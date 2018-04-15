Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз»признан первой звездой игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Пастрняк помог своей команде обыграть «Торонто Мейпл Лифс» (7:3), забросив три шайбы и сделав три результативные передачи.

Он стал самым молодым игроком в истории плей-офф НХЛ, набравшим шесть очков в одной встрече.

Второй звездой стал нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в победном домашнем матче с «Нью-Джерси Девилз» (5:3).

Замкнул тройку сильнейших еще один форвард «Бостона» Патрис Бержерон, в активе которого четыре результативные передачи.