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».