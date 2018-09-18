КХЛ. «Салават» обыграл «Сибирь», СКА в гостях у «Северстали»

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Во вторник, 18 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть очередных матчей.

«Барыс» — «Авангард» 3:4 ПБ

Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» — 3:4 ПБ.

В составе победителей отличились Илья Михеев, Евгений Медведев и Сергей Широков. Победный буллит на счету нападающего Криса Верстига.

За «Барыс» шайбы забросили Андре Петерссон, Брэндон Боченски и Роман Старченко.

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Михеев — 1 (бол., Широков, Зернов), 3:09 — 0:1. Медведев — 1 (Мартынов, Фисенко), 11:58 — 0:2. Широков — 5 (Емелин, Зернов), 18:58 — 0:3. Петерссон — 3 (Блэкер), 34:35 — 1:3. Боченски — 3 (Валк, Дитц), 39:51 — 2:3. Старченко — 7 (Маклюков, Кормье), 50:52 — 3:3Победный буллит: ВерстигВратари: Граховина (Кудрявцев, 18:58) — БобковБроски: 26 (3+12+8+3) — 32 (16+3+10+3)Штраф: 6 — 4Голы: Кемппайнен — 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 — 1:0. Бурдасов — 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 — 2:0. Первушин — 1 (Савченко), 25:52 — 2:1. Умарк — 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 — 3:1Штраф: 4 — 10Вратари: Метсола — ТэйлорБроски: 36 (15+10+11) — 34 (9+16+9)

«Салават Юлаев» — «Сибирь» 3:1

Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Линус Умарк.

Единственная шайба «Сибири» на счету Владимира Первушина.

Новосибирская команда проиграла восьмой матч подряд и второй — под руководством нового тренера Александра Андриевского.

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Михеев — 1 (бол., Широков, Зернов), 3:09 — 0:1. Медведев — 1 (Мартынов, Фисенко), 11:58 — 0:2. Широков — 5 (Емелин, Зернов), 18:58 — 0:3. Петерссон — 3 (Блэкер), 34:35 — 1:3. Боченски — 3 (Валк, Дитц), 39:51 — 2:3. Старченко — 7 (Маклюков, Кормье), 50:52 — 3:3Победный буллит: ВерстигВратари: Граховина (Кудрявцев, 18:58) — БобковБроски: 26 (3+12+8+3) — 32 (16+3+10+3)Штраф: 6 — 4Голы: Кемппайнен — 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 — 1:0. Бурдасов — 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 — 2:0. Первушин — 1 (Савченко), 25:52 — 2:1. Умарк — 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 — 3:1Штраф: 4 — 10Вратари: Метсола — ТэйлорБроски: 36 (15+10+11) — 34 (9+16+9)

«Локомотив» — «Динамо» Мн

«Северсталь» — СКА

«Торпедо» — «Ак Барс»

«Динамо» М — «Витязь»