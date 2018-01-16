«Локомотив» уступил «Адмиралу»

У «Адмирала» заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Глазков, Иван Мищенко и Кирилл Воронин.
Единственный гол «Локомотива» записал на свой счёт Брэндон Козун.
«Моряки» выиграли первый матч под руководством и.о. главного тренера Олега Леонтьева.
Отметим, что «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Дальневосточники, которые провели 50 встреч в регулярке, набрали 55 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Оставшихся шести игр не хватит «морякам», чтобы занять место в первой восьмерке, которое позволит принять участие в Кубке Гагарина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Козун – 12 (бол., Накладал, Контиола), 42:16 – 1:0. Глазков – 2 (бол., Воронин), 46:42 – 1:1. Мищенко – 2 (Махановский), 49:56 – 1:2. Воронин – 2 (п.в., Глазков), 59:36 – 1:3.Вратари: Коновалов (58:55 – 59:36) – Серебряков.Броски: 44 (11+14+19) – 18 (6+5+7).Штраф: 8 – 10.