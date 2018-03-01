«Торпедо» переиграло «Витязь» в овертайме

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Нижегородскоедома обыграло в овертайме(2:1 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер, оформивший дубль в этом матче.

За «Витязь» гол на счету Алексея Макеева.

«Торпедо» заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с «Локомотивом».