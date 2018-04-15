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    Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

    НХЛ Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз
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    Никита Кучеров
    На фото:Никита Кучеров
    Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

    Пастрняк помог своей команде обыграть «Торонто Мейпл Лифс» (7:3), забросив три шайбы и сделав три результативные передачи.

    Он стал самым молодым игроком в истории плей-офф НХЛ, набравшим шесть очков в одной встрече.

    Второй звездой стал нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в победном домашнем матче с «Нью-Джерси Девилз» (5:3).

    Замкнул тройку сильнейших еще один форвард «Бостона» Патрис Бержерон, в активе которого четыре результативные передачи.

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