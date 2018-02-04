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    НХЛ. Возвращение Варламова, передача Щербака, Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ

    4 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

    НХЛ Монреаль Канадиенс Анахайм Дакс Филадельфия Флайерз Оттава Сенаторз Нью-Йорк Айлендерс Коламбус Блю Джекетс Баффало Сэйбрз Сент-Луис Блюз Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз Даллас Старз Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Нью-Йорк Рейнджерс Ванкувер Кэнакс Тампа-Бэй Лайтнинг Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Лос-Анджелес Кингз Аризона Койотс
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    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    НХЛ. Все матчиС 21:00 мск
    Кучеров набрал 300-е очко в «регулярках» НХЛ, Варламов стал третьей звездой встречи с «Виннипегом», Радулов набрал 50-е очко в сезоне.

    «Монреаль» — «Анахайм» 5:2

    «Монреаль» победил «Анахайм» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).

    В составе «Канадиенс» шайбы забросили Логан Шоу (7-я минута), Джо Морроу (9), которому ассистировал россиянин Никита Щербак, Дэвид Шлемко (11) и Джефф Петри (24, 56). У «Дакс» отличились Кори Перри (29) и Рикард Ракелль (33).

    Щербак, для которого эта игра стала третьей в сезоне, набрал первое очко в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» – «Анахайм» – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Шоу (Фрёзе) – 06:10 (5x5), 2:0 – Морроу (Мете, Щербак) – 08:17 (5x4), 3:0 – Шлемко (Гальченюк, Галлахер) – 10:13 (5x5), 4:0 – Питри (Пачьоретти, Гальченюк) – 23:45 (5x4), 4:1 – Перри (Ракелль, Фаулер) – 28:32 (5x3), 4:2 – Ракелль (Ритчи, Фаулер) – 32:15 (5x5), 5:2 – Питри (Морроу, Галлахер) – 55:46 (5x4)Вратари: Ниеми – Миллер (Берра, 10:13).Штраф: 8 – 24.Броски: 29 (9+11+9) – 45 (16+20+9).
    «Монреаль» — «Анахайм» 5:2

    «Филадельфия» — «Оттава» 3:4 Б

    «Филадельфия» дома по буллитам проиграла «Оттаве» – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1).

    В основное время у «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн (11-я минута), Дерек Брассар (12), Крис Ди Доменико (34). У «Флайерз» шайбы забросили Шон Кутюрье (24), Клод Жиру (55) и Нолан Патрик (60).

    Победитель определился в серии буллитов. Единственный гол забил Майк Хоффман, исполнив тот же самый финт, который удался легендарному Петеру Форсбергу в матче за золото на Олимпиаде 1994 года.

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 17 секунд, не набрал очков и завершил матч с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Оттава» — 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Дюшейн (Хоффман, Уайт) – 10:53 (5x5), 0:2 – Брассар (Сеси, Дзингел) – 11:32 (5x5), 1:2 – Кутюрье (Гудас, Конечны) – 23:53 (5x5), 1:3 – Ди Доменико (Дзингел) – 33:02 (5x5), 2:3 – Жиру (Мэннинг, Конечны) – 54:15 (5x5), 3:3 – Патрик (Гостисбер, Конечны) – 59:57 (6x5), 3:4 – Хоффман – 65:00 ( ПБ)Вратари: Лион (Нойвирт, 40:00, 58:37 — 59:57) — Андерсон.Штраф: 10 — 12.Броски: 36 (8+12+16+0) — 29 (10+13+3+3).
    «Филадельфия» — «Оттава» 3:4 Б

    «Айлендерс» — «Коламбус» 4:3

    «Айлендерс» на своем льду взяли верх над «Коламбусом» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

    Авторами голов в составе «островитян» стали Ник Ледди (18-я минута), Джош Бейли (32), Джордан Эберле (43) и Брок Нельсон (46). Джош Андерсон (7), Кэм Аткинсон (33) и Ник Фолиньо (39) отметились точными бросками в составе «жакетов».

