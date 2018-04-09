«Нэшвилл» взял Кубок Президента, «Тампа» первая на Востоке, братья Седины завершают карьеру

«Нэшвилл» выиграл Кубок Президента, «Тампа» — Восточную конференцию

«Нэшвилл» впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а с ним и Кубок Президента, подтвердив статус одного из топ-клубов последних лет в Лиге. Финал Кубка Стэнли прошлого сезона не был случайностью, и «Предатораз» снова в числе претендентов на главный титул.

В принципе, сомнений в том, что «Нэшвилл» выиграет регулярку, практически не было. Подопечные Питера Лавиолетта имели достаточно солидное преимущество перед последней неделей. «Вегас» отпал еще раньше, а два из трех главных конкурентов «Предаторз» боролись со своими проблемами и друг с другом. Речь идет о двух лидерах Востока – «Тампе-Бэй» и «Бостоне». Так что, по сути, оставался лишь «Виннипег», который сделал все, чтобы догнать «Нэшвилл». «Джетс» выдали серию из пяти побед подряд, выиграв 11 из последних 12 матчей, и обыграв в том числе даже «Нэшвилл».

Однако «Хищники» тоже не спали, а отрыв от «Джетс» был таков, что для победы в регулярном чемпионате хватило бы даже одной победы в трех последних матчах. Но «Нэшвилл» перевыполнил задача-минимум, взяв две победы в трех играх недели над «Вашингтоном» и «Коламбусом», а проиграл лишь «Флориде».

В тоже время на Востоке разгорелась нешуточная борьба за лидерство в конференции между «Тампой-Бэй» и «Бостоном», который под конец регулярки не только сократил отставание от «Лайтнинг», но даже успел возглавить турнирную таблицу на несколько дней. И все же удержаться на вершине «Брюинз» не удалось, причем по своей же глупости.

«Тампа» выиграла два из трех матчей недели, в том числе у «Бостона» (4:0), но проиграла в последнем поединке регулярки «Каролине» в овертайме (2:3). Тем самым «Молнии» оставили возможность «Бостону», которому было достаточно обыграть в последнем поединке на выезде «Флориду». Но сделать этого команде Брюса Кэссиди не удалось – «Пантерз», уже потерявшие надежду на плей-офф, перед родными болельщиками показали характер и обыграли «Бостон» (4:2).

Провал «Сент-Луиса», «Рейнджерс» уволили Виньо

Если «Бостон» просто внес ложку дегтя в свою бочку мёда (команда все равно вышла в плей-офф, причем со второго места), то «Сент-Луис» реально провалился.

В конце марта «Блюз» достаточно уверенно шли в зоне плей-офф, выдав серию побед, но старт апреля принес команде пять поражений в шести матчах и пролет мимо постезона. Впервые с 2011 года «Сент-Луис» не сыграет в плей-офф, что не назовешь иначе как провалом.

При этом «Блюз», даже несмотря на неудачи начала апреля, все равно сохраняли шансы до последнего и главное – в последнем матче регулярки встречались со своим единственным оставшимся на то время соперником – «Колорадо». Правда, на выезде, но у «Колорадо» к тому времени уже травмировался основной вратарь Семен Варламов. И в целом «Сент-Луис» считался фаворитом встречи, учитывая более сбалансированный состав, а также тот факт, что еще в прошлом сезоне «Эвеланш» были абсолютно худшей командой в регулярном чемпионат НХЛ.

Как видим, наставнику команды Джареду Беднару удалось воскресить «Колорадо», притом настолько, что команде удалось прорваться в плей-офф, обыграв в решающей игре на своем льду «Сент-Луис» (5:2).

Не исключено, что это поражение будет стоить главному тренеру «Сент-Луиса» Майку Йео должности, а пока констатируем тот факт, что в течение всего регулярного чемпионата в НХЛ не произошло ни одной тренерской отставки – впервые за 47 лет.

Правда, сразу же после окончания первой части чемпионата первой ласточкой, лишившейся работы, стал главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Алан Виньо. Абсолютно ожидаемо, учитывая результаты команды и начавшуюся по ходу сезона перестройку. Впервые с 2010 «Рейнджерс» не вышли в плей-офф, и впервые – при Виньо, с которым сумели пробиться в финал Кубка Стэнли в 2014 году и в финал конференции в 2015-м.

Братья Седины завершают карьеру, в «Ванкувере» грядет новая эра

Настоящим шоком для фанатов двух шведских близнецов и «Ванкувер Кэнакс» стала новость, что Хенрик и Даниэль Седины по окончанию текущего сезона закончат профессиональную карьеру.

Правда, порадовать напоследок болельщиков братьям не удалось. И сезон вышел провальным (предпоследнее место «Ванкувера» на Западе), и в последней игре «Кэнакс» уступили на выезде «Эдмонтону» (2:3 в серии буллитов). По крайней мере, хотя бы последнюю домашнюю игру «Ванкувер» сумел выиграть у такого же аутсайдера «Аризоны» (4:3 ОТ). Причем Даниэль Седин оформил дубль и забросил победную шайбу, а Хенрик отдал брату две результативные передачи.

