Воробьев: Матчи с Норвегией стали хорошей проверкой для молодых ребят

«Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда.
Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы.
Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы.
У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин», — сказал Воробьев изданию «Спорт-Экспресс».