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    СКА уверенно обыграл «Сочи» в Петербурге

    КХЛ СКА Сочи
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе армейцев отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Никита Гусев.

    Единственную шайбу сочинцев забросил Никита Щитов.

    «Армейцы» проиграли предыдущие два матча в чемпионате-2018/19.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Каблуков — 2 (Кузьменко, В. Тихонов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Токранов), 27:55 — 2:0. Гусев — 3 (Гавриков, Дацюк), 39:09 — 3:0. Щитов — 1 (Архипов), 45:26 — 3:1.Вратари: Шестеркин — Шикин (59:24).Броски: 34 (10+16+8) — 22 (5+7+10).Штраф: 2 — 6.
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