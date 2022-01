Состоялся выход нового сезона FIFA Mobile

Electronic Arts сообщила о выходе нового сезона FIFA Mobile. Скачать игру могут владельцыв своих онлайн-маркетах.

В ходе апдейта в игре прокачались составы, появился фреймрейт 60 fps и дополнительные настройки, связанные с разрешением экрана.

Ранее стало известно, что в ходе обновы FIFA Mobile расширит гибкость тактической кастомизации, добавит комментаторов и внедрит фичу «выносливость», которая появится в игре впервые.

The new season of FIFA Mobile is now live! 🔥

Build your Ultimate Team™ and challenge your friends!

Download it now on iOS and Android: https://t.co/TkVzokGXUM pic.twitter.com/mqUdzaE9lj