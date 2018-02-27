Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян

Нэш, Мразек, Кэйн, Счастны, Брассар и другие крупные трейды дедлайна

Прошедшая неделя в НХЛ прошла, прежде всего, под знаком обменов. 26 февраля закрылось трансферное окно в сильнейшей лиге мира, и за эти семь дней произошло много интересных обменов. Мы выделяем для вас самые важные. При этом стоит отметить, что потенциально самый громкий трэйд лидера обороны «Оттавы» Эрика Карлссона так и не состоялся. Самые активные переговоры с «Сенаторс» вел «Вегас», но Карлссон все же остался в Канаде.

«Рейнджерс» отпустили Рика Нэша и Райана Макдону

«Нью-Йорк Рейнджерс» стал одной из наиболее активных команд перед дедлайном. Подтверждая на деле свои планы по кардинальной перестройке, менеджмент клуба отпустил в «Бостон» своего самого звездного нападающего – Рика Нэша. В свое время 33-летний форвард считался топ-игроком, но в последние годы Нэш не блистал стабильностью. «Бостону» был нужен центр третьего звена, а «Рейнджерс» нужно было сбагрить тяжелый контракт. В итоге клубы пошли на компромисс: «Бостон» отдал первый раунд драфта-2018, седьмой раунд драфта-2019, защитника Райана Линдгрена, а также форвардов Мэтта Белески и Райана Спунера, а «Рейнджерс» сохранили половину контракта Нэша на 7,8 миллиона долларов в год.

Также в «Бостон» но несколькими днями ранее последовал 30-летний защитник Ник Холден, который может неплохим дополнением в третью пару, а уже после Нэша «Рейнджерс» обменяли в «Нью-Джерси» 30-летнего нападающего Михала Грабнера, контракт которого истекал этим летом. Примечательно, что этот обмен стал первым в истории между двумя клубами-конкурентами. Естественно, что главной целью «Рейнджерс» стали пики драфта 2018 и 2019 годов. Ну а «Дэвилз» получили игрока, который может помочь в плей-офф и может помочь туда пробиться.

Наконец, в последние минуты перед дедлайном «Рейнджерс» отдали в «Тампу-Бэй» еще одного ключевого игрока и капитана команды – защитника Райана Макдону, а также перспективного нападающего Джея Ти Миллера. Макдоне, несмотря на огромный опыт и 516 матчей в составе клуба, всего 28 лет – и это прекрасное усиление для «Лайтнинг» перед плей-офф. Явно не помешает и 24-летний Миллер, на счету которого 40 очков в нынешнем сезоне.

Взамен «Рейнджерс» получили нападающего Владислава Наместникова, у которого схожие статистические показатели с Миллером, два драф-пика первого и второго раундов, и два проспекта Брэтта Хоудена и Либора Хажека.

Всего за пару недель «Рейнджерс» отдали почти всех своих лидеров. Не удивимся, если в итоге команда опуститься на последние места в турнирной таблице Лиги текущего сезона.

«Детройт» — минус Мразек и Татар, плюс драф-пики

Мощный трейд провела «Филадельфия», которая из-за травм вратарей оказалась в непростой ситуации. «Флаерз» бьются за плей-офф, и им нужен был вратарь. Подсуетился «Детройт», который два года безуспешно пытался сбагрить куда-то голкипера Петра Мразека с его контрактом на 4 миллиона. В итоге все остались довольны – «Ред Уингз» облегчили платежку, отдав игрока, который летом становился ограниченно свободным агентом, и набрали такие важные для себя пики драфтов, а «Флаерз» получили достаточно сильного вратаря, способного помочь им пробиться в плей-офф.

Более того, в последний момент генеральный менеджер «Ред Уингз» Кен Холланд обменял в «Вегас» 27-летнего Томаша Татара с его контрактом на 5,3 миллиона до 2021 года. Взамен «Найтс» отдали сразу три пика драфтов 2018, 2019 и 2021 годов. Интересно, что всего год назад «Детройт» продлил Татара, рассчитывая на Томаша как на одного из топ-форвардов, но топовым Татар так и не стал. Хотя 28 очков в текущем сезоне вингер уже набрал.

«Сент-Луис» отдал Пола Счастны в «Виннипег»

Еще более серьезный обмен прошел внутри Центрального дивизиона. Похоже, что «Сент-Луис» уже не слишком верит в свои перспективы плей-офф, и решил отдать в «Виннипег» опытного топ-форварда Пола Счастны, который в текущем сезоне в 62 матчах набрал 40 (12+28) очков. Тем более что летом у 32-летнего игрока истекает контракт на 7 миллионов долларов, и он мог уйти бесплатно. Правда в последних матчах Счастны как и все «блюзмены» не блистал, но он еще может помочь «Джетс» в плей-офф. «Сент-Луис» также сохранил 50% контракта игрока, а взамен получил интересного форварда Эрика Фоули, который пока что выступает в NCAA, но выступает успешно. А также два выбора на драфте 2018 и 2020 годов.

