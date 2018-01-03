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    «Магнитка» дома проиграла минскому «Динамо»

    КХЛ Металлург Мг Динамо Минск
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    «Металлург» — «Динамо»
    На фото:«Металлург» — «Динамо»
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.

    Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин.

    Для «Магнитки» это поражение стало третьим в пяти последних матчах. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Пивцакин — 9 (Эллисон, Чибисов), 13:25 — 1:0. Ковыршин — 7 (Осипов, Коробов), 40:29 — 1:1. Лисовец — 4, 55:14 — 1:2.Вратари: Самсонов (58:56) — Энрот.Броски: 41 (8+14+19) — 22 (6+9+7).Штраф: 4 — 4.
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