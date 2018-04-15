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    Воробьев: Матчи с Норвегией стали хорошей проверкой для молодых ребят

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    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги двух матчей Еврочелленджа против Норвегии, в которых россияне одержали две «сухие» победы (2:0, 1:0).

    «Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда.

    Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы.

    Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы.

    У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин», — сказал Воробьев изданию «Спорт-Экспресс».

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