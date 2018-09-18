«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Хоккеисты «Ак Барса»
ХК «Ак Барс»
В составе хозяев отличились Даниил Ильин и Энди Мили. У казанской команды шайбы забросили Артем Михеев, Станислав Галиев, оформивший дубль, и Алексей Потапов, отправивший шайбу в пустые ворота.
«Торпедо» и «Ак Барс» занимают пятое-шестое места в Восточной конференции, набрав по 10 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Голы: Михеев — 1 (Педан, Лукоянов), 0:04 — 0:1. Ильин — 2 (Жафяров, Кейлоф), 18:08 — 1:1. Галиев — 1 (Подъяпольский), 18:56 — 1:2. Галиев — 2 (бол., Зарипов), 47:25 — 1:3. Миле — 2 (Варнаков), 50:15 — 2:3. Потапов — 1 (п.в., Ткачев, Лукоянов), 59:17 — 2:4Вратари: Галимов (58:02 — 59:17) — ПодъяпольскийШтрафы: 10-14Броски: 41 (17+8+16) — 34 (15+9+10)