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    Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

    НХЛ Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    На фото:Евгений Малкин
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержали домашнюю победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.

    Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка, еще по шайбе забросили Сидни Кросби и Фил Кессел.

    На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 встрече этого сезона.

    За гостей отличился Джастин Абделкейдер.

    «Пингвины» одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Детройт» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Малкин — 18 (Хагелин, Мяяття), 3:01 — 1:0. Абделькадер — 8 (бол., Татар, Зеттерберг), 13:36 — 1:1. Кессел — 19 (бол., Кросби, Малкин), 16:35 — 2:1. Малкин — 19 (Кессел), 22:08 — 3:1. Кросби — 16 (бол., Кессел, Малкин), 43:31 — 4:1.Вратари: Джерри — Ховард.Броски: 36 (12+16+8) — 30 (7+9+14).Штраф: 14 — 10.
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