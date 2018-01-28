«Йокерит» победил «Динамо» в Риге

Рижскоепотерпело домашнее поражение от финского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Никлас Йенсен и Стив Мозес.

У хозяев отличился Микелис Редлихс.

Финский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, рижане давно лишились шансов на попадание в плей-офф и идут на последней строчке.