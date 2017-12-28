«Адмирал» подтвердил назначение Разина

Новым главным тренером «Адмирала» назначен сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Соглашение с Фредриком Стиллманом расторгнуто по соглашению сторон. О том, кто войдет в тренерский штаб Андрея Разина будет объявлено позднее.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стиллманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо. Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности.

На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб», – прокомментировал тренерские перестановки президент хоккейного клуба Заирбек Юсупов.

Разин известен по работе с «Ижсталью», «Автомобилистом» и «Югрой». В начале этого сезона он работал консультантом в словацком «Попраде».

«Адмирал» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.