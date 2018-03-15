Защитник «Ванкувера» выбыл до окончания сезона

Защитник «Ванкувера»перенесет операцию по восстановлению травмированного плеча, сообщается на сайте лиги.

Хоккеист пропустит остаток сезона.

Гудбрансон повредил левое плечо в матче против «Питтсбурга» 22 ноября и пропустил 12 игр. Он вернулся в состав 19 декабря и провел еще 31 встречу.

В заявлении «Кэнакс» говорится, что Гудбрансон смог играть благодаря терапии, но после консультаций с врачами 26-летний игрок решил лечь на операцию.

В 52 играх нынешнего чемпионата Гудбрансон забросил две шайбы и отдал три голевые передачи, заработав коэффициент полезности «-7». Он начал сезон в третьей паре, но с начала февраля стал периодически появляться в первой вместе с Александром Эдлером.

Гудбрансон стал игроком «Кэнакс» 25 мая 2016 года. «Ванкувер» получил его, а также право выбора в пятом раунде драфта 2016 года в рамках обмена с «Флоридой», отдав за них нападающего Джареда Маккэна и два выбора (второй и четвертый раунд) на драфте 2016 года.

20 февраля хоккеист заключил трехлетний контракт, который будет приносить ему в среднем 4 миллиона долларов в год.