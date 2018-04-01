Семен Варламов выбыл до конца сезона

Голкипер «Колорадо»пропустит остаток сезона из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:0). Он сделал 30 сэйвов и был заменен на Джонатана Бернье, который отразил все три броска.

В текущем сезоне Варламов сыграл 51 матч при 2,68 пропущенных гола, 92,0% сэйвов и двух «шатаутах».

Кроме этого, защитник «Эвеланш» Эрик Джонсон сломал коленную чашечку и выбыл из строя на шесть недель. Это означает, что Джонсон, скорее всего, пропустит два раунда плей-офф, если «лавины» смогут их пройти.

В 62 встречах нынешнего регулярного чемпионата Джонсон набрал 25 (9+16) очков.