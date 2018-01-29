Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки

«Салават Юлаев» расстался с Леонидом Вайсфельдом

Топ-новость недели – уход с поста генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда. Уход не в период кризиса, как было осенью. Не по собственному желанию, а по инициативе клуба. Уход тогда, когда «Салават Юлаев» поднялся на первое место в дивизионе и второе в конференции.

Есть ощущение, что клубы Востока соревнуются, кто выдаст побольше жести. Конечно, будет сложно обойти «Барыс» с баранами, «Адмирал» с псевдо реформами, а также «Авангард» с мордобоем и тренерской отставкой по просьбе игроков. Так что «за медали» уфимцы не поборются, но в цветочной церемонии поучаствуют, если говорить биатлонной терминологией.

Логика в решении с отставкой менеджера не просматривается в упор. Конечно, Вайсфельд не самый идеальный генеральный менеджер в мире, но уж наверняка один из лучших в КХЛ. Сезон у уфимцев вышел, может и не супер, но ближе к концу регулярки дуэт Вайсфельд-Вестерлунд выбрался из кризиса и вышел на привычные для себя лидирующие позиции. На фоне кризиса в «Адмирале» Вайсфельду удалось заполучить лидеров дальневосточного клуба, и эти приобретения оказались в самую точку – Владимир Ткачев и Оскарс Бартулис стали неотъемлемой частью команды, которая в свою очередь идет второй в Восточной конференции. Это ли не показатель работы над ошибками?

Не показатель для руководства клуба, которое посчитало, что им нужно строить новую команду и выходить на более высокие результаты. Окей, возможно. В следующем сезоне. Но не перед плей-офф сезона текущего. Восток – дело тонкое.

Официально – впервые в истории лишь один иностранный клуб в плей-офф КХЛ

Ранее мы уже писали на этот счет и прогнозировали подобное развитие событий. Но теперь можно обьявить об этом официально — в сезоне 2017/2018 впервые в истории КХЛ в плей-офф сыграет лишь один иностранный клуб – финский «Йокерит».

Повторяться не будем, но вкратце напомним, что за все предыдущие девять сезонов хотя бы два клуба с иностранной пропиской в плей-офф КХЛ пробивались. Были даже полностью иностранные пары в плей-офф и финалисты Кубка Гагарина. Но в этом году лишь «Йокерит» выглядел как команда, способная ставить перед собой высокие задачи. Остальные участники из других стран изначально оказались явными аутсайдерами. Ну, кроме «Барыса», который завалился в конце регулярки, но завалился с таким грохотом, что лучше бы просто плелся в конце таблицы с самого начала. Что касается других клубов, все действительно очень плачевно. «Слован» и «Динамо Рига» испытывают серьезные финансовые проблемы, в «Динамо Минск» очередной и уже привычный игровой кризис, не справился с синдромом второго сезона китайский «Кунь Лунь».

В общем, историческое, но не самое положительное для КХЛ событие. Хотя, можно посмотреть на это с другой стороны. Может, просто российские клубы стали настолько сильны (ирония)?

Последние интриги регулярного чемпионата

На данный момент в КХЛ сложились схожие ситуации в борьбе за последние места в плей-офф Востока и Запада, но реальная борьба намечается, пожалуй, лишь на Востоке, тогда как на Западе два московских клуба «Спартак» и «Динамо» почти гарантировали себе выход в плей-офф.

Конечно, «Северсталь» еще не потеряла шансов — отстает от «Динамо» всего на одно очко и на три от «Спартака», но череповчан ждут два заключительных выездных матча против двух титанов КХЛ – ЦСКА и СКА. Сложно представить, что в этих встречах команда Александра Гулявцева разживется очками. Единственная надежда – что оба гранда КХЛ будут сосредоточены только на плей-офф и дадут отдых своим лидерам, чтобы не травмировать их перед решающими матчами и после Олимпийских игр.

При этом у «Спартака» два домашних матча — один с «Локомотивом», а второй как раз с московским «Динамо». Московское дерби станет для обеих команд заключительным в регулярке, так что при необходимости соперники могут даже разделить очки в свою пользу, чтобы отцепить «Северсталь». В конце концов, ведь реально мало кто может себе представить, что «Северсталь» в двух матчах со СКА и ЦСКА возьмет хотя бы три очка. Но если это произойдет – это будет главная сенсация сезона в Лиге.

На Востоке ситуация гораздо запутаннее, причем благодаря не только «Амуру» и «Сибири», выдавшим отличную концовку регулярки, но и благодаря спаду в игре «Авангарда».

Предсказать развитие событий теперь практически невозможно. «Амур» играет две back-to-back игры с аутсайдером конференции «Адмиралом» и, судя по тому, что хабаровчане до этого дважды разобрались на выезде с «Кунь Лунем», повторить тоже самое с «Адмиралом» им вполне по силам. «Авангард» же и вовсе ждет встреча с «Сибирью», и это будет реально битва не на жизнь, а на смерть для обеих команд. К слову, эта же игра может стать отличным шансом для «Амура». Кто-то из двух соперников хабаровчан в любом случае проиграет, а разделяет сейчас три команды всего одно очко.

Как ни странно, но в итоге третьей лишней оказаться может именно «Сибирь», несмотря на абсолютно шикарный спурт в последние месяцы. Новосибирцам предстоит ключевой матч с «Авангардом» на выезде, а завершать регулярку придется дома против «Трактора», которому важно сохранить 5-е место и по возможности взобраться на 4-е. Оба соперники максимально мотивированные, чего не скажешь о сопернике «Амура» или последнем сопернике «Авангарда», который заканчивает регулярку с отпускным «Барысом» на выезде.

С уверенностью можно говорить лишь об одном – нас ждут три невероятно жарких игровых дня – 26, 27 и 28 февраля, по итогам которых ситуация в турнирной таблице Востока может измениться кардинальным образом. Ведь даже «Салават Юлаев» еще не гарантировал себе плей-офф.