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    «Спартак» обыграл на выезде «Торпедо»

    Торпедо Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

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    За красно-белых шайбы забросили Ярослав Косов, Михаил Григорьев и Каспарс Даугавиньш. За нижегородцев отличился Павел Макаренко.

    «Спартак» прервал серию из трех поражений и с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на шестой строчке на Востоке, имея в активе 21 очко.

    В следующем матче турнира «Спартак» сыграет 15 октября в гостях с петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет в Нижнем Новгороде финский «Йокерит».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Косов — 2, 7:29 — 0:1. Макаренко — 1 (мен., Баранцев), 10:40 — 1:1. Григорьев — 1 (бол., Ганзл, Даугавиньш), 11:15 — 1:2. Даугавиньш — 4 (Ганзл, Филатов), 51:20 — 1:3Вратари: Костин (57:05) — ГудачекШтрафы: 6-10Броски: 37 (20+9+8) — 23 (10+7+6)
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