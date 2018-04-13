НХЛ. «Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», дубль Евгения Кузнецова

«Вашингтон» — «Коламбус» — 3:4 ОТ

«Коламбус» в овертайме переиграл «Вашингтон» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (1+2) за результативность в матче. Дублем в составе хозяев отметился Евгений Кузнецов. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отдал три результативные передачи.

Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 42 секунды, не отметившись результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

«Коламбус» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 15 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Вашингтон» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Голы: Кузнецов — 1 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 17:52 — 1:0. Кузнецов — 2 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 18:21 — 2:0. Веннберг — 1 (Дженнер, Ванек), 24:48 — 2:1. Ванек — 1 (бол., Дюбуа, Панарин), 41:31 — 2:2. Смит-Пелли — 1 (Врана, Карлсон), 45:12 — 3:2. Джонс — 1 (бол., Панарин, Аткинсон), 55:34 — 3:3. Панарин — 1 (Коул, Дюбуа), 66:02 — 3:4.Вратари: Грубауэр — Бобровский.Штраф: 8 — 21.Броски: 30 (9+16+5+0) — 27 (4+12+9+2).

«Вашингтон» — «Коламбус» — 3:4 ОТ

«Бостон» — «Торонто» — 5:1

В стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

У победителей встречи голами отметились Брэд Маршан, Дэвид Бэйкс, Давид Пастрняк, Шон Курали и Давид Крейчи, а у гостей шайбу забросил Зак Хайман.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Брюинз». Вторая игра противостояния состоится 15 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Бостон» — «Торонто» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Маршан — 1 (бол., Краг, Пастрняк), 5:28 — 1:0. Хаймэн — 1 (Браун, Райлли), 16:52 — 1:1. Бэкес — 1 (бол., Крейчи, Макэвой), 35:43 — 2:1. Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 39:22 — 3:1. Керали — 1 (Пастрняк, Хара), 47:41 — 4:1. Крейчи — 1 (бол., Дебраск, Краг), 51:29 — 5:1.Вратари: Раск — Андерсен.Штраф: 6 — 23.Броски: 40 (9+16+15) — 27 (7+11+9).

«Бостон» — «Торонто» 5:1

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 5:2

Хоккеисты «Тампы Бэй» обыграли «Нью-Джерси» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая на льду «Тампы» в четверг, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

У победителей встречи голами отметились Ондржей Палат, Тайлер Джонсон, Янни Гурд, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, а у гостей шайбы забросили Тейлор Холл и Трэвис Зэйджак.

Российский защитник хозяев льда Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, его партнер по команде Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «лайтнинг». Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Тампе 14 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Палат — 1 (Джонсон, Макдона), 15:00 — 1:0. Джонсон — 1 (Палат, Пойнт), 19:31 — 2:0. Гурд — 1 (бол., Палат, Сергачев), 21:54 — 3:0. Холл — 1, 33:55 — 3:1. Зэйджак — 1 (бол., Холл, Батчер), 49:35 — 3:2. Киллорн — 1 (Гурд), 52:14 — 4:2. КУЧЕРОВ — 1 (п.в.), 58:48 — 5:2.Вратари: Василевский — Кинкейд (57:26 — 58:48).Штраф: 4 — 2.Броски: 32 (13+7+12) — 31 (11+15+5).

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:2

«Нэшвилл» – «Колорадо» – 5:2

«Нэшвилл» дома обыграл «Колорадо» со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Остин Уотсон, Крэйг Смит, Филип Форсберг (дубль) и Колтон Сиссонс. У гостей отличились Никита Задоров и Блейк Комо.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нэшвилла».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Нэшвилл» – «Колорадо» – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Голы: Задаров – 1 (Рантанен, Маккиннон), 6:36 – 0:1. Уотсон – 1 (Сиссонс, Джохансен), 23:16 – 1:1. Комо – 1 (Седерберг, Нието), 24:51 – 1:2. Смит – 1 (бол., Джохансен), 28:50 – 2:2. Форсберг – 1 (Йоси, Арвидссон), 46:08 – 3:2. Форсберг – 2, 52:10 – 4:2. Сиссонс – 1 (п.в., Уотсон), 58:03 – 5:2.Вратари: Ринне – Бернье (57:17 – 58:03).Штраф: 6 – 16.Броски: 31 (10+11+10) – 27 (11+6+10).

«Нэшвилл» – «Колорадо» 5:2

«Анахайм» – «Сан-Хосе» – 0:3

В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сан-Хосе» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:0 (0:0 3:0 0:0).

Решающим в матче оказался второй отрезок встречи, в течение которого «акулы» забросили все три шайбы. Дубль на счету Эвандера Кейна, а ещё одна шайба в активе Брента Бёрнса.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Сан-Хосе». Следующий матч состоится 15 апреля в Анахайме.