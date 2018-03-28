Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ

Потолок зарплат
В рамках стратегии развития лиги, совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав заработных плат для клубов.
В сезоне-2017/18 «потолок зарплат» (сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ) составляет 900 миллионов рублей со штрафами в 20% за превышение.
На сезон-2018/19 был установлен «мягкий» потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения.
На сезон-2019/20 — 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 – «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд. Он же останется и на следующий сезон.
Отметим, что изначально планировалось ввести «жесткий» потолок с 2019 года, но по инициативе руководства ХК ЦСКА было решено сдвинуть его на год. Причина проста — более десяти игроков армейского клуба имеют контракты до конца 2020 года.
Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.
Финансовый фэйр-плей
Еще одним важным решением стало внедрение в системе КХЛ финансового фэйр-плей. Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов.
Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов лиги и повышении их финансовой устойчивости. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов
До недавнего времени долги по заработной плате были еще у 10 клубов лиги, но в настоящее время они погашены. «Адмирал» дал финансовую гарантию на следующий сезон, но существующие долги еще не погасил.
Календарь и перекрестный плей-офф
Календарь на следующий сезон подразумевает больше игр между принципиальными соперниками внутри дивизионов и конференций.
Матч-открытие состоится 1 сентября — впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ начнется осенью.
Часть матчей «регулярки» будет вынесена в Европу, с целью популяризации лиги. Ранее КХЛ уже организовывала вынесенные матчи на территории Финляндии, Литвы и Швейцарии.
Клубы проведут 62 игры: 48+10+4 в гладком чемпионате. Эти четыре матча — доигровки с принципиальными соперниками, пары будут специально подбираться лигой.
Календарь сезона 2018/2019 должен быть опубликован не позднее 15 июня 2018 г. Предварительные сроки плей-офф — с 21 февраля по 25 апреля.
КХЛ рассматривает возможность провести в плей-офф следующего сезона вместо финалов конференций серии между клубами Востока и Запада.
Согласно текущему регламенту турнира, клубы из разных конференций могут встретиться в плей-офф только в финале Кубка Гагарина.
Поэтому, например, из двух самых богатых и влиятельных клубов в КХЛ, в финал Кубка Гагарина мог пробиться лишь один, ведь ЦСКА и СКА выступают в одной Западной конференции.
При новом регламенте, армейское дерби болельщики могут увидеть не в финале конференции, а в финале Кубка Гагарина.
Поэтому неудивительно, что предложение играть плей-офф КХЛ в формате Запад против Востока внес президент ЦСКА Игорь Есмантович. В МХЛ такой формат существует не первый год.
7 сентября отныне не будет отмечаться, как день памяти жертва авиакатастрофы «Локомотива». С 2011 года в этот день не играют в КХЛ. Но со следующего сезона – будут.
Матч звезд
Были определены даты и место проведения недели звезд хоккея в 2019 году, матчи которой пройдут с 12 по 20 января.
Матч звезд ЖХЛ и Кубок вызова МХЛ назначены на 12 и 13 января в Нижнекамске. Мастер-шоу и матч звезд КХЛ состоятся в Казани 19 и 20 января.
Неделя звезд хоккея 2019 пройдет в Татарстане! #KHLAllStar pic.twitter.com/eOUhuVzQeH— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
Среди кандидатов на проведение недели звезд хоккея 2019 года были Хельсинки, Омск, Магнитогорск и Казань.
«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ
Самым громким стало решение о числе участников КХЛ на следующий сезон. Совет директоров КХЛ объявил, что в сезоне 2018/19 в лиге будут выступать 25 команд.
Тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра» были исключены из лиги и продолжат выступления в ВХЛ. Клубы стали худшими по рейтингу потенциала, который подготовили специалисты КХЛ.
КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
Параметры оценки эффективности клубов: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-индекс (15%), доля государственного финансирования (10%), заполняемость арен (10%), несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками (5%), вместимость арен (5%), потенциал локального рынка (5%).
«Югра» и «Лада» завершили минувший регулярный чемпионат соответственно на последнем и предпоследнем местах турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Чуть выше в рейтинге оказались «Северсталь», рижское «Динамо», «Адмирал» и «Куньлунь», но их исключать не стали.
При этом владивостокский клуб, даже не рассчитавшись с долгами по зарплате, оказался выше, чем «Лада» и «Югра» благодаря особенностям составления рейтинга.
«Северсталь» также находилась под угрозой исключения, но поскольку череповецкий клуб пробился в плей-офф впервые за пять лет и увеличил показатели заполняемости арены и телевизионный спрос на матчи, его было решено пока пощадить.
В сезоне-2017/18 игры «Куньлуня» в Шанхае, согласно официальным протоколам матчей, в среднем посещали 2 338 зрителей, что стало худшим результатом среди клубов КХЛ.
Но китайский клуб остается в лиге по экономическим причинам — в надежде зацепить крупный китайский рынок.
Рабочие моменты
Участники заседания переизбрали состав Правления КХЛ сроком на два года. Председателем Правления переизбран был Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Единственным изменением в правлении стало то, что генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов заменил в нем бывшего генерального менеджера хоккейного клуба Леонида Вайсфельда.
Вайсфельд покинул пост генерального менеджера «Салавата» в конце января.
Также было решено, что лига направит денежные средства, полученные от букмекеров, на софинансирование проведения турнира с участием детских команд клубов КХЛ и закупку спортинвентаря для детско-юношеских школ клубов КХЛ, а также на материальное стимулирование детских тренеров.
Общая сумма финансовой поддержки в 2018 году составит порядка 12 млн. рублей.
Остальные средства, полученные от букмекера, Лига рассмотрит, как один из источников выплат клубам дополнительных коммерческих доходов в рамках реализации Стратегии КХЛ.