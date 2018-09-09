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    «Торпедо» одержало волевую победу над «Барысом»

    КХЛ Торпедо Барыс
    Нижегородское «Торпедо» обыграло астанинский «Барыс» (6:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей отличились Даниил Ильин, Дамир Жафяров, Владимир Галузин, Энди Мили и Эндрю Кэлоф, на счету которого две шайбы.

    За гостей дубль оформил Роман Старченко, еще по шайбе забросили Алихан Асетов, Брэндон Боченски и Патрис Кормье.

    «Торпедо» одержало четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате, «Барыс» проиграл второй матч из трёх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 6:5 ОТ (0:2, 2:1, 3:2, 1:0)
    Голы: Старченко — 2 (бол.), 16:41 — 0:1. Асетов — 2 (Шевченко), 17:29 — 0:2. Боченски — 1 (Семенов), 20:48 — 0:3. Ильин — 1, 30:37 — 1:3. Жафяров — 1 (бол., Макаренко), 36:16 — 2:3. Старченко — 3 (бол.), 43:28 — 2:4. Кейлоф — 2, 44:14 — 3:4. Кормье — 2 (Дитц, Петерссон), 46:25 — 3:5. Галузин — 3 (бол., Паршин), 51:53 — 4:5. Миле — 1 (Хольм, Шенфельд), 52:32 — 5:5. Кейлоф — 3 (бол., Миле, Саболич), 63:16 — 6:5Вратари: Костин (Тихомиров, 20:48) — КарлссонБроски: 38 (5+12+17+4) — 26 (8+13+4+1)Штраф: 12 — 14
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