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    НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург»

    Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта

    НХЛ Бостон Брюинз Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Нью-Джерси Дэвилз Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Аризона Койотс Миннесота Уайлд Эдмонтон Ойлерз Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Чикаго Блэкхоукс Лос-Анджелес Кингз Коламбус Блю Джекетс
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    «Питтсбург» пропустил 8 шайб от «Бостона»
    «Питтсбург» пропустил 8 шайб от «Бостона»
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Питтсбург» пропустил 8 шайб от «Бостона», «Тампа-Бэй» одолела «Даллас», передача Слепышева не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом».

    «Бостон» — «Питтсбург» 8:4

    «Бостон» нанес сокрушительное поражение «Питтсбургу» — 8:4 (5:3, 3:0, 0:1).

    У «Брюинз» хет-триком отметился Давид Крейчи (2-я, 23-я и 35-я минуты), Давид Пастрняк оформил дубль (3, 38), по разу отличились Рик Нэш (6), Дэвид Бэйкс (13) и Трри Круг (17). У гостей две шайбы забросил Олли Мяяття (1, 46), по голу забили Фил Кессел (10) и Райли Шихэн (20).

    Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин за 19 минут 19 секунд отдал две голевые передачи и вышел на второе место в списке бомбардиров лиги с 78 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Питтсбург» — 8:4 (5:3, 3:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Мяяття (Малкин) – 00:35 (5x5), 1:1 – Крейчи (Нэш, Хара) – 01:45 (5x5), 2:1 – Пастрняк (Маршан, Нэш) – 02:53 (5x5), 3:1 – Нэш (Круг, Маршан) – 05:27 (5x4), 3:2 – Кессел (Хёрнквист, Малкин) – 09:27 (5x5), 4:2 – Бэйкс (Джионта) – 12:49 (5x5), 5:2 – Круг (Пастрняк, Нэш) – 16:07 (5x5), 5:3 – Шихэн – 19:57 (5x5), 6:3 – Крейчи (Холден, Дебраск) – 22:16 (5x4), 7:3 – Крейчи (Джионта, Макэвой) – 34:33 (5x4), 8:3 – Пастрняк (Хара, Макэвой) – 37:42 (5x5), 8:4 – Мяяття (Кессел, Брассар) – 45:15 (5x5)Вратари: Раск — Десмит (Джерри, 5:27).Штраф: 17 — 19.Броски: 38 (14+15+9) — 26 (7+8+11).
    «Бостон» — «Питтсбург» 8:4

    «Филадельфия» — «Каролина» 1:4

    «Филадельфия» дома проиграла «Каролине» – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

    Героем встречи стал ветеран «Харрикейнз» Джастин Уильямс. 36-летний крайний форвард забросил две шайбы в первых двух периодах (5-я и 32-я минуты), добавив голевую передачу на Себастьяна Ахо (55). Автормо еще одного гола стал Теуво Терявяйнен (32). У «летчиков» отличился Трэвис Конечны (42).

    Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 20 минут 10 секунд и завершил встречу с показателем «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: 0:1 – Уильямс (Скиннер, Слэвин) – 04:40 (5x5), 0:2 – Терявяйнен (Ахо, Фолк) – 25:39 (4x4), 0:3 – Уильямс (Песке, Стаал) – 31:42 (5x5), 1:3 – Конечны (Кутюрье, Жиру) – 41:20 (5x5), 1:4 – Ахо (Уильямс) – 54:23 (5x5)Вратари: Мразек — Уорд.Штраф: 4 — 6.Броски: 22 (7+7+8) — 35 (12+16+7).
    «Филадельфия» — «Каролина» 1:4

    «Флорида» — «Нью-Джерси» 3:2

    «Флорида» обыграла «Нью-Джерси» – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

    В составе «пантерз» дубль оформил Александр Барков (7-я и 57-я минуты), автором еще одной шайбы стал Максим Мамин (49). У «Дэвилз» забивали Тейлор Холл (21) и Йеспер Братт (58).

