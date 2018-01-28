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    «Йокерит» победил «Динамо» в Риге

    КХЛ Йокерит Динамо Рига
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    «Динамо» Рига
    На фото:«Динамо» Рига
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.

    У хозяев отличился Микелис Редлихс.

    Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Н. Йенсен – 18 (О`Нилл, Раутанен), 6:39 – 0:1. Мозес – 4 (бол., Толванен, Леписто), 41:54 – 0:2. М. Редлихс – 11 (бол., Галвиньш, Салмела), 43:44 – 1:2.Вратари: Армалис (58:51) – Рамо.Броски: 20 (3+8+9) – 24 (8+9+7).Штраф: 10 – 14.
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