    Российский нападающий гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу. Голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Коламбус» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
    Голы: 0:1 – Андерсон (Дюбуа, Йокинен) – 06:12 (5x4), 1:1 – Ледди (Таварес, Барзал) – 17:38 (5x4), 2:1 – Бейли (Бовилье, Пулок) – 31:14 (5x5), 2:2 – Аткинсон (Панарин) – 32:36 (5x5), 2:3 – Фолиньо (Бьёркстранд) – 38:03 (5x5), 3:3 – Эберле (Барзал, Цизикас) – 42:49 (5x5), 4:3 – Нельсон (Лэдд, Пулок) – 45:14 (5x5)Вратари: Галак — Корписало (58:19).Штраф: 8 — 6.Броски: 38 (12+16+10) — 49 (26+14+9).
    «Айлендерс» — «Коламбус» 4:3

    «Баффало» — «Сент-Луис» 0:1

    «Сент-Луису» хватило одной шайбы для победы над «Баффало» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Автором заброшенной шайбы стал Карл Гуннарссон, отличившийся на 55-й минуте.

    В составе «Блюз» на площадку выходили нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, за «Сэйбрз» — защитник Виктор Антипин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Сент-Луис» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 – Гуннарссон (Штястны) – 54:19 (5x5)Вратари: Ленер (58:23) — Хаттон.Штраф: 2 — 8.Броски: 27 (5+10+12) — 33 (9+12+12).
    «Баффало» — «Сент-Луис» 0:1

    «Бостон» — «Торонто» 4:1

    «Бостон» перебросал «Торонто» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    Авторами заброшенных шайб в составе команды хозяев стали Патрис Бержерон (5-я минута), Давид Пастрняк (30), Тори Круг (37) и Тим Шаллер (59), у гостей взятие ворот отпраздновал Митчелл Марнер (9).

    Защитник «Мэйпл Лифз» Никита Зайцев отыграл 18 минут 26 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Торонто» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Бержерон (Хайнен) – 04:29 (5x5), 1:1 – Марнер (Райлли, Кадри) – 08:03 (5x4), 2:1 – Пастрняк (Круг, Хайнен) – 29:22 (5x4), 3:1 – Круг (Чарник, Крейчи) – 36:47 (5x4), 4:1 – Шаллер (Раск, Хара) – 58:21 (en)Вратари: Раск — Андерсен (56:57 — 58:21).Штраф: 8 — 6.Броски: 30 (13+11+6) — 24 (7+7+10).
    «Бостон» — «Торонто» 4:1

    «Виннипег» — «Колорадо» 3:0

    «Колорадо» в гостях уступил «Виннипегу» — 0:3 (0:1, 0:0 0:2).

    Голы на счету Патрика Лайне (3-я минута), Джека Рословича (46) и Николая Элерса (60).

    Российский голкипер «лавин» Семен Варламов, пропустивший около месяца из-за травмы, отразил 29 из 31 броска по своим воротам и был признан третьей звездой игры. Наиль Якупов провел в матче 9 минут 21 секунду, отметился тремя хитами, его показатель полезности — «-1». Никита Задоров сыграл 16 минут. Дмитрий Куликов получил чуть более 15 минут игрового времени, его показатель полезности — «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Колорадо» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 02:27 (5x4), 2:0 – Рослович (Уилер, Шьяро) – 45:17 (5x5), 3:0 – Элерс (Перро) – 59:42 (en)Вратари: Хеллебайк — Варламов (58:16 — 59:42).Штраф: 2 — 4.Броски: 32 (6+13+13) — 25 (10+4+11).
    «Виннипег» — «Колорадо» 3:0

