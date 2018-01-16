«Локомотив» уступил «Адмиралу»

Ярославскийпотерпел домашнее поражение от(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «Адмирала» заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Глазков, Иван Мищенко и Кирилл Воронин.

Единственный гол «Локомотива» записал на свой счёт Брэндон Козун.

«Моряки» выиграли первый матч под руководством и.о. главного тренера Олега Леонтьева.

Отметим, что «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Дальневосточники, которые провели 50 встреч в регулярке, набрали 55 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Оставшихся шести игр не хватит «морякам», чтобы занять место в первой восьмерке, которое позволит принять участие в Кубке Гагарина.