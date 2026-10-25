После этого успеха «вишенки» поднялись на 13‑е место в таблице АПЛ с 9 очками, а «МЮ» (7 очков) идёт уже на 16‑й строчке.

В 8‑м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле крупно проиграл «Борнмуту» — 0:3.

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