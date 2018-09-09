«Торпедо» одержало волевую победу над «Барысом»

Нижегородскоеобыграло астанинский(6:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Даниил Ильин, Дамир Жафяров, Владимир Галузин, Энди Мили и Эндрю Кэлоф, на счету которого две шайбы.

За гостей дубль оформил Роман Старченко, еще по шайбе забросили Алихан Асетов, Брэндон Боченски и Патрис Кормье.

«Торпедо» одержало четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате, «Барыс» проиграл второй матч из трёх.