«Баффало» и Эвандер Кэйн – долгожданное расставание

«Баффало» и Эвандер Кэйн, наконец, расстались. Об этом говорили последние два сезона, но произошел трейд лишь сейчас. Кэйн отправиться в «Сан-Хосе» и будет помогать «Шаркс» пробиваться в плей-офф. А вот «Баффало» избавились от необходимости переподписывать проблемного игрока (дисциплина и все такое), заполучив два драфт-пика и перспективного нападающего Дэна О’Ригана. В текущем сезоне на счету 26-летнего Кэйна 20 очков и 20 передач в 61 матче.

«Питтсбург» заполучил у «Оттавы» Дэрика Брассара

«Питтсбург» нацелился на третий Кубок Стэнли подряд. Такой вывод можно сделать после того, как «Пингвинз» выменяли у «Оттавы» нападающего Дэрика Брассара, который должен занять место центра третьего звена. В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда уже 38 очков в 58 матчах и это реально мощнейшее усиление и без того сильной атаки команды Майка Салливана.

Взамен Питтсбург отдал первый раунд драфта-2018, 19-летнего вратаря Филипа Густавссона и защитника Яна Коула, причем Коул уже на следующий день отправился из «Оттавы» в «Коламбус» в обмен на драфт-пик. Активы серьезные, но «Питтсбург» знает, на что идет. Кроме того, сделка была трехсторонняя. К обмену двух клубов подключился «Вегас», который забрал у «Питтсбурга» 40% 5-миллионной зарплаты Брассара, силового нападающего Райана Ривза и четвертый раунд драфта 2018 года. В обратном направлении из «Найтс» в «Пингвинз» последовал 22-летний нападающий Тобиас Линдберг.

Запутались? А как же, НХЛ это бизнес. А бизнес требует работы мозгами. Кому попроще – тем в КХЛ.

Другие трейды недели

На перспективу поработал еще один клуб из Нью-Йорка – «Айлендерс». «Островитяне» на 6 лет продлили контракт с 28-летнем нападающим Джошем Бэйли, что стоило клубу 30 лишних миллионов долларов. Но это ключевой игрок «Айлендерс», который в текущем сезоне уже набрал 62 очка в 59 матчах.

На первый взгляд выгодный обмен совершил «Лос-Анджелес». Все знают проблемы «Кингз» в атаке, и с это целью у «Аризоны» был выменян нападающий Тобиас Ридер, который может усилить команду и помочь побороться за выход в плей-офф. Хотя в этом сезоне дела у Ридера, как и у всей «Аризоны», идут не лучшим образом, но в прошлом сезоне 25-летний хоккеист забросил 16 шайб и набрал 34 очка. Кроме того, в «Кингз» последовал резервный вратарь Скотт Вэджвуд, а «Койотис» получили второго вратаря «Лос-Анджелеса» Дарси Кэмпера. Пока у «Королей» здоров Джонатан Квик, переживать об уходе Кэмпера они наверняка не будут.

Усилился перед плей-офф «Торонто», который заполучил у «Монреаля» опытного форварда Томаша Плеканеца. 35-летний ветеран еще может помочь «Мэйпл Лифс», а его контракт на 6 миллионов хоть и слишком тяжелый, но истекает уже этим летом. Так что «Торонто», по сути, ничего не теряет кроме пары молодых форвардов, среди которых и наш Ринат Валиев, а также второй раунд драфта 2018. Но это оправданные потери. «Листья» хотят зайти в плей-офф как можно дальше.

Томас Ванек снова обменян. На этот раз 34-летний, но все еще продуктивный вингер отправился из «Ванкувера» в «Коламбус» в обмен на Юсси Йокинена и Тайлера Мотте. При этом Ванек в текущем сезоне набрал 41 (17+24) очко – отличный результат и усиление для «Блу Джекетс». Что касается Йокинена, для 34-летнего ветерана «Кэнакс» станут уже четвертым клубом в сезоне после «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса» и «Коламбуса». Похоже, время финна в НХЛ на исходе. Мотте также не блистал в сезоне, набрав пять очков в 31 поединке. Но «Ванкуверу» просто нужно доиграть сезон.

Наконец, «Нэшвилл» решил дать еще один шанс ветерану Майка Фишеру. 37-летний форвард ранее заявил о завершении карьеры, но потом передумал и решил помочь «Предаторз» побороться за Кубок Стэнли, как в прошлом сезоне. Контракт рассчитан на один сезон и 1 миллион долларов.

Собственно, еще парочка запыленных ветеранов нашла варианты в НХЛ. Неожиданно «Бостон» решил взять 39-летнего Брайана Джионту, который за сезон сыграл всего один официальный матч в АХЛ, а затем отмучился вместе со сборной США на ОИ. 37-летний Крис Кэлли, капитан сборной Канады на тех же ОИ в Пхенчхане, подписал контракт до конца сезона в «Анахайме».

