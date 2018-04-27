«Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой

Нападающий «Таппара»перешел в «Сибирь», сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Соглашение с 30-летним финном рассчитано на один год.

Пелтола всю свою карьеру провел в Финляндии в клубе «Таппара», последние четыре сезона являлся капитаном команды, в составе которой дважды становился чемпионом страны. В сезоне 2016/2017 получил приз лучшего игрока плей-офф (приз Ярри Курри), в прошедшем регулярном чемпионате стал лучшим по голам в меньшинстве (отличился дважды). В прошедшем чемпионате в 54 матчах записал в свой актив 33 (14+19) очка при показателе полезности «+13».

Пелтола привлекается в сборную Финляндии с 2010 года. В составе национальной команды играл на Олимпиаде-2018​.