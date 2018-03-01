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    «Торпедо» переиграло «Витязь» в овертайме

    КХЛ Торпедо Витязь
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    «Торпедо» — «Витязь»
    На фото:«Торпедо» — «Витязь»
    Нижегородское «Торпедо» дома обыграло в овертайме «Витязь» (2:1 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер, оформивший дубль в этом матче.

    За «Витязь» гол на счету Алексея Макеева.

    «Торпедо» заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Локомотивом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Мозер — 7 (Кундратек), 47:05 — 1:0. Макеев — 18 (Швец-Роговой), 54:31 — 1:1. Мозер — 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 60:55 — 2:1.Вратари: Лисутин — Самонов.Броски: 40 (18+13+7+2) — 25 (5+11+9+0).Штраф: 12 — 14.
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