    Евгений Дадонов за 16 минут 29 секунд отдал две голевые передачи, заработав «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
    Голы: 1:0 – Барков (Дадонов, Петрович) – 06:51 (5x5), 1:1 – Холл (Марун, Ватанен) – 20:50 (5x4), 2:1 – Мамин (Макканн, Экблад) – 48:38 (5x5), 3:1 – Барков (Дадонов, Бьюгстад) – 56:26 (5x5), 3:2 – Братт (Марун) – 57:53 (6x5)Вратари: Луонго — Шнайдер (56:48 — 57:53, 58:30).Штраф: 9 — 9.Броски: 29 (7+10+12) — 31 (8+13+10).
    «Флорида» — «Нью-Джерси» 3:2

    «Даллас» — «Тампа-Бэй» 4:5 ОТ

    «Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Даллас» — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0).

    В основное время у «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт (2-я минута), Энтони Чирелли (30), Алекс Киллорн (34) и Стивен Стэмкос (37). За «звезд» забивали Тайлер Сегин (12, 29), Бретт Ритчи (42) и Маттиас Янмарк (60).

    Победная шайба в овертайме в активе Кори Конакера (65).

    Нападающий «Далласа» Александр Радулов отыграл 23 минуты 32 секунды и отдал результативную передачу.

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду 13 минут 55 секунд и заработал «-1». Российский форвард «молний» Никита Кучеров, являющийся лучшим бомбардиром лиги, остался вне заявки. Также не играл российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Тампа» 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Пойнт (Миллер) – 01:02 (5x5), 1:1 – Сегин (Бенн, А. Радулов) – 11:05 (5x4), 2:1 – Сегин (Клингберг, Линделль) – 28:13 (4x4), 2:2 – Чирелли (Хедман, Куниц) – 29:20 (5x5), 2:3 – Киллорн (Пакетт, Чирелли) – 33:53 (5x5), 2:4 – Стэмкос (Миллер) – 36:08 (5x5), 3:4 – Ритчи (Дикинсон, Эли) – 41:50 (5x5), 4:4 – Янмарк (Сегин, Факса) – 59:56 (6x5), 4:5 – Конакер – 64:19 (3x3)Вратари: Бишоп (58:14 — 59:56) — Доминге.Штраф: 6 — 6.Броски: 35 (13+6+14+2) — 25 (6+13+3+3).
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» 4:5 ОТ

    «Аризона» — «Миннесота» 5:3

    «Аризона» на своем льду обыграла «Миннесоту» – 5:3 (0:1, 1:0, 4:2).

    У «Койотс» шайбы забросили Джейкоб Чикран (38-я минута), Кристиан Дворак (45), Рихард Паник (49), Кевин Коннотон (53) и Джордан Мартинук (60). Макс Доми оформил хет-трик из голевых передач. В составе «Уайлд» отличились Зак Паризе (16), Микко Койву (48) и Мэтт Каллен (54).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Миннесота» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
    Голы: 0:1 – Паризе (Нидеррайтер, Эрикссон Эк) – 15:36 (5x5), 1:1 – Чикран (Келлер, Доми) – 37:28 (5x4), 2:1 – Дворак (Фишер, Доми) – 44:32 (5x5), 2:2 – Койву (Дамба, Койл) – 47:20 (5x4), 3:2 – Паник (Экман-Ларссон, Фишер) – 48:09 (5x5), 4:2 – Коннотон (Доми, Дворак) – 52:04 (5x5), 4:3 – Каллен (Эннис, Фолиньо) – 53:13 (5x5), 5:3 – Мартинук – 59:49 (en)Вратари: Раанта — Стэлок (15:33 — 15:36, 57:31 — 59:49).Штраф: 10 — 6.Броски: 26 (5+6+15) — 34 (13+11+10).
    «Аризона» — «Миннесота» 5:3

    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» 2:4

    «Эдмонтон» дома проиграл «Нэшвиллу» – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

    У хозяев результативной передачей на Коннора Макдэвида (12-я минута) отметился российский нападающий Антон Слепышев. Также отличился Леон Драйзайтль (20). В составе гостей дублем отметился Виктор Арвидссон (40, 55), по голу забили Скотт Хартнелл (37) и Остин Уотсон (57).

