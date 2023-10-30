Microsoft будет банить неофициальные аксессуары для Xbox

Для обладателей неофициальных геймпадов и SSD, подключаемых к консолям, наступают темные времена: в скором времени Microsoft начнет банить подобные аксессуары.

Отныне девайсы без лицензированной метки «Designed for Xbox» встретят ошибку «0x82d60002», говорящую о том, что устройство не является авторизованным. Соответствующая информация появилась на портале Windows Central, в которой говорится, что нововведение связано с изменением политики корпорации.

Вероятно, компания намерена предлагать лицензию на контроллеры от сторонних производителей по аналогии с PowerA MOGA XP-Ultra, который является единственным разработчиком геймпадов, имеющим официальную маркировку «Designed for Xbox».