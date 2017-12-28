ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Адмирал» подтвердил назначение Разина

    Адмирал КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Разин
    На фото:Андрей Разин
    Новым главным тренером «Адмирала» назначен Андрей Разин, сообщается на официальном сайте клуба.

    Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2019/20.

    Соглашение с Фредриком Стиллманом расторгнуто по соглашению сторон. О том, кто войдет в тренерский штаб Андрея Разина будет объявлено позднее.

    «Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стиллманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо. Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности.

    На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб», – прокомментировал тренерские перестановки президент хоккейного клуба Заирбек Юсупов.

    Разин известен по работе с «Ижсталью», «Автомобилистом» и «Югрой». В начале этого сезона он работал консультантом в словацком «Попраде».

    «Адмирал» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Спартак» одержал победу во Владивостоке, «Амур» вывел ЦСКА в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
    •
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 26/12
    • Вайсфельд: Вокруг Ткачева «Салават» создаст вторую бригаду большинства
  • 26/12
    • «Адмирал» определился с новым тренером
  • 26/12
    • «Спартак» уверенно обыграл «Адмирал»
  • 26/12
    • Бартулис подписал контракт с «Салаватом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Спаллети и Индзаги в погоне за лидером
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря
  • 2,37
    •
  • Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
  • 2,45
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 07:08
    • Канада разгромила Словакию на МЧМ
  • 01:50
    • Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018
  • 01:18
    • «Торпедо» заключило контракт с Макаренко
  • 00:35
    • Браташ: Можно прислушиваться к критике профессионалов, но их не так много
  • 00:21
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
    • Вчера в 21:51
  • 21:36
    • ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде
  • 19:48
    • «Магнитка» разгромила «Динамо»
  • 19:39
    • СКА проиграл «Автомобилисту» на выезде
  • 19:28
    • «Трактор» обыграл «Локомотив» в Челябинске
  • 19:21
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»
  • 18:31
    • «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
  • 18:22
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи»
  • 16:43
    • Из «Югры» в «Торпедо» переходят Ильин и Меляков
  • 15:19
    • Филатов перешел из «Лады» в «Нефтехимик»
  • 13:42
    • «Адмирал» пополнился тремя новичками
  • 12:28
    • Бурмистров вернулся в КХЛ
  • «Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
    • 2,00Завтра в 04:00
  • Россия ждет первую победу в игре со Швейцарией
  • Россия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
    • 1,67Сегодня в 22:00
  • 11:28
    • «Торпедо» расторгло контракт с нападающим
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон