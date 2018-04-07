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    НХЛ. «Сент-Луис» опередил «Колорадо», Кучеров набрал 100-е очко в сезоне

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз Чикаго Блэкхоукс Сент-Луис Блюз Анахайм Дакс Даллас Старз
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    Хоккеисты «Сент-Луиса»
    Хоккеисты «Сент-Луиса»
    nhl.com

    «Питтсбург» — «Оттава» 4:0

    «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду с крупным счетом обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счет Сидни Кросби и Фил Кессел. Также точные броски нанесли Джейк Гюнцель и Патрик Хернквист.

    Первый шат-аут в карьере оформил Кейси Десмит, отразив 35 бросков.

    Российский нападающий Евгений Малкин записал себе в актив результативную передачу, которая стала 560-й в его карьере. Он вышел на шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов, обогнав Александра Могильного (559). Рекорд принадлежит Сергею Федорову (696), следом расположились Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалев (599) и Сергей Гончар (591).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место (100 очков), а «Оттава» — 15-е (67 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Оттава» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Кросби — 29 (бол., Кессел, Малкин), 21:25 — 1:0. Гюнтцель — 22 (Шульц, Мяяття), 27:31 — 2:0. Кессел — 34 (Шихан, Олексяк), 46:55 — 3:0. Хернквист — 29 (Кросби, Летанг), 56:53 — 4:0.Вратари: Десмит — Андерсон.Штраф: 8 — 12.Броски: 23 (8+9+6) — 35 (6+13+16).
    «Питтсбург» — «Оттава» 4:0

    «Тампа-Бэй» — «Баффало» 7:5

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду победила «Баффало Сэйбрз» со счетом 7:5 (3:2, 1:3, 3:0).

    В составе победителей дубль на счету Энтони Чирелли, еще по голу провели Никита Кучеров, Янни Гурд, Дэн Джирарди, Брейден Пойнт и Виктор Хедман.

    У гостей авторами голов стали Кейси Миттельштадт, Александр Нюландер, Джейсон Поменвилль, Джордан Нолан и Кайл Окпосо.

    По итогам встречи Кучеров набрал 100-е очко в сезоне, голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков и сделал результативную передачу, а Михаил Сергачев за счет ассиста достиг отметки в 40 набранных очков за чемпионат.

    «Тампа» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (112 очков), а «Баффало» идет 16-м (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» – «Баффало» – 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)
    Голы: Чирелли — 4 (Гурд), 0:30 — 1:0. Миттельштадт — 1 (бол., Сканделла, Родригес), 2:57 — 1:1. Кучеров — 39, 4:35 — 2:1. Нюландер — 1 (Гюле, Ристолайнен), 6:32 — 2:2. Гурд — 25 (Киллорн), 9:40 — 3:2. Джирарди — 6 (Кучеров, Палат), 21:04 — 4:2. Поминвилль — 15 (Гюле, Родригес), 28:59 — 4:3. Нолан — 4 (Ларссон), 35:58 — 4:4. Окпосо — 15 (бол., Айкел, О`Райлли), 38:45 — 4:5. Чирелли — 5 (Киллорн, Сергачев), 46:15 — 5:5. Пойнт — 32 (Киллорн, Гурд), 47:02 — 6:5. Хедман — 17 (п.в., Василевский), 58:34 — 7:5.Вратари: Василевский — Джонсон (57:55 — 58:34, 58:56).Штраф: 10 — 6.Броски: 34 (13+5+16) — 32 (9+16+7).
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» 7:5

    «Чикаго» — «Сент-Луис» 1:4

    «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

    Главным героем встречи стал нападающий «Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого хет-трик. Еще одну шайбу забросил Джейден Шварц.

    Единственная шайба в составе «Блэкхоукс» на счету Эрика Густафссона.

    Эта победа позволила «Сент-Луису» подняться на восьмую строчку в Западной конференции и обойти «Колорадо Эваланш» на одно очко. В последнем матче регулярного чемпионата «блюзмены» будут играть в гостях у «Колорадо», и для выхода в плей-офф им будет достаточно не проиграть в основное время.

    «Чикаго» уже потерял шансы на выход в плей-офф, расположившись на 12-й строчке (76 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
    Голы: Берглунд — 15 (Эдмундсон, Бродзяк), 18:17 — 0:1. Густафссон — 5 (Кейн, Шмолц ), 48:08 — 1:1. Берглунд — 16 (Бродзяк, Бортуццо), 48:24 — 1:2. Шворц — 23 (Шенн), 52:40 — 1:3. Берглунд — 17 (п.в.), 58:49 — 1:4.Вратари: Берубе (57:05 — 58:49) — Хаттон.Штраф: 4 — 4.Броски: 20 (5+7+8) — 35 (10+9+16).
    «Чикаго» — «Сент-Луис» 1:4

    «Анахайм» — «Даллас» 5:3

    «Анахайм Дакс» на домашнем льду переиграл «Даллас Старз» со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

    Главным героем встречи стал нападающий Якоб Сильверберг, набравший 3 балла (1+2) за результативность. По два очка на свой счет у победителей записали Эндрю Кольяно (1+1), Райан Гецлаф (0+2) и Джош Мэнсон (1+1). По шайбе забросили Рикард Ракелль и Дерек Грант.

    Самым результативным игроком «Старз» стал Джейми Бенн, у которого 2 очка (1+1). По разу отличились Марк Мето и Радек Факса.

    В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает шестое место (99 очков), а «Даллас» — десятое (90 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Даллас» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Сильверберг — 17 (Мэнсон, Кольяно), 2:28 — 1:0. Ракелль — 33 (бол., Гецлаф, Хенрик), 6:33 — 2:0. Мето — 1 (Радулов, Бенн), 11:13 — 2:1. Грант — 12 (Сильверберг, Линдхольм), 19:40 — 3:1. Мэнсон — 7 (Гецлаф, Перри), 24:36 — 4:1. Факса — 17 (Патерин, Питлик), 27:49 — 4:2. Бенн — 33 (Клингберг), 42:52 — 4:3. Кольяно — 12 (Сильверберг, Кеслер), 54:35 — 5:3.Вратари: Миллер — Маккенна (57:14).Штраф: 2 — 8.Броски: 33 (13+15+5) — 26 (7+5+14).
    Повторит ли «Сент-Луис» домашние ошибки матча с «Чикаго»?«Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
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