Удачная неделя «Филадельфии», «Торонто» и «Тампы», «Рейнджерс» продолжают падение

Прошедшие семь дней прошли очень успешно для одного из лидеров Столичного дивизиона – «Филадельфии Флаерз». Кто теперь вспомнит, как мучились «Летчики» в начале сезон? Сейчас «Филадельфия» идет на серии из пяти побед подряд и за неделю сумела обыграть «Монреаль», «Коламбус» и «Оттаву».

Причем очень успешно заиграл в составе команды Дэйва Хэкстола выменянный из «Детройта» вратарь Петр Мразек. Чех провел уже два матча, одержав в них две победы. Постепенно набирает форму второй номер драфта 2017 нападающий Нолан Патрик, который во всех пяти победных матчах набирал очки – забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

И наоборот, «Рейнджерс» уже думают о будущем, полностью распродавая команду. Логично, что Алан Виньо может проверять молодежь, экспериментировать с сочетаниями пятерок и… проигрывать. Да, «Рейнджерс» могут себе это позволить и проигрывали уже 7 матчей подряд. Хотя вряд ли это сильно нравится болельщикам. За прошедшую неделю команда уступила еще трижды – «Монреалю», «Миннесоте» и «Детройту», забросив всего четыре шайбы.

Интересная ситуация складывается в Центральном дивизионе, где один из бывших лидеров «Сент-Луис» уступил третье место «Миннесоте». Причина проста – «Блюз» проиграли все матчи за неделю и идут на серии из шести поражений подряд – абсолютно худший результат за сезон. «Миннесота», наоборот, выиграла уже четыре матча кряду, все на прошедшей неделе и три из них – на выезде над «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Айлендерс». Отличная поездка в Нью-Йорк вышла у «Дикарей».

Также следует выделить «Торонто» и «Тампу-Бэй», которые, как и «Филадельфия» с «Миннесотой», прошли семидневку без поражений. «Мэйпл Лифс» начали неделю выездной победой над «Детройтом», а затем справились дома с «Флоридой», «Айлендерс» и «Бостоном». Как видим, это непосредственные конкуренты команды Майка Бэбкока по Атлантическому дивизиону. Благодаря победе над «Брюинз», «Торонто» снова вернул себе второе место, но вряд ли надолго. У «Бостона» четыре матча в запасе и одно очко отставания.

В этом же дивизионе лидирует «Тампа-Бэй», которая шикарно провела выездную серию, взяв три победы в трех матчах с «Вашингтоном», «Оттавой» и «Монреалем». Эти шесть очков помогли «Лайтнинг» вернуть лидерство в общей турнирной таблице НХЛ. Если учесть, что из ближайших десяти матчей, девять «Молнии» сыграют дома – у них есть все шансы закрепиться на вершине.

Российская неделя в НХЛ

Прошедшая неделя оказалась памятной для нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина. В игре с «Филадельфия» заброшенная шайба помогла Артему набрать 200-е очко в НХЛ, для чего ему потребовалось сыграть всего 224 поединка, а в следующем матче с «Чикаго» результативная передача принесла Панарину 50-е очко в сезоне. Сразу два юбилея.

Юбилей в 80 очков за сезон покорился нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову, который в игре с «Оттавой» отдал две результативные передачи, а всего за три матча в которых «Лайтнинг» одержали три победы, россиянин набрал 5 (2+3) очков.

Во всех трех матчах недели отличился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набрав 4 (3+1) очка. Результативная серия Александра достигла четырех поединков. И да, Овечкин также оформил круглую цифру – 70 очков за сезон благодаря дублю в ворота «Баффало».

Два матча за неделю провел без очков одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов, зато в той же игре с «Баффало» набрал сразу 4 балла! Гол и три результативные передачи остановили Кузнецова в шаге от отметки в 60 очков за сезон.

Продолжает разрывать соперников Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» сыграл в двух матчах, но в каждом из них набирал по три очка! На счету Евгения гол и две передачи в игре с «Каролиной», а также дубль и передача в матче против «Флориды».

К слову, в том же поединке нападающий «Флориды» Евгений Дадонов оформил свой первый в НХЛ хет-трик! Кроме того, одноклубник Дадонова 23-летний Максим Мамин забросил свою первую шайбу в НХЛ в поединке с «Вашингтоном» 23 февраля.

Успешной получилась неделя и для Виктора Антипина («Баффало») с Антоном Слепышевым («Эдмонтон»). Защитник Антипин сделал две результативные передачи в поединке против «Бостона», набрав уже 8 очков за сезон. Форвард Слепышев в четырех матчах недели набрал три очка, и забросил две шайбы в двух последних матчах. До этого 23-летний нападающий набрал всего 6 очков в 28 поединках.