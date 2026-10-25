В матче 10‑го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл дома «Леванте» со счётом 2:1.

На 6‑й минуте Орри Оскарссон вывел хозяев вперёд.

На 22‑й минуте гости отыгрались благодаря голу Начо Переса.

Победу баскам принёс точный удар Беньята Туррьентеса на 27‑й минуте.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 85‑й минуте.

Результат матча

Реал Сосьедад Сан-Себастьян 2:1 Леванте Валенсия

1:0 Орри Оускарссон 6' 1:1 Начо Перес Гомес 23' 2:1 Беньят Туррьентес 27'

Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Эктор Форт ( Хон Арамбуру 62' ), Jon Martin, Мамаду Сарр, Серхио Гомес, Лука Сучич ( Андер Барренечеа 62' ), Йон Горротксатеги, Беньят Туррьентес ( Янхель Эррера 71' ), Гонсалу Гуэдеш ( Арсен Захарян 85' ), Микель Оярсабаль, Орри Оускарссон ( Job Ochieng 85' )

Леванте: Мэтью Райан, Мануэль Санчес, Айсса Манди, Начо Перес Гомес, Jon Olasagasti, Петар Ратков ( Аксель Тапе 62' ), Иван Ромеро ( Карл Этта Эйонг 62' ), Thiago Fernandez, Daniel Requena, Brugue, Ifeanyi Ndukwe

Жёлтые карточки: Jon Martin 64' — Мануэль Санчес 75', Yanis Musuayi 81'