Перечислять все достижения Сединов нет смысла, для этого существует множество специализированных сайтов. Достаточно сказать, что Хенрик и Даниэль стали настоящей эпохой в НХЛ, отыграв в сильнейшей лиге планеты 17 сезонов и все – за «Ванкувер».

Братья Седины стали лицом франшизы «Кэнакс» на почти два десятилетия, и теперь «Ванкувер» ждет перестройка, которая, на самом деле, давно назрела. Единственное, о чем наверняка жалеют Хенрик и Даниэль, что так и не сумели выиграть Кубок Стэнли, хотя были в шаге от мечты в 2011 году. Напомним, тогда в финале Кубка Стэнли Хенрик, Даниэль и их «Ванкувер» встретился с «Бостоном». Команда вела к серии 2:0 и 3:2, но в конечном итоге «Кэнакс» проиграли в седьмом матче.

Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

Этот сезон стал особенным для НХЛ, в которой впервые за последние годы появилась новая франшиза – «Вегас Голден Найтс». Сходу дебютант Лиги установил кучу рекордов, в том числе выиграв дивизион, и был близок к тому, чтобы выиграть даже конференцию.

Теперь фанаты «Найтс» с нетерпением ждут дебюта в плей-офф, где нас ждет матч с невероятно крутой вывеской, местное дерби – «Лос-Анджелес» против «Лас-Вегаса», «Кингз» против «Найтс», двукратный обладатель Кубка Стэнли и одна из старейших франшиз Лиги против абсолютного новичка и дебютанта. Наконец, «Город Ангелов» против «Города Грехов».

Но главное, что в этой паре нас ждет встреча двух разных игровых концепций. «Лос-Анджелес» с его оборонительным стилем, и «Вегас», делающий акцент на быстрый, атакующий и скоростной хоккей.

В целом, проходных пар в плей-офф НХЛ почти не бывает, и все же особый интерес вызывают противостояния «Бостона» и «Торонто», «Анахайма» и «Сан-Хосе», «Виннипега» и «Миннесоты», «Вашингтона» и «Коламбуса».

Все пары плей-офф НХЛ выглядят таким образом

Запад

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»

«Бостон» — «Торонто»

«Вашингтон» — «Коламбус»

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Восток

«Нэшвилл» — «Колорадо»

«Виннипег» — «Миннесота»

«Вегас» — «Лос-Анджелес»

«Анахайм» — «Сан-Хосе»

Российская неделя в НХЛ

Концовка регулярного чемпионата принесла российским болельщикам одну хорошую новость и две не очень хорошие. Речь идет об индивидуальных достижениях игроков. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин все же сумел опередить в гонке снайперов форварда «Виннипега» Патрика Лайне. На счету нашего хоккеиста 49 заброшенных шайб в сезоне, тогда как у финна лишь 44. К сожалению, не удалось добраться до красивой цифры в 50 голов за сезон, зато в 7 раз в карьере Александр выиграл Морис Ришар Трофи, с чем мы его и поздравляем.

К сожалению, не смог удержаться на вершине в гонке лучших бомбардиров сезона нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который хоть и набрал в итоге ровно 100 очков, но финишировал лишь на третьем месте следом за Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» и Клодом Жиру из «Филадельфии». Так что Арт Росс трофи отправляется к лидеру атак «Ойлерз». Зато, в отличие от Макдэвида, Кучеров продолжит играть в плей-офф.

Его одноклубник Андрей Василевский также сдал в конце регулярного чемпионата, но сумел удержаться среди лидеров по количеству побед (44) и шатаутов (8). В первом случае российский вратарь разделил лидерство с Коннором Хеллебайком из «Виннипега», а во втором с Тууккой Раском из «Бостона». Но по проценту отраженных бросков и пропущенным шайбам в среднем за матч Василевский выпал даже из топ-10.

Тем временем нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин стал первым игроком в истории франшизы, которому удалось набрать более 80 очков за сезон. Артемий завершил регулярку серией из пяти матчей подряд с набранными очками, а в двух матчах недели набрал 5 (1+4) очков. В итоге на его счету 82 очка, в том числе 27 шайб и 55 передач.

Впервые в карьере 80 и более очков набрал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. За прошедшую неделю в трех матчах россиянин забросил две шайбы (оформив дубль), и отдал еще три результативные передачи. В конечном итоге на его счету 83 очка, в том числе 27 шайб и 56 передач.

Также стоит отметить отличную неделю защитника «Филадельфии» Ивана Проворова, который в трех матчах забросил две шайбы и помог «Флаерз» закончить регулярный чемпионат на третьем месте в Столичном дивизионе. Иван перешагнул рубеж в 40 очков за сезон – на его счету 17 шайб и 25 результативных передач.