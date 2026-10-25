Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар рассказал, в каком клубе провёл лучший период своей профессиональной карьеры. Бразилец выделил парижскую команду, отметив, что именно там сумел наиболее полно раскрыть свои игровые качества.

«Мой лучший период в карьере был в "ПСЖ", когда я только пришёл в клуб.

Я знаю, что люди помнят меня по выступлениям за "Барселону", где у нас было трио МСН — Месси, Суарес и Неймар, — и по всему, чего мы добились вместе с командой. Но я считаю, что лучшая версия Неймара была в "ПСЖ".

Там я сочетал силу, скорость и интеллект, а также научился замечать все детали на поле. Для меня это был лучший период карьеры», — заявил футболист в видео, опубликованном на YouTube-канале блогера Davoo Xeneize.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ».