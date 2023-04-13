Студия Capcom готовит ивент с презентацией Street Fighter 6

Студия Capcom готовит ивент. На мероприятии раскроют новые подробности о файтинге.

Событие пройдет 21 апреля, в 01:00 мск. За полчаса до старта основной части состоится небольшое пре-шоу. Презентация продлится более 30 минут. Проведет ее Лил Уэйн — знаменитый в кругах американских слушателей рэпер.

В ходе презентации ребята из Capcom расскажут о внутриигровых режимах, а под конец поделятся «большими новостями». Геймеры предполагают, что разработчики анонсируют запуск открытой беты. Трансляция мероприятия пройдет на Ютуб-каналах студии.

Пополнить цифровые библиотеки Street Fighter 6 можно будет 2 июня этого года. Файтинг появится на двух поколениях PlayStation, на Xbox Series и ПК.