    Защитник «хищников» Алексей Емелин за 14 минут 50 секунд провел 4 силовых приема и набрал «+2» за полезность.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
    Голы: 1:0 – Макдэвид (Слепышев, Беннинг) – 11:01 (5x5), 2:0 – Драйзайтль (Макдэвид, Строум) – 19:07 (5x4), 2:1 – Хартнелл (Бонино, Ернкрок) – 36:28 (5x5), 2:2 – Арвидссон (Форсберг) – 39:50 (5x5), 2:3 – Арвидссон (Форсберг) – 54:52 (5x5), 2:4 – Уотсон (Хартман, Сиссонс) – 56:50 (5x5)Вратари: Тэлбот — Ринне.Штраф: 6 — 2.Броски: 36 (12+9+15) — 41 (17+9+15).
    «Эдмонтон» — «Нэшвилл» 2:4

    «Сан-Хосе» — «Чикаго» 7:2

    «Сан-Хосе» разгромил «Чикаго» — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1).

    На гол Артема Анисимова на 3-й минуте «Шаркс» ответили шайбами Джо Павелски (11, 33), Логана Кутюра (15), Кевина Лабанка (23), Тимо Майера (26), Марка-Эдуара Власича (40) и Баркли Гудроу (43). Окончательный счет установил Ник Шмальц (60).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Чикаго» — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
    Голы: 0:1 – Анисимов (Кит, Кейн) – 02:12 (5x5), 1:1 – Павелски (Бёрнс, Донской) – 10:22 (5x5), 2:1 – Кутюр (Бёдкер, Гертл) – 14:14 (5x5), 3:1 – Лабанк (Тирни, Демело) – 22:13 (5x5), 4:1 – Майер (Диллон, Демело) – 25:21 (5x5), 5:1 – Павелски (Донской, Кейн) – 32:14 (5x5), 6:1 – Власич – 39:58 (5x5), 7:1 – Гудроу (Сёренсен, Демело) – 42:32 (5x5), 7:2 – Шмальц (Дебринкэт) – 59:27 (5x5)Вратари: Джонс — Берубе (Форсберг, 40:00).Штраф: 2 — 2.Броски: 34 (9+19+6) — 34 (8+11+15).
    «Сан-Хосе» — «Чикаго» 7:2

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» 5:2

    «Лос-Анджелес» дома перебросал «Коламбус» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

    Третью кряду победу «Кингз» принесли Нейт Томпсон (23-я минута), Алекс Иафалло (26, 57), Таннер Пирсон (37) и Джефф Картер (49). У «Блю Джекетс» отличились Кэм Аткинсон (4) и Сет Джонс (14).

    Российский нападающий «мундиров» Артемий Панарин сделал голевую передачу, голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
    Голы: 0:1 – Аткинсон (Панарин) – 03:41 (5x5), 0:2 – Джонс (Калверт, Веренски) – 13:33 (5x5), 1:2 – Томпсон (Фолин) – 22:48 (5x5), 2:2 – Иафалло (Фолин, Маззин) – 25:11 (5x5), 3:2 – Пирсон (Даути, Тоффоли) – 36:33 (5x4), 4:2 – Картер (Фолин) – 48:22 (4x5), 5:2 – Иафалло – 56:43 (5x5)Вратари: Куик — Корписало.Штраф: 6 — 4.Броски: 34 (8+14+12) — 32 (13+9+10).
    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» 5:2
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Бостон» и «Питтсбург» могут подарить результативный поединок«Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 марта
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