В Туле завершился матч 15-го тура Первой Лиги, в котором местный «Арсенал» одержал волевую победу над «КАМАЗом» из Набережных Челнов со счетом 4:3.

Первый тайм остался за туляками благодаря голу нападающего Тимура Мелекесцева на 42-й минуте. Во второй половине встречи гости перехватили инициативу и забили три мяча подряд. На 53-й минуте счет сравнял полузащитник Виталий Семёнов, через три минуты форвард Мераби Уридия вывел челнинцев вперед, а на 65-й минуте защитник Артём Суханов укрепил преимущество «КАМАЗа».

Концовка поединка прошла при полном преимуществе хозяев поля. На 80-й минуте нападающий «Арсенала» Рашид Магомедов сократил разрыв в счете. На 87-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович восстановил равенство на табло, а на пятой компенсированной минуте ко второму тайму он же оформил дубль и принес тульскому клубу победу.

Статистика матча 4 Удары в створ 7 0 Удары мимо 2 51% Владение мячом 49% 2 Угловые удары 6

Результат поединка повлиял на положение команд в Первой лиге. «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «КАМАЗ» с 13 баллами в активе остался на 14-й строчке.