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:1

    «Нью-Джерси» остановил «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

    У «Дэвилз» дубль оформил Трэвис Зэйджак (21-я и 50-я минуты), автором еще одного гола стал Блэйк Колман (24). У «Пингвинз» гол на счету российского нападающего Евгения Малкина (47).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – Зейджак (Коулман, Ноэсен) – 20:30 (5x5), 2:0 – Коулман (Ноэсен, Зейджак) – 23:05 (5x5), 2:1 – Малкин (Коул, Кессел) – 46:16 (5x5), 3:1 – Зейджак (Сиверсон, Холл) – 49:51 (5x5)Вратари: Кинкейд — Десмит (58:04).Штраф: 7 — 11.Броски: 38 (13+16+9) — 16 (6+4+6).
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:1

    «Флорида» — «Детройт» 3:2

    «Флорида» на домашней арене переиграла «Детройт» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

    У «Пантерз» отличились Аарон Экблад (на 4-й минуте), Александр Барков (34) и Джонатан Юбердо (60). В составе команды из Мичигана автором дубля стал Дэнни Декайзер (29, 43).

    Голевым пасом отметился российский форвард хозяев Евгений Дадонов. Его партнер по команде Максим Мамин за 9 минут 41 секунд результативными действиями не отметился.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Детройт» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: 1:0 – Экблад (Юбердо, Яндл) – 03:14 (5x5), 1:1 – Декайзер (Нильсен, Хельм) – 28:51 (5x5), 2:1 – Барков (Дадонов, Бьюгстад) – 33:38 (5x5), 2:2 – Декайзер (Хельм, Нильсен) – 43:00 (5x5), 3:2 – Юбердо (Яндл, Экблад) – 59:51 (5x5)Вратари: Сятери — Мразек.Штраф: 13 — 15.Броски: 33 (10+9+14) — 28 (10+9+9).
    «Флорида» — «Детройт» 3:2

    «Даллас» — «Миннесота» 6:1

    «Даллас» разгромил «Миннесоту» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1).

    У «звезд» шайбы забросили Маттиас Янмарк-Нюлен (29-я минута), Стивен Джонс (30), Джейми Бенн (32), Тайлер Сегин (35), Александр Радулов (49) и Дэн Хэмьюс (57). У «дикарей» отличился Джейсон Цукер (46).

    Радулов провел на площадке 16 минут 9 секунд и завершил игру с показателем «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Миннесота» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Янмарк (Клингберг, Спецца) – 28:58 (5x4), 2:0 – Джонс – 29:37 (5x5), 3:0 – Бенн (Шор, Сегин) – 31:49 (5x4), 4:0 – Сегин (Бенн, А. Радулов) – 34:06 (5x5), 4:1 – Цукер (Гранлунд, Спаржон) – 45:40 (5x5), 5:1 – А. Радулов (Сегин) – 48:05 (5x5), 6:1 – Хэмьюс (Пэтерин, Ритчи) – 56:02 (5x5)Вратари: Лехтонен — Стэлок (Дубник, 40:00).Штраф: 4 — 4.Броски: 38 (9+20+9) — 31 (10+15+6).
    «Даллас» — «Миннесота» 6:1

    «Нэшвилл» — «Рейнджерс» 5:2

    «Нэшвилл» на своем льду обыграл «Рейнджерс» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2).

    Победу «Предаторз» принесли Пи Кей Суббэн (21-я минута), Кевин Фиала (38, 58), Колтон Сиссонс (43) и Виктор Арвидссон (55). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (41) и Мика Зибанеджад (55).

    В составе «хищников» 14 минут 46 секунд отыграл защитник Алексей Емелин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
    Голы: 1:0 – Суббэн (Форсберг, Арвидссон) – 20:19 (5x5), 2:0 – Фиала (Смит) – 37:34 (5x5), 2:1 – Миллер (Цуккарелло, Макдона) – 40:21 (5x4), 3:1 – Сиссонс (Суббэн) – 42:36 (5x5), 3:2 – Зибанеджад (Макдона, Миллер) – 54:35 (5x4), 4:2 – Арвидссон (Джохансен, Форсберг) – 54:51 (5x5), 5:2 – Фиала (Йози, Туррис) – 57:55 (en)Вратари: Ринне — Лундквист (56:38 — 57:14, 57:40 — 57:55).Штраф: 13 — 17.Броски: 28 (12+11+5) — 22 (5+3+14).
    «Нэшвилл» — «Рейнджерс» 5:2

    «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 2:4

    «Тампа-Бэй» нанесла поражение «Ванкуверу» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2).

