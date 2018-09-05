ХК «Сочи» в овертайме одолел «Куньлунь Ред Стар»

обыграл китайскую команду(2:1 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости открыли счёт в третьем периоде усилиями Виктора Бартли. За пять минут до окончания матча Дамир Мусин реализовал большинство и сравнял счет.

В овертайме победу «леопардам» принёс Роберт Росен. Хозяева одержали первую победу в сезоне, а клуб из Китая потерпел второе поражение.

Следующий матч подопечные Сергея Зубова проведут 7 сентября с «Амуром», а коллектив Юсси Таполы в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».