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    НХЛ. «Анахайм» победил «Миннесоту» и вышел в плей-офф, два очка Тарасенко

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля

    НХЛ Баффало Сэйбрз Оттава Сенаторз Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс Миннесота Уайлд
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    Хоккеисты «Анахайма»
    Хоккеисты «Анахайма»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    Владимир Тарасенко забил гол, сделал передачу, нанес пять бросков в створ, но «Сент-Луис» уступил «Чикаго».

    «Баффало» — «Оотава» 2:4

    «Оттава» в гостях победила «Баффало» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

    У «Сенаторз» отличились Макс Маккормик (3-я минута), Мэтт Дюшейн (7), Райан Дзингел (24) и Александр Барроуз (60). В составе «Баффало» заброшенные шайбы на счету Райана О'Райлли (1) и Кайла Окпосо (37).

    Российский защитник хозяев Виктор Антипин пропустил игру из-за сотрясения, полученного во встрече с «Нэшвиллом».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» – «Оттава» – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: 1:0 – О'Райлли (Уилсон, Райнхарт) – 00:30 (5x5), 1:1 – Маккормик (Боровецки, Барроуз) – 02:56 (5x5), 1:2 – Дюшейн – 06:10 (5x5), 1:3 – Дзингел (Хлапик, Воланин) – 23:21 (5x5), 2:3 – Окпосо (Миттельштадт, Родригес) – 36:41 (5x5), 2:4 – Барроуз (Дзингел) – 59:21 (en)Вратари: Джонсон (58:31 – 59:21, 59:35) – Андерсон.Штраф: 2 – 6.Броски: 34 (14+7+13) – 32 (10+14+8).
    «Баффало» — «Оотава» 2:4

    «Сент-Луис» — «Чикаго» 3:4

    «Сент-Луис» потерпел поражение от «Чикаго» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).

    В составе «Блюз» шайбы забросили Роберт Бортуццо (5-я минута), Брэйден Шенн (21) и российский форвард Владимир Тарасенко (26), сделавший также результативную передачу. У «Блэкхокс» отличились Андреас Мартинсен (9), которому ассистировал Артем Анисимов, Блэйк Хиллмэн (31), Алекс Дебринкат (49) и Данкан Кит (60).

    Иван Барбашев провел на льду 13 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».

    Тарасенко, набравший 350 очков (178+172) в регулярных чемпионатах НХЛ, стал второй звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Чикаго» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
    Голы: 1:0 – Бортуццо (Бродзяк) – 04:16 (5x5), 1:1 – Мартинсен (Анисимов, Сикура) – 08:57 (5x5), 2:1 – Шенн (Данн, Тарасенко) – 20:47 (5x5), 3:1 – Тарасенко (Шенн) – 25:44 (5x5), 3:2 – Хиллман (Шмальц) – 30:12 (4x5), 3:3 – Дебринкэт – 48:30 (5x5), 3:4 – Кит (Дебринкэт, Сибрук) – 59:51 (5x4)Вратари: Аллен (59:51) — Берубе.Штраф: 4 — 4.Броски: 34 (14+15+5) — 26 (8+7+11).
    «Сент-Луис» — «Чикаго» 3:4

    «Анахайм» — «Миннесота» 3:1

    «Анахайм» победил «Миннесоту» и в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

    В составе «Дакс» шайбы забросили Ник Ричи (33-я минута), Ондржей Каше (57) и Эндрю Кольяно (58). У проигравших отличился Мэтт Дамба (27).

    «Анахайм» (97 очков) за два матча до конца регулярного чемпионата гарантировал себе путевку в плей-офф.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» – «Миннесота» – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: 0:1 – Дамба (Бродин, Цукер) – 26:08 (5x4), 1:1 – Ритчи (Бошемен, Мэнсон) – 32:55 (5x5), 2:1 – Каше (Мэнсон, Хенрик) – 56:05 (5x5), 3:1 – Кольяно (Сильверберг) – 57:47 (en)Вратари: Миллер — Дубник (57:37 — 57:47).Штраф: 6 — 6.Броски: 30 (11+8+11) — 27 (13+10+4).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Сент-Луис» Тарасенко обыграет «Чикаго» Анисимова«Сент-Луис» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
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