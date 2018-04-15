Воробьев: Матчи с Норвегией стали хорошей проверкой для молодых ребят

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россиипрокомментировал итоги двух матчей Еврочелленджа против Норвегии, в которых россияне одержали две «сухие» победы (2:0, 1:0).

«Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда.

Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы.

Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы.

У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин», — сказал Воробьев изданию «Спорт-Экспресс».