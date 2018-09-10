СКА уверенно обыграл «Сочи» в Петербурге

В составе армейцев отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Никита Гусев.
Единственную шайбу сочинцев забросил Никита Щитов.
«Армейцы» проиграли предыдущие два матча в чемпионате-2018/19.
КХЛ Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Каблуков — 2 (Кузьменко, В. Тихонов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Токранов), 27:55 — 2:0. Гусев — 3 (Гавриков, Дацюк), 39:09 — 3:0. Щитов — 1 (Архипов), 45:26 — 3:1.Вратари: Шестеркин — Шикин (59:24).Броски: 34 (10+16+8) — 22 (5+7+10).Штраф: 2 — 6.