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    «Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой

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    Юкка Пелтола
    На фото:Юкка Пелтола
    Нападающий «Таппара» Юкка Пелтола перешел в «Сибирь», сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

    Соглашение с 30-летним финном рассчитано на один год.

    Пелтола всю свою карьеру провел в Финляндии в клубе «Таппара», последние четыре сезона являлся капитаном команды, в составе которой дважды становился чемпионом страны. В сезоне 2016/2017 получил приз лучшего игрока плей-офф (приз Ярри Курри), в прошедшем регулярном чемпионате стал лучшим по голам в меньшинстве (отличился дважды). В прошедшем чемпионате в 54 матчах записал в свой актив 33 (14+19) очка при показателе полезности «+13».

    Пелтола привлекается в сборную Финляндии с 2010 года. В составе национальной команды играл на Олимпиаде-2018​.

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