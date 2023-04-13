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    Студия Capcom готовит ивент с презентацией Street Fighter 6

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    Студия Capcom готовит ивент Street Fighter 6 Showcase. На мероприятии раскроют новые подробности о файтинге.

    Street Fighter 6
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    Street Fighter 6

    Событие пройдет 21 апреля, в 01:00 мск. За полчаса до старта основной части состоится небольшое пре-шоу. Презентация продлится более 30 минут. Проведет ее Лил Уэйн — знаменитый в кругах американских слушателей рэпер.

    В ходе презентации ребята из Capcom расскажут о внутриигровых режимах, а под конец поделятся «большими новостями». Геймеры предполагают, что разработчики анонсируют запуск открытой беты. Трансляция мероприятия пройдет на Ютуб-каналах студии.

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    • Пополнить цифровые библиотеки Street Fighter 6 можно будет 2 июня этого года. Файтинг появится на двух поколениях PlayStation, на Xbox Series и ПК.

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