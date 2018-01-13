Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка, еще по шайбе забросили Сидни Кросби и Фил Кессел.
На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 встрече этого сезона.
За гостей отличился Джастин Абделкейдер.
«Пингвины» одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Детройт» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Малкин — 18 (Хагелин, Мяяття), 3:01 — 1:0. Абделькадер — 8 (бол., Татар, Зеттерберг), 13:36 — 1:1. Кессел — 19 (бол., Кросби, Малкин), 16:35 — 2:1. Малкин — 19 (Кессел), 22:08 — 3:1. Кросби — 16 (бол., Кессел, Малкин), 43:31 — 4:1.Вратари: Джерри — Ховард.Броски: 36 (12+16+8) — 30 (7+9+14).Штраф: 14 — 10.