Студия Capcom готовит ивент с презентацией Street Fighter 6

Street Fighter 6 Фото: Steam
Событие пройдет 21 апреля, в 01:00 мск. За полчаса до старта основной части состоится небольшое пре-шоу. Презентация продлится более 30 минут. Проведет ее Лил Уэйн — знаменитый в кругах американских слушателей рэпер.
В ходе презентации ребята из Capcom расскажут о внутриигровых режимах, а под конец поделятся «большими новостями». Геймеры предполагают, что разработчики анонсируют запуск открытой беты. Трансляция мероприятия пройдет на Ютуб-каналах студии.
Пополнить цифровые библиотеки Street Fighter 6 можно будет 2 июня этого года. Файтинг появится на двух поколениях PlayStation, на Xbox Series и ПК.