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    Защитник «Ванкувера» выбыл до окончания сезона

    Ванкувер Кэнакс НХЛ
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    Эрик Гудбрансон
    На фото:Эрик Гудбрансон
    Защитник «Ванкувера» Эрик Гудбрансон перенесет операцию по восстановлению травмированного плеча, сообщается на сайте лиги.

    Хоккеист пропустит остаток сезона.

    Гудбрансон повредил левое плечо в матче против «Питтсбурга» 22 ноября и пропустил 12 игр. Он вернулся в состав 19 декабря и провел еще 31 встречу.

    В заявлении «Кэнакс» говорится, что Гудбрансон смог играть благодаря терапии, но после консультаций с врачами 26-летний игрок решил лечь на операцию.

    В 52 играх нынешнего чемпионата Гудбрансон забросил две шайбы и отдал три голевые передачи, заработав коэффициент полезности «-7». Он начал сезон в третьей паре, но с начала февраля стал периодически появляться в первой вместе с Александром Эдлером.

    Гудбрансон стал игроком «Кэнакс» 25 мая 2016 года. «Ванкувер» получил его, а также право выбора в пятом раунде драфта 2016 года в рамках обмена с «Флоридой», отдав за них нападающего Джареда Маккэна и два выбора (второй и четвертый раунд) на драфте 2016 года.

    20 февраля хоккеист заключил трехлетний контракт, который будет приносить ему в среднем 4 миллиона долларов в год.

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