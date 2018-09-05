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    ХК «Сочи» в овертайме одолел «Куньлунь Ред Стар»

    КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар
    ХК «Сочи» обыграл китайскую команду «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    ХК «Сочи»
    ХК «Сочи»
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    Гости открыли счёт в третьем периоде усилиями Виктора Бартли. За пять минут до окончания матча Дамир Мусин реализовал большинство и сравнял счет.

    В овертайме победу «леопардам» принёс Роберт Росен. Хозяева одержали первую победу в сезоне, а клуб из Китая потерпел второе поражение.

    Следующий матч подопечные Сергея Зубова проведут 7 сентября с «Амуром», а коллектив Юсси Таполы в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Бартли — 2 (Фонтэйн), 46:38 — 0:1. Мусин — 1 (бол., Бочаров), 55:09 — 1:1. Росен — 1 (Шмелев), 61:22 — 2:1Вратари: Шикин — НалимовБроски: 31 (6+18+6+1) — 24 (6+12+4+2)Штраф: 6 — 10
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