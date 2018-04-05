НХЛ. «Анахайм» победил «Миннесоту» и вышел в плей-офф, два очка Тарасенко

«Баффало» — «Оотава» 2:4
«Оттава» в гостях победила «Баффало» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
У «Сенаторз» отличились Макс Маккормик (3-я минута), Мэтт Дюшейн (7), Райан Дзингел (24) и Александр Барроуз (60). В составе «Баффало» заброшенные шайбы на счету Райана О'Райлли (1) и Кайла Окпосо (37).
Российский защитник хозяев Виктор Антипин пропустил игру из-за сотрясения, полученного во встрече с «Нэшвиллом».
«Сент-Луис» — «Чикаго» 3:4
«Сент-Луис» потерпел поражение от «Чикаго» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).
В составе «Блюз» шайбы забросили Роберт Бортуццо (5-я минута), Брэйден Шенн (21) и российский форвард Владимир Тарасенко (26), сделавший также результативную передачу. У «Блэкхокс» отличились Андреас Мартинсен (9), которому ассистировал Артем Анисимов, Блэйк Хиллмэн (31), Алекс Дебринкат (49) и Данкан Кит (60).
Иван Барбашев провел на льду 13 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».
Тарасенко, набравший 350 очков (178+172) в регулярных чемпионатах НХЛ, стал второй звездой матча.
«Анахайм» — «Миннесота» 3:1
«Анахайм» победил «Миннесоту» и в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
В составе «Дакс» шайбы забросили Ник Ричи (33-я минута), Ондржей Каше (57) и Эндрю Кольяно (58). У проигравших отличился Мэтт Дамба (27).
«Анахайм» (97 очков) за два матча до конца регулярного чемпионата гарантировал себе путевку в плей-офф.