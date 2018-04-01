Семен Варламов выбыл до конца сезона

Россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:0). Он сделал 30 сэйвов и был заменен на Джонатана Бернье, который отразил все три броска.
В текущем сезоне Варламов сыграл 51 матч при 2,68 пропущенных гола, 92,0% сэйвов и двух «шатаутах».
Кроме этого, защитник «Эвеланш» Эрик Джонсон сломал коленную чашечку и выбыл из строя на шесть недель. Это означает, что Джонсон, скорее всего, пропустит два раунда плей-офф, если «лавины» смогут их пройти.
В 62 встречах нынешнего регулярного чемпионата Джонсон набрал 25 (9+16) очков.