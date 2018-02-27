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    «Ак Барс» обыграл «Торпедо», Потапов оформил хет-трик

    КХЛ Ак Барс Торпедо
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    «Ак Барс»
    На фото:«Ак Барс»
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хет-трик в составе победителей оформил Алексей Потапов, еще по шайбе забросили Станислав Галиев и Ярослав Косов.

    За «Торпедо» отличились Сергей Костицын и Владимир Галузин.

    Команда Зинэтулы Билялетдинова обеспечила себе первую строчку в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Галиев – 12 (Зарипов, Ткачев), 12:12 – 1:0. Косов – 5, 27:25 – 2:0. Потапов – 2 (бол., Марков, Ландер), 28:42 – 3:0. Костицын – 7 (бол., Баранцев, Столяров), 30:27 – 3:1. Галузин – 11 (бол., С. Захарчук, Кундратек), 33:41 – 3:2. Потапов – 3 (бол., Азеведо, Марков), 39:36 – 4:2. Потапов – 4 (бол., Секач, Ландер), 58:28 – 5:2.Вратари: Гарипов – Галимов.Броски: 31 (10+14+7) – 28 (8+13+7).Штраф: 6 – 10.
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