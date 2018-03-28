Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ

Потолок зарплат

В рамках стратегии развития лиги, совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав заработных плат для клубов.

В сезоне-2017/18 «потолок зарплат» (сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ) составляет 900 миллионов рублей со штрафами в 20% за превышение.

На сезон-2018/19 был установлен «мягкий» потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения.

На сезон-2019/20 — 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 – «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд. Он же останется и на следующий сезон.

Отметим, что изначально планировалось ввести «жесткий» потолок с 2019 года, но по инициативе руководства ХК ЦСКА было решено сдвинуть его на год. Причина проста — более десяти игроков армейского клуба имеют контракты до конца 2020 года.

Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.

Дмитрий Чернышенко Президент КХЛ Я ратовал за другие условия. Хотел, чтобы было 600 плюс исключение двух звёзд. Думал, что так будет больше манёвра у клубов. Потому что главный эффект, которого мы пытаемся достичь, – это максимально равномерное распределение звёзд по клубам. Напомню, что это нацелено на то, чтобы у игроков, которые мало играют или не показывают результата, были соответствующие зарплаты. А то бывает, что есть сумасшедшая зарплата, а игрок на лавочке сидит.

Отметим, что штрафы возвращаются в клубы в виде распределения доходов за участие в турнире, да и платить надо с превышения, а не со всей суммы. Поэтому потолок зарплат вряд ли станет серьезным ограничением для богатых клубов.

Финансовый фэйр-плей

Еще одним важным решением стало внедрение в системе КХЛ финансового фэйр-плей. Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов.

Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов лиги и повышении их финансовой устойчивости. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов

У нас и ранее была информация, по которой мы могли выстраивать свои гипотезы по тому, как клубы ведут свою хозяйственную деятельность, связывая сопоставимые параметры. И мы видели огромные отличия между клубами в административных расходах, в расходах на поездки и проживание. Мы всё делаем, чтобы выполнить один из показателей: снизить нагрузку на федеральные и региональные бюджеты на 12 млрд рублей. Поэтому финансовый фэйр-плей как гарантия финансовой стабильности клубов – это важно, клубы осознанно на это пошли. Там будут работать профессиональные консультанты, которые будут помогать клубам оптимизировать деятельность и повышать финансовую устойчивость. Дмитрий Чернышенко

Руководство КХЛ также приняло решение наложить штраф на владивостокскийиз-за наличия у дальневосточников задолженностей по зарплате.

До недавнего времени долги по заработной плате были еще у 10 клубов лиги, но в настоящее время они погашены. «Адмирал» дал финансовую гарантию на следующий сезон, но существующие долги еще не погасил.

Календарь и перекрестный плей-офф

Календарь на следующий сезон подразумевает больше игр между принципиальными соперниками внутри дивизионов и конференций.

Матч-открытие состоится 1 сентября — впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ начнется осенью.

Часть матчей «регулярки» будет вынесена в Европу, с целью популяризации лиги. Ранее КХЛ уже организовывала вынесенные матчи на территории Финляндии, Литвы и Швейцарии.

Клубы проведут 62 игры: 48+10+4 в гладком чемпионате. Эти четыре матча — доигровки с принципиальными соперниками, пары будут специально подбираться лигой.

Календарь сезона 2018/2019 должен быть опубликован не позднее 15 июня 2018 г. Предварительные сроки плей-офф — с 21 февраля по 25 апреля.

КХЛ рассматривает возможность провести в плей-офф следующего сезона вместо финалов конференций серии между клубами Востока и Запада.

Согласно текущему регламенту турнира, клубы из разных конференций могут встретиться в плей-офф только в финале Кубка Гагарина.

Поэтому, например, из двух самых богатых и влиятельных клубов в КХЛ, в финал Кубка Гагарина мог пробиться лишь один, ведь ЦСКА и СКА выступают в одной Западной конференции.

При новом регламенте, армейское дерби болельщики могут увидеть не в финале конференции, а в финале Кубка Гагарина.

Поэтому неудивительно, что предложение играть плей-офф КХЛ в формате Запад против Востока внес президент ЦСКА Игорь Есмантович. В МХЛ такой формат существует не первый год.

Да, мы обсуждали это. Большинством голосов такое решение было поддержано. Мы работаем в этой модели. Такие ситуации уже были в истории КХЛ. Когда-то бывали перекосы на Востоке, когда-то бывали на Западе. Сейчас конференции сбалансированы, поэтому перекрёстный подход будет оптимальным. Дмитрий Чернышенко

Для увеличения количества прямых ТВ-трансляций в первом раунде плей-офф в 2019 году в один день будут играть две пары Запада и две пары Востока, на следующий день – другие пары. Матчи будут проходить через день.

7 сентября отныне не будет отмечаться, как день памяти жертва авиакатастрофы «Локомотива». С 2011 года в этот день не играют в КХЛ. Но со следующего сезона – будут.

Матч звезд

Были определены даты и место проведения недели звезд хоккея в 2019 году, матчи которой пройдут с 12 по 20 января.

Матч звезд ЖХЛ и Кубок вызова МХЛ назначены на 12 и 13 января в Нижнекамске. Мастер-шоу и матч звезд КХЛ состоятся в Казани 19 и 20 января.

Среди кандидатов на проведение недели звезд хоккея 2019 года были Хельсинки, Омск, Магнитогорск и Казань.

Неделя будет проходить в трёх городах – Казань, Альметьевск и Нижнекамск. Самые основные события, конечно, пройдут в Казани, но и другие города будут активно вовлечены. 19-20 января в Казани состоится звёздный уик-энд, где в финале будут играть четыре команды. Этот формат себя хорошо зарекомендовал. Спасибо болельщики, которые подняли рейтинги. Если не ошибаюсь, доля последнего звёздного уик-энда составила 4,2 процента, рейтинг – 1,8 процента среди аудитории мужчин старше 18 лет. В мае мы официально подпишем все документы с Казанью, но уже сейчас у меня есть возможность всё сказать. Дмитрий Чернышенко

«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ

Самым громким стало решение о числе участников КХЛ на следующий сезон. Совет директоров КХЛ объявил, что в сезоне 2018/19 в лиге будут выступать 25 команд.

Тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра» были исключены из лиги и продолжат выступления в ВХЛ. Клубы стали худшими по рейтингу потенциала, который подготовили специалисты КХЛ.

КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3 — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

Параметры оценки эффективности клубов: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-индекс (15%), доля государственного финансирования (10%), заполняемость арен (10%), несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками (5%), вместимость арен (5%), потенциал локального рынка (5%).

«Югра» и «Лада» завершили минувший регулярный чемпионат соответственно на последнем и предпоследнем местах турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Чуть выше в рейтинге оказались «Северсталь», рижское «Динамо», «Адмирал» и «Куньлунь», но их исключать не стали.

При этом владивостокский клуб, даже не рассчитавшись с долгами по зарплате, оказался выше, чем «Лада» и «Югра» благодаря особенностям составления рейтинга.

«Северсталь» также находилась под угрозой исключения, но поскольку череповецкий клуб пробился в плей-офф впервые за пять лет и увеличил показатели заполняемости арены и телевизионный спрос на матчи, его было решено пока пощадить.

В сезоне-2017/18 игры «Куньлуня» в Шанхае, согласно официальным протоколам матчей, в среднем посещали 2 338 зрителей, что стало худшим результатом среди клубов КХЛ.

Но китайский клуб остается в лиге по экономическим причинам — в надежде зацепить крупный китайский рынок.

Низкое положение «Югры» и «Лады» — в первую очередь низкие спортивные результаты, которые клубы показывали из сезона в сезон. Посещаемость лучше не стала. И самое главное у них самая большая в лиге доля бюджетного финансирования. У «Лады» — 70%, у «Югры» — 82%. Телевизионный спрос совсем никакой, а платёжная ведомость не позволяет брать хоккеистов, которые могли обеспечивать конкурентность клубам. Из региональных бюджетов на эти клубы тратились серьёзные средства, поэтому рассчитываем, что сейчас под контролем ФХР они будут направлены на строительство катков и детский спорт. Теоретически возвращение «Лады» и «Югры» возможно. Если возникнет ситуация, что «Югра» или «Лада» покажут потенциал, который позволит совету директоров принять решение и посчитать, что это внесёт дополнительную пользу для лиги, то технически такое решение возможно. Дмитрий Чернышенко

Через сезон КХЛ снова сократят – минимум на одну команду. А то и на две, если появится сильный иностранный клуб, который может вступить в лигу.

Многие клубы всем известны, они играют в своих лигах, они находятся под законами своих стран и обязательствами перед федерациями. Просто так абы кого найти не получится. Мы проводим определённую работу в этом плане с европейскими федерациями, чтобы популяризовать саму лигу. Мы делаем выездные матчи в следующем сезоне. Дальше уже к нам обращаются клубы. Бывает, что у нас есть заявки от стран, которые уже поддержаны федерациями стран. Если мы сочтём их интересными и выгодными, тогда будет выносить это на совет директоров. Пока ничего такого, чтобы можно было озвучить, нет. Дмитрий Чернышенко

Рабочие моменты

Участники заседания переизбрали состав Правления КХЛ сроком на два года. Председателем Правления переизбран был Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Единственным изменением в правлении стало то, что генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов заменил в нем бывшего генерального менеджера хоккейного клуба Леонида Вайсфельда.

Вайсфельд покинул пост генерального менеджера «Салавата» в конце января.

Также было решено, что лига направит денежные средства, полученные от букмекеров, на софинансирование проведения турнира с участием детских команд клубов КХЛ и закупку спортинвентаря для детско-юношеских школ клубов КХЛ, а также на материальное стимулирование детских тренеров.

Общая сумма финансовой поддержки в 2018 году составит порядка 12 млн. рублей.

Остальные средства, полученные от букмекера, Лига рассмотрит, как один из источников выплат клубам дополнительных коммерческих доходов в рамках реализации Стратегии КХЛ.