«Торпедо» переиграло «Витязь» в овертайме

Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер, оформивший дубль в этом матче.
За «Витязь» гол на счету Алексея Макеева.
«Торпедо» заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мозер — 7 (Кундратек), 47:05 — 1:0. Макеев — 18 (Швец-Роговой), 54:31 — 1:1. Мозер — 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 60:55 — 2:1.Вратари: Лисутин — Самонов.Броски: 40 (18+13+7+2) — 25 (5+11+9+0).Штраф: 12 — 14.