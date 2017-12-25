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    «Лада» одержала победу над «Локомотивом»

    КХЛ Лада Локомотив
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    Хоккеисты «Лады»
    На фото:Хоккеисты «Лады»
    Тольяттинская «Лада» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

    В составе победителей отличились Игорь Скороходов, Александр Нестеров и Денис Зернов.

    Единственный гол за гостей записал на свой счет Александр Кадейкин.

    «Лада» занимает 13-е место в Восточной конференции (42 очка). «Локомотив» расположился на четвертой позиции в Западной конференции (81 очко).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Скороходов — 7 (Зернов, Белоусов), 18:58 — 1:0. Кадейкин — 6 (Полунин), 29:32 — 1:1. Нестеров — 4 (Воробьев, Мастрюков), 36:23 — 2:1. Зернов — 14 (Белоусов, Скороходов), 37:50 — 3:1.Вратари: Красоткин — Мурыгин (57:47).Штраф: 6 — 8.Броски: 16 (6+7+3) — 34 (5+14+15).
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