    У гостей шайбы забросили Крис Куниц (2-я минута), Виктор Хедман (6), Янни Гоерд (36) и Кори Конахер (57). У «Кэнакс» отличились Томас Ванек (50-я) и Брок Бозер (55-я).

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок, защитник Михаил Сергачёв отметился одной результативной передачей, нападающий Никита Кучеров — двумя. Кучеров, ассистировавший Куницу и Хедману, довел число заработанных в «регулярках» НХЛ очков до 300 (135 голов + 165 передач) в 337 играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» – «Тампа-Бэй» – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: 0:1 – Куниц (Строльман, Кучеров) – 01:26 (5x5), 0:2 – Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 05:52 (5x5), 0:3 – Гурд (Сергачёв, Пека) – 35:47 (5x5), 1:3 – Ванек (Стечер, Бёзер) – 50:00 (5x5), 2:3 – Бёзер (Саттер) – 54:30 (5x5), 2:4 – Конакер – 56:36 (бул)Вратари: Маркстрём (59:40) — Василевский.Штраф: 12 — 8.Броски: 33 (10+6+17) — 28 (12+7+9).
    «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 2:4

    «Калгари» — «Чикаго» 4:3 ОТ

    «Чикаго» уступил «Калгари» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

    В составе «ястребов» отличились Ник Шмальц (8-я минута), Винсент Хиностроза (22) и Энтони Дюклер (35). У «огоньков» — Мэтт Стейджан (26, 36), Михаэль Фролик (50) и Шон Монахан (61).

    Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 15 минут 59 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» – «Чикаго» – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Шмальц (Кейн) – 07:40 (5x5), 0:2 – Хиностроза (Кейн, Сибрук) – 21:53 (5x4), 1:2 – Стэйджан (Хэмоник, Броди) – 25:56 (5x5), 2:2 – Годро (Ферланд, Джордано) – 32:33 (5x5), 2:3 – Дюклер – 34:13 (5x5), 3:3 – Фролик (Баклунд) – 49:50 (5x5), 4:3 – Монахан (Броди) – 60:59 (3x3)Вратари: Смит – Гласс.Штраф: 2 – 2.Броски: 39 (13+14+11+1) – 28 (12+12+3+1).
    «Калгари» — «Чикаго» 4:3 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Аризона» 6:0

    «Лос-Анджелес» «всухую» разгромил «Аризону» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

    Победу «Кингз» принесли Алекс Иаффало (8-я минута), Тревор Льюис (23), Адриан Кемпе (26), Джейк Маззин (39), Анже Копитар (47) и Дастин Браун (57).

    «Койоты» потерпели третье поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: 1:0 – Иафалло (Тоффоли, Кемпе) – 07:14 (5x5), 2:0 – Льюис (Митчелл, Маззин) – 22:37 (4x5), 3:0 – Кемпе (Браун) – 25:12 (5x5), 4:0 – Маззин (Даути, Копитар) – 38:46 (5x4), 5:0 – Копитар (Грэвел, Иафалло) – 46:22 (5x5), 6:0 – Браун (Ладью, Маззин) – 56:45 (5x5)Вратари: Кемпер — Уэджвуд.Штраф: 9 — 9.Броски: 35 (12+15+8) — 27 (9+10+8).
    «Лос-Анджелес» — «Аризона» 6:0
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Даллас» Радулова попробует обыграть «Рейнджерс»«Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
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