«Йокерит» победил «Динамо» в Риге

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.
У хозяев отличился Микелис Редлихс.
Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Н. Йенсен – 18 (О`Нилл, Раутанен), 6:39 – 0:1. Мозес – 4 (бол., Толванен, Леписто), 41:54 – 0:2. М. Редлихс – 11 (бол., Галвиньш, Салмела), 43:44 – 1:2.Вратари: Армалис (58:51) – Рамо.Броски: 20 (3+8+9) – 24 (8+9+7).Штраф: 10 – 14.