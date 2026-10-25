В 8‑м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле крупно проиграл «Борнмуту»— 0:3.
Голы забивали Райан (38‑я минута), Маркус Тавернье (43‑я) и Эванилсон (71‑я).
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер0:3БорнмутБорнмут
0:1 Райан 38' 0:2 Маркус Таверньер 43' 0:3 Эванилсон 71'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Эйден Хевен (Лисандро Мартинес 65'), Андрей Сантос, Карлос Балеба (Джошуа Зиркзее 72'), Юри Тилеманс (Матеус Кунья 46'), Мэйсон Маунт, Амад Диалло (Shea Lacey 78'), Брайан Мбемо
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Антониу Силва, Джеймс Хилл, Адам Смит (Eli Junior Kroupi 87'), Маркус Таверньер (Амин Адли 87'), Льюис Кук (Райан Кристи 75'), Тайлер Адамс, Эванилсон (Бафоде Диаките 87'), Джастин Клюйверт (Бен Гэннон-Доук 63'), Райан
Жёлтые карточки: Андрей Сантос 22', Эйден Хевен 37', Юри Тилеманс 40', Гарри Магуайр 45+3' — Тайлер Адамс 27'
После этого успеха «вишенки» поднялись на 13‑е место в таблице АПЛ с 9 очками, а «МЮ» (7 очков) идёт уже на 16‑й строчке.