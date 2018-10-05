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    • «Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд
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    «Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд

    КХЛ Амур Автомобилист Куньлунь Ред Стар Трактор Металлург Мг Адмирал
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над хабаровским «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» — «Автомобилист»
    «Амур» — «Автомобилист»
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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей.

    Гости вели по ходу игры со счетом 2:0 после точных бросков Вячеслава Литовченко и Франсиса Паре.

    Вскоре хозяевам удалось восстановить равновесие усилиями Владислава Ушенина и Игоря Руденкова.

    Победу «Автомобилисту» принесли Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин, причем шайбы Секстона и Рассейкина разделили между собой всего 156 секунд.

    «Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд и упрочил лидерство в Восточной конференции (28 очков). «Амур» идет 12-м (7 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
    Голы: Литовченко — 2 (бол.), 11:38 — 0:1. Паре — 5 (бол., Доус, Вишневский), 23:01 — 0:2. Вл. Ушенин — 2 (бол., Атюшов, Вяч. Ушенин), 28:11 — 1:2. Руденков — 4, 40:43 — 2:2. Секстон — 8, 53:20 — 2:3. Вишневский — 2, 55:27 — 2:4. Рассейкин — 1 (Попов, Литовченко), 55:56 — 2:5Вратари: Аликин — СохатскийШтраф: 12 — 36Броски: 25 (6+9+10) — 33 (9+12+12)

    Челябинский «Трактор» на выезде потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

    Первую шайбу зрители увидели на 39-й минуте встречи, когда Джастину Фонтейну удалось удачно сыграть на «пятаке» и реализовать большинство.

    Вторую шайбу хозяев забросил Патрик Лунд в середине третьего периода.

    Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне отыграл на ноль.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (11 очков), а «Куньлунь» — девятое (12 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Фонтэйн — 1 (бол., Кейн), 38:19 — 1:0. Лунд — 1 (Лаюнен, Кейн), 47:58 — 2:0Вратари: Лазушин — Судницин (58:30)Штраф: 15 — 19Броски: 26 (7+13+6) — 25 (8+8+9)

    Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Адмирала» — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

    У победителей точные броски нанесли Сергей Мозякин, Архип Неколенко, Ииро Пакаринен и Войтек Вольски.

    За хозяев отличились Кирилл Воронин, оформивший дубль, и Глеб Зайцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Воронин — 2 (Глазачев), 4:46 — 1:0. Зайцев — 1 (Говорка, Полак), 10:31 — 2:0. Мозякин — 7 (бол., Эллисон, Вольски), 14:51 — 2:1. Неколенко — 1 (Бирюков), 37:01 — 2:2. Воронин — 3 (Коньков), 38:40 — 3:2. Пакаринен — 4 (бол., Верещагин, Расмуссен), 56:18 — 3:3. Вольски — 4 (Эллисон), 59:20 — 3:4Вратари: Серебряков (59:37) — ЗагидулинШтраф: 6 — 4Броски: 32 (10+13+9) — 35 (8+14+13)

    «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции (8 очков), а «Металлург» — третье (20 очков). 0

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