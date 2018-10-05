Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей.
Гости вели по ходу игры со счетом 2:0 после точных бросков Вячеслава Литовченко и Франсиса Паре.
Вскоре хозяевам удалось восстановить равновесие усилиями Владислава Ушенина и Игоря Руденкова.
Победу «Автомобилисту» принесли Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин, причем шайбы Секстона и Рассейкина разделили между собой всего 156 секунд.
«Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд и упрочил лидерство в Восточной конференции (28 очков). «Амур» идет 12-м (7 очков).
Челябинский «Трактор» на выезде потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Первую шайбу зрители увидели на 39-й минуте встречи, когда Джастину Фонтейну удалось удачно сыграть на «пятаке» и реализовать большинство.
Вторую шайбу хозяев забросил Патрик Лунд в середине третьего периода.
Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне отыграл на ноль.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (11 очков), а «Куньлунь» — девятое (12 очков).
Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Адмирала» — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).
У победителей точные броски нанесли Сергей Мозякин, Архип Неколенко, Ииро Пакаринен и Войтек Вольски.
За хозяев отличились Кирилл Воронин, оформивший дубль, и Глеб Зайцев.
«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции (8 очков), а «Металлург» — третье (20 очков). 0