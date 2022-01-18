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    Состоялся выход нового сезона FIFA Mobile

    Игры Electronic Arts FIFA Mobile FIFA Ultimate Team
    Electronic Arts сообщила о выходе нового сезона FIFA Mobile. Скачать игру могут владельцы iOS и Android в своих онлайн-маркетах.

    Обложка FIFA Mobile
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    Обложка FIFA Mobile

    В ходе апдейта в игре прокачались составы, появился фреймрейт 60 fps и дополнительные настройки, связанные с разрешением экрана.

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    • Ранее стало известно, что в ходе обновы FIFA Mobile расширит гибкость тактической кастомизации, добавит комментаторов и внедрит фичу «выносливость», которая появится в игре впервые.

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