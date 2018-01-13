Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали домашнюю победу надсо счётом 4:1.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка, еще по шайбе забросили Сидни Кросби и Фил Кессел.

На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 встрече этого сезона.

За гостей отличился Джастин Абделкейдер.

«Пингвины» одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.